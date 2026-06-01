SAS satsar allt mer på Köpenhamn. Resultatet syns tydligt i statistiken. Allt fler svenska resenärer mellanlandar på Kastrup på väg till USA, Asien och Europa samtidigt som Arlandas roll som nordiskt nav försvagas.
Svenskarna flyger förbi Arlanda – Köpenhamn tar över
När SAS gick in i sin nya era efter rekonstruktionen var budskapet tydligt. Köpenhamn skulle bli flygbolagets viktigaste nav i Norden.
Nu syns effekterna i verkligheten.
Kastrup har vuxit till Nordens överlägset största flygplats och lockar resenärer från hela Skandinavien. Många av dem kommer från Sverige.
Under årets första kvartal reste drygt 225 000 passagerare från svenska flygplatser via Kastrup vidare ut i världen. Det motsvarar nästan en kvarts miljon resenärer på bara tre månader.
Arlanda tappar mark
För bara några år sedan var Arlanda SAS självklara huvudbas i Sverige.
Men flygbolagets strategi har förändrats. Nya långlinjer öppnas främst från Köpenhamn och många svenska resenärer får därför byta flyg i Danmark för att nå sina slutdestinationer.
Det gäller särskilt resor till Nordamerika och Asien där Kastrup i dag erbjuder betydligt fler direktlinjer än Arlanda.
Samtidigt har Köpenhamn dragit ifrån sina nordiska konkurrenter.
Under våren slog Kastrup nytt passagerarrekord med nära 2,5 miljoner resenärer på en månad. Flygplatsen har också blivit SAS viktigaste bas för bolagets långdistansflygningar.
Sverige matar den danska flygplatsen
Det handlar inte bara om stockholmare.
Resenärer från Göteborg, Malmö, Umeå, Luleå och andra svenska städer flyger ofta först till Köpenhamn innan de fortsätter mot New York, Tokyo, Bangkok eller andra internationella destinationer.
För SAS är modellen logisk.
I stället för att sprida passagerarna på flera flygplatser samlas de på ett ställe där flygplanen kan fyllas effektivare.
Problemet är att Sverige samtidigt riskerar att tappa internationella direktförbindelser.
Danmark vinner flygkriget
Kastrups framgång är ingen slump.
Danmark har under flera år investerat i flygplatsen samtidigt som svenska flygskatter, osäkerhet kring Bromma och en svagare tillväxt på Arlanda gjort att utvecklingen gått åt olika håll.
Resultatet är att Köpenhamn i dag fungerar som hela Skandinaviens flygplats.
Det märks inte minst på SAS-flygningarna där allt fler svenskar börjar sin långresa med en kort tur över Öresund.
Den som ska till New York, Shanghai eller Bangkok får allt oftare passera Danmark först.
För Köpenhamn är det en framgång. För Arlanda är det ännu ett tecken på att flygplatsen förlorat sin position som Nordens självklara nav.
