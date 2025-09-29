Dagens PS
Varningen: "Drönarsvärmarna anfaller"

Drönarsvärmar kommer att överfalla civila
Ukrainska soldater på väg att skjuta upp en Avenger UAV-drönare i Charkiv-regionen. Kriget i Ukraina har blivit ett genombrott för militära drönare. (Foto: Yevhen Titov/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

Det borde vara titeln på en dålig film. Det är det inte. Nu varnar försvarsforskare för drönarsvärmar som anfaller civila.

Utvecklingen av autonoma drönare som självständigt samarbetar för att identifiera och attackera mål, går snabbt framåt.

Den tekniken och den industriella förmågan att tillverka stora mängder drönare ökar markant.

”Drönare ärlätta att skala upp och använda för vapenverkan över ett stort område. Samtidigt finns det egentligen ingen övre gräns för hur många som kan användas”, säger Peter Bennesved, forskare inom civilt försvar på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, hos forskning.se och tar ett exempel;

”I Ukraina har Ryssland använt över 700 drönare i ett enda anfall i juli, vilket säger lite om vart vi är på väg.”

Slår till med hög precision

I en ny rapport förutspår FOI att autonoma drönarsvärmar kan samarbeta för att slå mot mål med hög precision.

Kriget i Ukraina har redan visat hur drönare kan orsaka stor skada på civil infrastruktur, till exempel genom attacker mot elförsörjning.

”Mot enskilda drönare är det ofta enklare att skydda civila, men precisionen är en stor utmaning. En drönare kan till exempel ta sig in på ställen dit en kryssningsrobot och artillerigranater inte kan nå och mindre drönare kan jaga bilar och räddningsfordon. Det räcker med en liten drönare för att slå till mot en transformatorstation”, förklarar Peter Bennesved.

Dansk presskonferens efter nya observationer av drönare över danska flygplatser. Nu varnar forskare för att mönstret kommer att bli allt vanligare. (Foto: Emil Helms/AP-TT)
Samarbetar utan vår inblandning

Även om drönare i dag i allmänhet styrs av operatörer på marken, väntas de i framtiden kunna samarbeta utan mänsklig inblandning.

”Det har blivit fler saker i luften, fler drönare. De används redan i dag på ett svärmliknande sätt i till exempel Ukraina. De skickas i väg ´en masse´, men de stora anfallen verkar inte vara koordinerade i realtid”, menar Bennesved.

I dag omfattas enskilda drönare av Genèvekonventionen. Men framtida autonoma vapensystem väcker en rad juridiska och etiska frågor, konstaterar forskarna.

”Det måste finnas en ansvarig person bakom varje avfyrat vapen. Därför blir det folkrättsligt problematiskt om ett vapen väljer mål själv. Särskilt när det gäller drönarsvärmar”, påpekar Peter Bennesved.

Två sidor av saken?

Samtidigt som drönarsvärmar kan bli ett hot mot befolkningsskyddet, kan de i framtiden även bli en del av lösningen, enligt forskarna.

”Jag tror att framtida drönarsvärmar kommer att användas på samma sätt som enskilda drönare används i dag. Ändamålet ändras inte, däremot kan luftangrepp bli mer effektiva om vapenbärarna interagerar med varandra i högre utsträckning”, analyserar Bennesved.

”Men svärmtekniken är inte bara ett problem. Man kan tänka sig att drönarsvärmar också kan användas som en del av befolkningsskyddet.”

