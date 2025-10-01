Dansk källa: "Förödmjukande med svensk hjälp"

Nato måste intensifiera sin respons på Rysslands hybridkrig, säger Danmarks statsminister Mette Frederiksen hos Financial Times.

Det vi sett ”är bara början” och syftar till att splittra Europa. Nu måste samarbetet inom Nato bli ”djupare”, säger hon.

ANNONS

”Vi måste var mycket öppna om att det här förmodligen bara är början”, säger Frederiksen.

”Vi behöver att alla européer förstår vad som står på spel och vad som händer. När det finns drönare eller cyberattacker är tanken att splittra oss.”

Varningen: “Drönarsvärmarna anfaller”. Dagens PS

”En väckarklocka”

Det är de drönarattacker som drabbat Danmark, där flera flygplatser fått drönare i luftrummet över sig, som nu blivit vad diplomater kallar ”en väckarklocka för Europa”.

Danmark har inte officiellt pekat ut Ryssland som ansvarigt men Mette Frederiksen har tidigare pekat ut landet som ”Europas främsta fiende”.

Drönarobservationerna över Danmark kom dessutom efter motsvarande ryska drönaraktioner mot Polen.

ANNONS

De kom även omedelbart efter att Danmark förkunnat att man nu skaffar långdistansvapen med kapacitet att nå ryskt territorium.