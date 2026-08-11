En deal med Boeing fick Archer Aviation att rusa på New York-börsen. Kanske lossnar det nu för bolaget som annars har haft det tyngre än väntat.
Flygtaxibolaget rusar på börsen efter tunga förvärv
Archer Aviation-aktien stiger kraftigt på Wall Street efter att det amerikanska flygtaxibolaget presenterat en omfattande affär med Boeing.
Archer ska förvärva tre verksamheter från flygjätten, samtidigt som Boeing blir en betydande ägare i det sammanslagna bolaget.
Aktien steg omkring 15 procent i förhandeln på måndagen och fortsatte uppåt under tisdagens handel.
Tar över flera företag
Vid 16.58-tiden handlades Archer-aktien till omkring 6,76 dollar, en uppgång på knappt 8 procent, skriver Finansavisen.
Affären innebär att Archer tar över Wisk Aero, Boeings verksamhet inom elflygplan, samt drönartillverkaren Insitu och SkyGrid, som utvecklar teknik och tjänster för hantering av luftrummet.
Genom förvärvet får Archer tillgång till teknik för autonoma flygplan. Wisk har bland annat utvecklat elflygplan som är tänkta att kunna transportera passagerare utan pilot.
Insitu utvecklar i sin tur obemannade flygsystem och drönare.
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Satsar på flygplan utan startsträcka
Boeing kommer som en del av affären att få aktier motsvarande 19,75 procent av Archers utestående A-aktier när transaktionen slutförs.
Flygjätten får dessutom optioner som ger möjlighet att köpa Archer-aktier för ytterligare upp till 200 miljoner dollar.
Samtidigt kommer Boeing att behålla tillgången till Wisks teknik för användning i sina egna kommersiella och militära flygplansprogram.
Archer utvecklar eldrivna flygplan som kan starta och landa vertikalt, så kallade eVTOL-flygplan.
Bolagets mål är att använda farkosterna för kortare resor i städer samt transporter mellan flygplatser och stadskärnor.
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Inte kommit igång på riktigt
Utvecklingen av flygande taxibilar har dock gått långsammare än vad många bolag i sektorn tidigare räknat med.
De stora kostnaderna för utveckling och certifiering har samtidigt gjort att flera aktörer har riktat större fokus mot försvarssektorn, frakt och myndighetskunder.
Archer har också på senare tid stärkt sin satsning mot försvarsmarknaden. I juli presenterade bolaget en autonom flygplansplattform som utvecklats tillsammans med försvarsteknikbolaget Anduril.
Trots tisdagens uppgång är Archer-aktien fortfarande ned omkring 10 procent sedan årsskiftet och nästan 30 procent på ett års sikt. På fem år har aktien fallit omkring 32 procent.
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