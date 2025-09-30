Försvarsmakten vill köpa upp svenska mördardrönare som ska kunna slå ut ryska drönare över bland annat flygplatser. Problemet är att ett sådant beslut dröjer, samtidigt som hotbilden växer.
Försvaret vill köpa upp svenska mördardrönare – beslutet dröjer
Nystartade Nordic Air Defence utvecklar antidrönaren Vipro.
Nu har man skapat ett lastbilsburet koncept ihop med Volvo Defense.
Heta svenska mördardrönare
Det handlar om svenska mördardrönare som slår ut sina mål via små målsökande ”interceptorer”.
De kan slå ut otillåtna drönare, från exempelvis Ryssland, över flygplatser, kärnkraftverk och annan kritisk infrastruktur, berättar Di.
Och det sker utan någon nedfallen metallskrot och bränder på marken.
Billig drönarmodell
Modellen är samtidigt billig, runt en tiondel av vad raketdrivna drönare kostar.
“Vår modell har en särskild mjukvara och flyger på elbatterier, vilket gör produktionen lätt att skala upp och uppdatera i takt med teknikutvecklingen”, säger säger Karl Rosander på NAD, Nordic Air Defence och konstaterar:
”Lägg ordern så levererar vi.”
Vill se utökat skydd
Med de senaste incidenterna på Oslos och Köpenhamns flygplatser som fick stänga ner i flera timmar på grund av drönare vill många se ett utökat skydd av luftrummet.
Den riktiga hemligstämplade siffran på otillåtna drönare är dock betydligt högre än vad som rapporteras i media uppger Karl Rosander vidare.
”Det finns ett stort mörkertal som aldrig når pressen.”
Beslut släpar efter
Genom det växande hotet vill Försvarsmakten köpa in drönare men det är regeringen som måste godkänna det först, och ett sådant beslut släpar efter berättar Aftonbladet vidare.
“Det har skapat stor frustration i Försvarsmakten”, säger en källa till Aftonbladet.
Inga beslut har kommit under sommaren trots att den högsta försvarsledningen har pressat regeringen att ge grönt ljus till drönarna.
Vill bygga upp försvaret
Detta trots att regeringen med statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonson i spetsen flera gånger under året framhävt hur viktigt det är med uppbyggnaden av det svenska försvaret.
“Vi jobbar för fullt med att beställa mer luftvärn och antidrönarsystem. Där är vi och Försvarsmakten överens. Det behövs ett komplett underlag för att kunna fatta ett regeringsbeslut och det fanns inte i juni. Därför pågår en dialog med Försvarsmakten för att precisera vad som kan köpas in. Vi är angelägna om att beställa mer antidrönarförmåga snabbt”, säger Jonson i en kommentar.
På måndagen beslutade dock regeringen att Sverige ska stödja Danmark med svenska Försvarsmaktens anti-drönarsystem och radarer.
Läs även:
Nya drönare siktade över militärbas i Danmark. Dagens PS
Sensationen: Skjuter ner drönare för en krona. Dagens PS
