Det kommer Alexander Stubb sakna

Världen

Kärnvapenmissil hittad i död mans garage

Polisen i Bellevue, strax utanför Seattle i staten Washington i USA, fick ett mycket underligt samtal om att undersöka en gammal rostig kärnvapenmissil, rapporterar Seattle Times. Det visade sig att en man i staden köpt en gammal missil av ett dödsbo. När han sedan själv dog ringde hans granne till National Museum of the U.S. …