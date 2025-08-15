Den vilda hörnan av Irland – där Dylan Thomas tappade andan

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Får, djävulsorgan och uteblivna drinkar

Från den lilla staden Ardara följer vi Wild Atlantic Way mot det övergivna fiskeläget An Port. Här reser sig Europas högsta havsklippor vid Slieve League och vägen tar slut i ett månlandskap av havspelare. Den största kallas Búd an Diabhal – Djävulens penis – tills den lokala prästen tyckte det blev för grovt och döpte om den till Djävulens påle.

På vägen spärrar färgfläckade får vägen. I Ardara drack Thomas på puben Nancy’s och lämnade obetalda notor. När det var för långt till baren drack han istället hembränd poteen. Ensamheten tärde. Han skrev hem att han var ”lonely as Christ” och såg spöken vandra över kullarna.

Bo som Dylan (om du vågar)

Vi bor i en enkel stuga som ägs av en vän. Nyckeln hämtas på tvätteriet i Ardara, och varmvatten är brunt av torv. Vill man ha mer bekvämlighet finns Tara Hotel i Killybegs med utsikt över hamnen och färska skaldjur på Anderson’s Boathouse.

I Glencolumbkille finns Roarty’s Bar med rum för 50 euro – samma ställe där Thomas sov någon natt när det hette Big Annie’s.

Turistfritt paradis med peacockblått vatten. (Foto: Canva)

Äventyr på livets brant

Thomas skrev här novellen ”Prologue to an Adventure”, en mörk berättelse som speglar 1930-talets oro. Vi vandrar längs klipporna mot Tor Mór, en havspelare med en tragisk historia: under svältåren dog en pojke här ute när han samlade måsägg och räddningen stoppades av storm.

Att ta sig ner till stranden Claddagh Mór kräver guide. Vi bokar Iain Miller, som har klättrat fler havspelare än någon annan i Donegal. Nedstigningen är brant, hal och hisnande – men belöningen är en öde strand med turkost vatten och ett nyligen uppspolat skelett av en tumlare.

Dimma, myter och evig återkomst

I dimman letar vi efter klippskrevan där Bonnie Prince Charlie sägs ha gömt sig 1746. Vi besöker en 5 000 år gammal stencirkel som känns som en plats där världarna möts.

När regnet slår mot fönstren och mobilen är död eldar vi i spisen, lyssnar på Ocean FM och äter nykokta hjärtmusslor. Med hem till Sverige följer en vit, rund sten i fickan – ett minne av en plats där havet, historien och fantasin är lika vilda.

Stigen där mod ersätter förstånd. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till det vilda Irland

Resa hit: Flyg till Dublin eller Belfast, hyr bil och kör cirka fyra timmar.

Flyg till Dublin eller Belfast, hyr bil och kör cirka fyra timmar. Boende: Enkel stuga i An Port, Tara Hotel i Killybegs eller Roarty’s Bar i Glencolumbkille.

Enkel stuga i An Port, Tara Hotel i Killybegs eller Roarty’s Bar i Glencolumbkille. Mat: Skaldjur i Killybegs, pubmat på Nancy’s i Ardara.

Skaldjur i Killybegs, pubmat på Nancy’s i Ardara. Att göra: Vandra vid Slieve League, boka guide till havspelarna, besök megalitgravar och njut av Atlantens dramatik.

