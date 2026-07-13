Ukraina: Vi träffar ryska fartyg varannan timme

Enbart natten till i söndags ska tio tankfartyg och fyra färjor ha förstörts. Sammanlagt under veckan slog USF enligt Brovdi ut 90 ryska fartyg i området.

Drönaranfallen i Azovska sjön ingår i en bredare offensiv runt Krim, som ockuperas av Ryssland. Men den syftar också till att strypa pengaflödet som ryssarna får in via skuggflottans export av olja och gas.