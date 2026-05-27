Hongkong har seglat upp som toppdestinationen för förmögna investerare i andra länder. Men det kan finnas risker med förflyttningen.
Förmögna la sina pengar i Schweiz – nu har en annan plats gått om
Schweiz har länge setts som världens största centrum för förmögenhetsförvaltning över landsgränserna.
Men Boston Consulting Group slår fast i en ny rapport att Hongkong nu har gått om.
Skiftet beskrivs som historiskt och drivs framför allt av kinesiskt kapital samt en kraftig återhämtning på börsmarknaden under 2025.
Vill sprida sina tillgångar
Enligt rapporten uppgick Hongkongs förmögenheter som kommer från utlandet till motsvarande 2,95 biljoner dollar under 2025, vilket placerar finanscentrumet strax före Schweiz på 2,94 biljoner dollar.
Det är första gången som Schweiz förlorar förstaplatsen i den globala rankningen, skriver Reuters.
Rapporten visar samtidigt att den globala marknaden för gränsöverskridande förmögenhetsförvaltning växte med 8,4 procent under fjolåret till totalt 15,7 biljoner dollar.
Tillväxten drevs av stigande tillgångspriser, starka börser och ett ökat intresse bland förmögna investerare att sprida sina tillgångar geografiskt.
Kan innebära risker
Hongkongs avancemang kopplas nära till utvecklingen i Kina.
Ett ökat inflöde av kinesiskt kapital och ett uppsving för börsintroduktioner i regionen bidrog till att stärka stadens roll som nav för asiatisk förmögenhetsförvaltning.
Samtidigt bedöms beroendet av Kina innebära risker om landets ekonomi eller regleringar förändras.
Även Singapore väntas fortsätta växa snabbt som internationellt finanscentrum.
Tros växa snabbare
Enligt prognosen kommer både Hongkong och Singapore att expandera med omkring nio procent per år fram till 2030, medan Schweiz väntas växa med omkring sex procent årligen.
Trots att Schweiz tappar förstaplatsen lyfter rapporten fram landets bredare geografiska kundbas som en styrka.
Schweiziska banker lockar kapital från flera delar av världen och har samtidigt gynnats av ökad geopolitisk oro, särskilt i Mellanöstern där konflikter fått förmögna investerare att söka tryggare placeringar.
Två tydliga block
Rapporten pekar också på att den globala marknaden allt tydligare delas upp i två regionala block.
Hongkong och Singapore dominerar i Asien, medan Schweiz, Storbritannien och USA fortsätter vara de främsta nav för västvärldens kapitalförvaltning.
Samtidigt har stora banker som UBS expanderat sin verksamhet i Asien för att följa kapitalflödena och komma närmare kunderna.
