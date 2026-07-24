Kör du elbil? – Så undviker du laddkrångel med rätt operatör

Tesla först på 13:e plats

Därefter kommer bland andra Allego, Milepost, Hedin Supercharge, St1 Charge, Cheap Charge, Mer och Göteborg Parkering, samtliga med index över 90.

Tesla, som länge förknippats med hög tillförlitlighet, hamnar först på 13:e plats. Enligt rapporten har man gjort en tydlig förbättring och klättrat i rankingen sedan förra mätningen.

Preem och Circle K tappar

I botten av listan över laddstationer för elbilar återfinns operatörer som Eviny, Voltiva, Monta, Preem, Connect Go, Waybler, Eon Energilösningar, Virta och Circle K, med indexvärden mellan ungefär 88 och 90.

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Skillnaden till toppen är alltså inte enorm i absoluta tal, men tillräcklig för att märkas i vardagen. Preem, Virta och Circle K pekas särskilt ut som de operatörer som tappat mest sedan föregående mätning.

Hur undviker du en död laddare?

Vad kan du som elbilsägare då faktiskt göra för att slippa stå med en död laddare mitt i en resa?

Enligt flera oberoende guider är det bästa skyddet att aldrig lita blint på en enda laddpunkt. Använd appar som Plugshare eller Chargemap för att i förväg se om en station är aktiv. Och ha alltid en backup-station i bakfickan om den första inte fungerar.

Vid längre resor rekommenderas ruttplanerare som A Better Routeplanner, som väger in både räckvidd och kända, pålitliga laddstopp längs vägen.

Ha alltid en plan B

Enkla saker som att koppla ur och återansluta kabeln, logga ut och in i appen igen, eller helt enkelt prova en annan laddpunkt på samma station löser enligt Volvo Car Retail överraskande många av de vanligaste problemen.

Kombinerat med rapportens ranking blir slutsatsen tydlig: den som aktivt väljer bort de lägst rankade näten, och alltid har en plan B, minskar risken betydligt för en krånglig laddupplevelse.

På sikt kanske vi dessutom kan se fram mot elbilar som inte behöver laddas.

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