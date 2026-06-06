Därför växer paniken i miljardärernas paradis Schweiz

Den 14 juni går schweizarna till valurnorna för att rösta om ett lagstadgat befolkningstak. Förslaget innebär att landet inte ska tillåtas ha fler än 10 miljoner invånare. Med en nuvarande befolkning på 9,1 miljoner, där en fjärdedel är utländska medborgare, närmar sig gränsen med stormsteg. Om initiativet röstas igenom tvingas regeringen vidta omedelbara och drastiska åtgärder för att strypa invandringen.

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Schweiz näringsliv protesterar högljutt

Det skriver Bloomberg och konstaterar att det schweiziska näringslivet ser med djup oro på utvecklingen. Bolagsjättar i Schweiz varnar för svåra ekonomiska konsekvenser om förslaget blir verklighet. De schweiziska företagen är helt beroende av global spetskompetens. Som exempel har läkemedelsjätten Roche anställda från över 100 olika nationer på sitt huvudkontor i Basel, medan teknikjätten Google sysselsätter över 5 000 personer från 85 länder i Zürich.

”Schweiz kan inte ensamt möta behovet av skarpsinniga hjärnor. Det är viktigt att hålla gränserna öppna för topptalanger”, sade Roches ordförande Severin Schwan till aktieägarna tidigare i år.

Han har beskrivit förslaget om ett befolkningstak som ”farligt för vårt samhälle och för ekonomin”

Ett befolkningstak skulle dessutom slå hårt mot landets relation med omvärlden. Schweiz står som bekant utanför EU, men har säkrat tillträde till den europeiska inre marknaden genom att acceptera principen om fri rörlighet för personer. Att stänga gränsen vid ett fastslaget tak skulle i praktiken innebära en schweizisk variant av brexit – en så kallad schwexit. Denna politiska isolering oroar ekonomer, eftersom det skulle riva upp de avtal som lagt grunden för landets enorma välstånd.

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Folket stöder idén om ett befolkningstak

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Samtidigt har idén om ett befolkningstak ett starkt stöd bland de schweiziska väljarna, och orsakerna återfinns i vardagen. Trots den höga levnadsstandarden upplever många medborgare att livskvaliteten urholkas av den snabba tillväxten. Det klagas på skenande bostadspriser, tunga trafikstockningar och överfulla tåg i kollektivtrafiken.

Problemen är som tydligast på bostadsmarknaden i storstäderna. I både Zürich och Genève råder akut bostadsbrist och under en halv procent av lägenheterna står tomma, vilket gör det nästintill omöjligt för vanliga medborgare att hitta ett boende till rimligt pris.

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