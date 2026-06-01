Svenskarna flyger förbi Arlanda – Köpenhamn tar över

Kastrup har vuxit till Nordens överlägset största flygplats och lockar resenärer från hela Skandinavien. Många av dem kommer från Sverige.

Under årets första kvartal reste drygt 225 000 passagerare från svenska flygplatser via Kastrup vidare ut i världen. Det motsvarar nästan en kvarts miljon resenärer på bara tre månader.

Arlanda tappar mark

För bara några år sedan var Arlanda SAS självklara huvudbas i Sverige.

Men flygbolagets strategi har förändrats. Nya långlinjer öppnas främst från Köpenhamn och många svenska resenärer får därför byta flyg i Danmark för att nå sina slutdestinationer.

Det gäller särskilt resor till Nordamerika och Asien där Kastrup i dag erbjuder betydligt fler direktlinjer än Arlanda.

Samtidigt har Köpenhamn dragit ifrån sina nordiska konkurrenter.

Under våren slog Kastrup nytt passagerarrekord med nära 2,5 miljoner resenärer på en månad. Flygplatsen har också blivit SAS viktigaste bas för bolagets långdistansflygningar.

