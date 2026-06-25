Nu blir semestern dyrare – laddchock i Sverige

Ionity, som är ett samarbete mellan bland annat BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Volkswagen Group och finansjätten Blackrock, finns i 24 europeiska länder och har sammanlagt 57 laddstationer i Sverige.

Bolaget meddelade sina befintliga kunder om prishöjningen via mejl, enligt Electrive, och motiverar de nya priserna med stigande elpriser, ökade kostnader för nät och drift samt den fortsatt pressade europeiska gasmarknaden.

Så mycket dyrare blir resan

Prisökningen, som är aktuell från och med första juli, innebär i snitt en höjning om 4 procent. Enligt Vi bilägare åker svenska elbilsägare dock på en höjning som motsvarar mer än det dubbla mot snittet: 9,7 procent.

I kronor och ören innebär det en höjning med 58 öre/kWh, från 6 kr/kWh till 6,58 kr/kWh. Den som har abonnemang betalar 3.47 kr/kWh.

För den som exempelvis planerar att ta sin EX40 från Malmö till Stockholm och inte har abonnemang innebär prishöjningen att man får betala cirka 82 kronor extra för resan – enligt siffror från Ionitys egna rutträknare.

De som berörs av prishöjningarna är engångskunder, den som betalar i appen men inte har abonnemang eller den som har, eller skaffar, nytt månadsabonnemang.

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