Digital detox på semestern – tips

Från aktivitet till digital detox

Problemet ligger inte vara i att vi är för beroende av mobilen, utan i att vi förväntar att det går att göra en snabb, dramatisk omställning. Det är det få som kan.

Verklig avkoppling handlar om att minska pressen på dig själv. Om du upplever att du blir mer stressad av att du är mindre aktiv online, är det inte någon vila. Därför behöver du inte vara så drastisk i din digitala detox.

En lagom nivå

Du behöver inte välja mellan att vara hundra procent online hela tiden eller utloggad hela semestern. Det är ofta bättre att du hittar en mellanväg.

ANNONS

En där du är mer närvarande med din familj och vänner och mindre upptagen av att vara online i flera andra kanaler samtidigt. Eller att du bara tar det lugnt själv och ger dig tid att reflektera en stund.

Avsätt tid när du är online

En av de mest kloka sakerna du kan göra när du detoxar digitialt är att avsätta fasta tider för att vara online. Detta istället för att du är tillgänglig hela tiden.

En lösning är att du bestämmer dig för att du bara läser och svarar på mail under en viss tid på dagen. Till exempel en halvtimme på förmiddagen eller när det passar dig bäst. Sätt klockan och jobba fokuserat med det du vill och eller måste.

Resten av dagen låter du mejlen vara, utan att du hela tiden kollar om något nytt har kommit.

Sätt gärna även ett automatsvar på din mejl. Där förklarar du att du är på semester men att du svarar när du har möjlighet. På så vis slipper du känna som att du struntar i de som mailar dig. Du säger tydligt att du är ledig, men inte helt frånvarande.

Sociala medier och digital detox

Liknande kan du göra i sociala medier. Lägg upp ett inlägg i början av semestern där du förklarar att du är på semester. Att du inte kommer att vara lika aktiv som vanligt.

Du kan även lägga till en fin semesterbild, en kort reel eller bara ett enkelt textinlägg som säger att du fortfarande är online, men växlar det med paus. På så sätt vet dina vänner och följare vad som gäller.

ANNONS

Trappa ner

Det är också väldigt bra att börja minska på redan innan semestern. Istället för att du plötsligt gå från att du är online ständigt till utloggad kan du börja trappa ner lite pö om pö och gör saker saktare än du brukar.

Ta en mellanväg i din digitala detox. Det brukar vara lättare.