Fredrik Lundberg har sakta men säkert byggt upp en förmögenhet och position som en av Sveriges mäktigaste finansmän vid sidan av Wallenbergsfären.
Fredrik Lundberg om känsliga frågan: "Krävs två förutsättningar"
Historisk har han dock varit tveksam till att använda sig av så kallade återköp som ett verktyg för att öka värdet i sina bolag – en hållning han nu verkar vara på väg att försiktigt svänga i.
Förbjudet fram till millennieskifte
Återköp var fram till år 2000 förbjudet i Sverige.
Alltså att ett börsbolag istället för att exempelvis skifta ut vinsten till sina aktieägare genom utdelning väljer att köpa sina egna aktier och på så sätt minska ägarbasen och får upp värdet på de kvarvarande andelarna.
Trots att det nu varit tillåtet i ett kvarts sekel så har fenomenet fortfarande inte riktigt tagit fart i Sverige. En av de som varit försiktig med tilltaget är som sagt finansmannen Fredrik Lundberg.
“Det finns de som har hamnat väldigt fel och ökat sin skuldsättning för mycket genom återköp, eller köpt för dyrt, vilket inte heller är bra. Då ska man vara väldigt säker på att de aktier man köper åtminstone är mycket rimligt prissatta”, har han exempelvis sagt i tidigare intervjuer till Placera.
Fyra bolag på väg?
Nu verkar läget dock delvis vara ett annat.
“En genomgång av Lundbergföretagens innehavsbolag visar att styrelserna i flera fall beslutat om återköp det senaste året. Senast i augusti sjösattes ett återköpsprogram för fastighetsbolaget Hufvudstaden (börskurs Hufvudstaden) och tidigare i år beslutades även att Lundbergägda Holmen (börskurs Holmen) ska kunna återköpa upp till 3 miljoner B-aktier”, skriver Placera.
Substansvärdet ökar i Fredrik Lundbergs bolag
Miljardären Fredrik Lundberg kan glädja sig åt att substansvärdet ökar i investmentbolaget Lundbergs.
Därtill ryktas Ericsson (börskurs Ericsson) där Fredrik Lundberg kontrollerar 15 procent vara på väg mot sitt första återköp någonsin enligt Handelsbankens mediekanal EFN.
Även hygienbolaget Essity (börskurs Essity) som ingår i finansmannens intressesfär har stämmobeslut på återköp uppger Placera.
Fredrik Lundbergs två kriterier
Så vad är det som hänt?
Enligt Fredrik Lundberg är det två förutsättningar som behöver vara på plats för att han ska se återköp som aktuellt, och båda dessa verkar nu alltså ha inträffat i flera av hans innehav.
“Nummer ett är att företaget i fråga har en stark finansiell ställning. Och kan öka belåningen med uppköpet om man inte har överskott på likvida medel från början”, säger han till Placera och utvecklar;
“Nummer två är priset på aktierna. I fallen med Holmen och Hufvudstaden gör vi bedömningen att vi köper aktierna till betydande rabatt på substansvärdena. Så att vår sammanfattande bedömning är att det här är en positiv affär för aktieägarna som är värdeskapande.”
Läs även: Börsjätten sänker hela Danmark – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
