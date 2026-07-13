Ukraina säger sig nu slå till varannan timme i Azovska sjön, öster om Krim. 90 fartyg från Rysslands ”skuggflotta” slogs ut under den gångna veckan, hävdar en befälhavare.
Ukraina: Vi träffar ryska fartyg varannan timme
Robert ”Madjar” Brovdi, ledare för Ukrainas drönarstyrka USF, beskriver det som att man den senaste veckan har träffat ryska fartyg var 112:e minut, skriver The Kyiv Independent.
Enbart natten till i söndags ska tio tankfartyg och fyra färjor ha förstörts. Sammanlagt under veckan slog USF enligt Brovdi ut 90 ryska fartyg i området.
Drönaranfallen i Azovska sjön ingår i en bredare offensiv runt Krim, som ockuperas av Ryssland. Men den syftar också till att strypa pengaflödet som ryssarna får in via skuggflottans export av olja och gas.