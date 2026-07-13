Efter cyanidlarm – SSAB återupptar stålverksbygge

”Larmen avsåg låga halter av vätecyanid och översteg inte gällande gränsvärden”, skriver SSAB.

I våras stängde ståltillverkaren ned verksamheten under cirka två månader sedan över 30 arbetare insjuknat på bygget sedan början på året. Symptomen var till exempel illamående, näsblod och huvudvärk.

Orsaken till sjukdomsfallen ska då ha varit finkornigt damm, vädret och säsongsvirus, enligt SSAB.