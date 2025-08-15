I Donegals dramatiska kustlandskap på Irland är det lätt att tappa fotfästet – bokstavligen. Men den walisiske poeten Dylan Thomas tappade också greppet om verkligheten när han bodde här sommaren 1935.
Den vilda hörnan av Irland – där Dylan Thomas tappade andan
Där vägen tar slut
Vi kör upp genom Glengesh Pass, en slingrande bergspassage som lika gärna kunde ha varit kuliss i Sagan om Ringen. Här börjar Glencolumbkillehalvön – en utpost längst ut i Nordväst-Irland, kantad av stränder, klippor och grottor där Atlanten dundrar in.
Det var hit Dylan Thomas kom 1935 med sin förläggare. De hyrde en ombyggd koskjul, tidigare ateljé åt den amerikanske konstnären Rockwell Kent. Thomas kallade den ”the hourless house” – ett hus utan tid. I dag är det en ruin.
Får, djävulsorgan och uteblivna drinkar
Från den lilla staden Ardara följer vi Wild Atlantic Way mot det övergivna fiskeläget An Port. Här reser sig Europas högsta havsklippor vid Slieve League och vägen tar slut i ett månlandskap av havspelare. Den största kallas Búd an Diabhal – Djävulens penis – tills den lokala prästen tyckte det blev för grovt och döpte om den till Djävulens påle.
På vägen spärrar färgfläckade får vägen. I Ardara drack Thomas på puben Nancy’s och lämnade obetalda notor. När det var för långt till baren drack han istället hembränd poteen. Ensamheten tärde. Han skrev hem att han var ”lonely as Christ” och såg spöken vandra över kullarna.
Bo som Dylan (om du vågar)
Vi bor i en enkel stuga som ägs av en vän. Nyckeln hämtas på tvätteriet i Ardara, och varmvatten är brunt av torv. Vill man ha mer bekvämlighet finns Tara Hotel i Killybegs med utsikt över hamnen och färska skaldjur på Anderson’s Boathouse.
I Glencolumbkille finns Roarty’s Bar med rum för 50 euro – samma ställe där Thomas sov någon natt när det hette Big Annie’s.
Läs även: Svensk researrangör: Billiga asiatiska powerbanks hotar flygsäkerheten
Äventyr på livets brant
Thomas skrev här novellen ”Prologue to an Adventure”, en mörk berättelse som speglar 1930-talets oro. Vi vandrar längs klipporna mot Tor Mór, en havspelare med en tragisk historia: under svältåren dog en pojke här ute när han samlade måsägg och räddningen stoppades av storm.
Att ta sig ner till stranden Claddagh Mór kräver guide. Vi bokar Iain Miller, som har klättrat fler havspelare än någon annan i Donegal. Nedstigningen är brant, hal och hisnande – men belöningen är en öde strand med turkost vatten och ett nyligen uppspolat skelett av en tumlare.
Läs även: Slutladdat ombord – flygbolag inför stenhårda batteriregler
Dimma, myter och evig återkomst
I dimman letar vi efter klippskrevan där Bonnie Prince Charlie sägs ha gömt sig 1746. Vi besöker en 5 000 år gammal stencirkel som känns som en plats där världarna möts.
När regnet slår mot fönstren och mobilen är död eldar vi i spisen, lyssnar på Ocean FM och äter nykokta hjärtmusslor. Med hem till Sverige följer en vit, rund sten i fickan – ett minne av en plats där havet, historien och fantasin är lika vilda.
Läs även: Så tjänar SAS och de globala flygbolagen pengar på ditt kreditkort
Perfect Weekend Guide till det vilda Irland
- Resa hit: Flyg till Dublin eller Belfast, hyr bil och kör cirka fyra timmar.
- Boende: Enkel stuga i An Port, Tara Hotel i Killybegs eller Roarty’s Bar i Glencolumbkille.
- Mat: Skaldjur i Killybegs, pubmat på Nancy’s i Ardara.
- Att göra: Vandra vid Slieve League, boka guide till havspelarna, besök megalitgravar och njut av Atlantens dramatik.
Källa: NY Times
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
