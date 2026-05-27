Förmögna la sina pengar i Schweiz – nu har en annan plats gått om

Skiftet beskrivs som historiskt och drivs framför allt av kinesiskt kapital samt en kraftig återhämtning på börsmarknaden under 2025.

Vill sprida sina tillgångar

Enligt rapporten uppgick Hongkongs förmögenheter som kommer från utlandet till motsvarande 2,95 biljoner dollar under 2025, vilket placerar finanscentrumet strax före Schweiz på 2,94 biljoner dollar.

Det är första gången som Schweiz förlorar förstaplatsen i den globala rankningen, skriver Reuters.

Rapporten visar samtidigt att den globala marknaden för gränsöverskridande förmögenhetsförvaltning växte med 8,4 procent under fjolåret till totalt 15,7 biljoner dollar.

Tillväxten drevs av stigande tillgångspriser, starka börser och ett ökat intresse bland förmögna investerare att sprida sina tillgångar geografiskt.

