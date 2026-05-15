Det blir inte Palantir som erbjuder AI-verktyg till den tyska underrättelsetjänsten framöver. Säkerhetsskäl har stått i centrum för beslutet, enligt uppgift.
Palantir får nobben av underrättelsetjänst – väljer franskt
Tysklands underrättelsetjänst vill ha en ny mjukvara och har tittat runt på alternativen. Nu har man tagit beslutet.
Man har valt en fransk leverantör av AI-baserad mjukvara i stället för det amerikanska bolaget Palantir.
Beslutet ses som en del av en bredare politisk linje i Tyskland där man vill minska beroendet av amerikansk teknik i känsliga säkerhetssystem.
Har blivit en allt större fråga
Enligt tyska medier ska den federala myndigheten för skydd av konstitutionen använda programvara från det franska företaget ChapsVision.
Systemet ska kunna bearbeta stora mängder data, både strukturerad och ostrukturerad, och förbereda materialet för analys av mänskliga handläggare.
Valet markerar en tydlig kursändring i hur europeiska säkerhetsmyndigheter hanterar tekniska lösningar.
Flera franska säkerhetsorgan använder redan systemet, och även i Tyskland har frågan om tekniskt oberoende fått ökad politisk betydelse, skriver Politico.
Övervägde att skaffa Palantir
Bakgrunden är en växande debatt om hur beroende europeiska länder bör vara av amerikanska teknikleverantörer inom säkerhets- och underrättelsearbete.
Palantir används redan av vissa polismyndigheter i Tyskland, och landets inrikesdepartement har övervägt att utvidga användningen till federal nivå.
Samtidigt har kritiker varnat för risker kopplade till dataskydd, individers rättigheter och beroende av en utländsk aktör.
Läs mer: ”En superskurks svammel” – Palantir publicerar manifest. Realtid
Kopplas till geopolitik
Förespråkare för det franska alternativet framhåller därför att valet stärker europeisk kontroll över känsliga system.
Från politiskt håll beskrivs beslutet som ett steg mot ökad digital självständighet inom Europa.
Samtidigt betonas att prestanda och funktionalitet fortfarande är avgörande faktorer, och att den nya lösningen måste visa att den kan matcha etablerade system i praktisk användning.
Debatten har också fått en geopolitisk dimension. Ledningen för Palantir har i sin tur försvarat sina system och pekat på att de används i flera militära sammanhang globalt.
Ger myndigheter större befogenhet
Bolaget har samtidigt ifrågasatt om europeiska länder har råd att helt avstå från deras teknik.
Den nya lösningen kan dock inte införas fullt ut förrän Tyskland genomför en planerad reform av sin underrättelselagstiftning.
Reformen väntas ge myndigheterna större digitala befogenheter och ändra regler för hur data får delas och lagras.
Läs mer: Chattboten ber användare att gå och lägga sig – ingen vet varför. Realtid