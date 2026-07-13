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Världen

Ukraina: Vi träffar ryska fartyg varannan timme

Ukraina
En soldat från Ukrainas drönarstyrka USF kånkar fram en medeldistansdrönare som ska skickas mot ryska positioner. Bilden är tagen i juni. (Foto: Jevgenij Maloletka/AP/TT)

Ukraina säger sig nu slå till varannan timme i Azovska sjön, öster om Krim. 90 fartyg från Rysslands ”skuggflotta” slogs ut under den gångna veckan, hävdar en befälhavare.

Robert ”Madjar” Brovdi, ledare för Ukrainas drönarstyrka USF, beskriver det som att man den senaste veckan har träffat ryska fartyg var 112:e minut, skriver The Kyiv Independent.

Enbart natten till i söndags ska tio tankfartyg och fyra färjor ha förstörts. Sammanlagt under veckan slog USF enligt Brovdi ut 90 ryska fartyg i området.

Drönaranfallen i Azovska sjön ingår i en bredare offensiv runt Krim, som ockuperas av Ryssland. Men den syftar också till att strypa pengaflödet som ryssarna får in via skuggflottans export av olja och gas.

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