Varningen: "Drönarsvärmarna anfaller"

Utvecklingen av autonoma drönare som självständigt samarbetar för att identifiera och attackera mål, går snabbt framåt.

Den tekniken och den industriella förmågan att tillverka stora mängder drönare ökar markant.

”Drönare ärlätta att skala upp och använda för vapenverkan över ett stort område. Samtidigt finns det egentligen ingen övre gräns för hur många som kan användas”, säger Peter Bennesved, forskare inom civilt försvar på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, hos forskning.se och tar ett exempel;

”I Ukraina har Ryssland använt över 700 drönare i ett enda anfall i juli, vilket säger lite om vart vi är på väg.”

Slår till med hög precision

I en ny rapport förutspår FOI att autonoma drönarsvärmar kan samarbeta för att slå mot mål med hög precision.

Kriget i Ukraina har redan visat hur drönare kan orsaka stor skada på civil infrastruktur, till exempel genom attacker mot elförsörjning.

”Mot enskilda drönare är det ofta enklare att skydda civila, men precisionen är en stor utmaning. En drönare kan till exempel ta sig in på ställen dit en kryssningsrobot och artillerigranater inte kan nå och mindre drönare kan jaga bilar och räddningsfordon. Det räcker med en liten drönare för att slå till mot en transformatorstation”, förklarar Peter Bennesved.

