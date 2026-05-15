Palantir får nobben av underrättelsetjänst – väljer franskt

Övervägde att skaffa Palantir

Bakgrunden är en växande debatt om hur beroende europeiska länder bör vara av amerikanska teknikleverantörer inom säkerhets- och underrättelsearbete.

Palantir används redan av vissa polismyndigheter i Tyskland, och landets inrikesdepartement har övervägt att utvidga användningen till federal nivå.

Samtidigt har kritiker varnat för risker kopplade till dataskydd, individers rättigheter och beroende av en utländsk aktör.

Kopplas till geopolitik

Förespråkare för det franska alternativet framhåller därför att valet stärker europeisk kontroll över känsliga system.

Från politiskt håll beskrivs beslutet som ett steg mot ökad digital självständighet inom Europa.

Samtidigt betonas att prestanda och funktionalitet fortfarande är avgörande faktorer, och att den nya lösningen måste visa att den kan matcha etablerade system i praktisk användning.

Debatten har också fått en geopolitisk dimension. Ledningen för Palantir har i sin tur försvarat sina system och pekat på att de används i flera militära sammanhang globalt.

Ger myndigheter större befogenhet

Bolaget har samtidigt ifrågasatt om europeiska länder har råd att helt avstå från deras teknik.

Den nya lösningen kan dock inte införas fullt ut förrän Tyskland genomför en planerad reform av sin underrättelselagstiftning.

Reformen väntas ge myndigheterna större digitala befogenheter och ändra regler för hur data får delas och lagras.

