Hybridkriget är bara i början, säger Danmark. Samtidigt kommer tal om att det är ”förödmjukande” att ta emot svensk hjälp.
Dansk källa: "Förödmjukande med svensk hjälp"
Nato måste intensifiera sin respons på Rysslands hybridkrig, säger Danmarks statsminister Mette Frederiksen hos Financial Times.
Det vi sett ”är bara början” och syftar till att splittra Europa. Nu måste samarbetet inom Nato bli ”djupare”, säger hon.
”Vi måste var mycket öppna om att det här förmodligen bara är början”, säger Frederiksen.
”Vi behöver att alla européer förstår vad som står på spel och vad som händer. När det finns drönare eller cyberattacker är tanken att splittra oss.”
Varningen: “Drönarsvärmarna anfaller”. Dagens PS
”En väckarklocka”
Det är de drönarattacker som drabbat Danmark, där flera flygplatser fått drönare i luftrummet över sig, som nu blivit vad diplomater kallar ”en väckarklocka för Europa”.
Danmark har inte officiellt pekat ut Ryssland som ansvarigt men Mette Frederiksen har tidigare pekat ut landet som ”Europas främsta fiende”.
Drönarobservationerna över Danmark kom dessutom efter motsvarande ryska drönaraktioner mot Polen.
De kom även omedelbart efter att Danmark förkunnat att man nu skaffar långdistansvapen med kapacitet att nå ryskt territorium.
Fördömde Ryssland
Efter attacken i Polen fördömde Nato Rysslands ”oansvariga handlingar” och lanserade ”Eastern Sentry”, ett militärt patrulleringsuppdrag över Östeuropa som involverar Danmark vid sidan av Frankrike, Storbritannien och Tyskland.
Nu påpekar den danska statsminister att enbart ökade europeiska utgifter för försvar mot drönare och cyberattacker inte kommer att räcka.
”Idén med ett hybridkrig är att hota oss, att splittra oss, att destabilisera oss. Att använda drönare ena dagen, cyberattacker nästa dag, sabotage på tredje dagen. Så detta kommer inte att sluta bara genom att vi ökar vår kapacitet”, säger hon hos FT.
Den här veckan genomförs två toppmöten i Köpenhamn. Det första är ett informellt möte mellan EU:s ledare, det andra ett där Natos generalsekreterare Mark Rutte ansluter tillsammans med representanter för Ukraina och Storbritannien.
Försvaret vill köpa upp svenska mördardrönare – beslutet dröjer. Dagens PS
Ska diskutera drönarmur
EU-ledarna ska diskutera förslag till investeringar i luftförsvar, däribland en ”drönarmur” i länder som gränsar mot Ryssland eller Ukraina.
Danmark har sagt att de snabbt ska köpa ny anti-drönarkapacitet, efter att ha misslyckats med att upptäcka och avaktivera de nu aktuella drönarna.
I det sammanhanget säger en dansk tjänsteman hos FT att det är ”särskilt förödmjukande att ta emot teknik från Sverige.
Mette Frederiksen bestrider det och säger att det ”inte bara är i Danmark vi har dessa incidenter”.
Pressas även av USA
FT påpekar att Danmark inte bara är under press från fienden Ryssland utan även från formellt allierade USA.
Donald Trump har upprepade gånger att han vill ta kontroll över Grönland och vägrat utesluta våld som en metod att åstadkomma det.
Mette Frederiksen säger nu att hon är ”verkligt stolt över hur Grönland kunnat hantera denna svåra situation”.
Hon välkomnar även samarbete med alla arktiska stater utom Ryssland när det gäller säkerheten kring Grönland.
Nya drönare siktade över militärbas i Danmark. Dagens PS
Avslöjande: Kina hjälper Ryssland bygga drönare – trots sanktioner. Realtid
