Reflektera över jobbet - innan semestern

Reflektera över utmaningarna

Utmaningar är en annan viktig del att stanna upp vid. Vad har varit svårt eller energikrävande? Hur tog du dig igenom det? Vad lärde du dig? Inte bara om situationen, utan om dig själv. Ofta ligger de största utvecklingsmöjligheterna just där det skaver.

Undvik att älta

Reflektion handlar inte om att älta. Utan om att skapa mening utifrån dina erfarenheter för at du istället ska ha möjligheten att ändra saker framöver. Det är först när vi sätter ord på det vi varit med om som lärandet fördjupas och blir mer varaktigt.

Annars riskerar du att fortsätta i samma mönster, utan att riktigt förstå varför du gör som du gör och varför resultatet blir som det blir.

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Stressen hindrar eftertänksamhet

I en vardag som ofta präglas av tempo och prestation är det lätt att hamna i ett ständigt stressläge utan eftertanke. Kanske gör du som många andra och går från uppgift till uppgift utan paus för att känna efter.

Semestern blir därför en naturlig brytpunkt. Det blir en chans för dig att sakta ner och istället inta ett mer reflekterande och lugnare perspektiv.

Sätt dig själv i centrum

Ge dig själv utrymme att både uppskatta det du åstadkommit och vara nyfiken på vad du vill utveckla framåt. Vad vill du ta med dig in i nästa period? Är det något du kan göra annorlunda?

Hur kan du ändra saker och ting för att du ska må bra och fungera hållbart över tid? När behöver du bli bättre på att be om mer tid och eller att säga nej?

Steg mot ditt drömjobb

Har du ditt drömjobb? Om inte, avsätt tid för att reflektera över vilka steg kan du ta för att öka chansen för att du ska få det inom rimlig tid.

Att regelbundet reflektera är en av de mest kraftfulla investeringarna du kan göra i din egen utveckling. Det stärker din självkännedom, skärper dina prioriteringar och hjälper dig att fatta mer medvetna beslut.

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