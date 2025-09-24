Fredrik Lundberg om känsliga frågan: "Krävs två förutsättningar"

Historisk har han dock varit tveksam till att använda sig av så kallade återköp som ett verktyg för att öka värdet i sina bolag – en hållning han nu verkar vara på väg att försiktigt svänga i.

Förbjudet fram till millennieskifte

Återköp var fram till år 2000 förbjudet i Sverige.

Alltså att ett börsbolag istället för att exempelvis skifta ut vinsten till sina aktieägare genom utdelning väljer att köpa sina egna aktier och på så sätt minska ägarbasen och får upp värdet på de kvarvarande andelarna.

Trots att det nu varit tillåtet i ett kvarts sekel så har fenomenet fortfarande inte riktigt tagit fart i Sverige. En av de som varit försiktig med tilltaget är som sagt finansmannen Fredrik Lundberg.

“Det finns de som har hamnat väldigt fel och ökat sin skuldsättning för mycket genom återköp, eller köpt för dyrt, vilket inte heller är bra. Då ska man vara väldigt säker på att de aktier man köper åtminstone är mycket rimligt prissatta”, har han exempelvis sagt i tidigare intervjuer till Placera.