Flygtaxibolaget rusar på börsen efter tunga förvärv

Satsar på flygplan utan startsträcka

Boeing kommer som en del av affären att få aktier motsvarande 19,75 procent av Archers utestående A-aktier när transaktionen slutförs.

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Flygjätten får dessutom optioner som ger möjlighet att köpa Archer-aktier för ytterligare upp till 200 miljoner dollar.

Samtidigt kommer Boeing att behålla tillgången till Wisks teknik för användning i sina egna kommersiella och militära flygplansprogram.

Archer utvecklar eldrivna flygplan som kan starta och landa vertikalt, så kallade eVTOL-flygplan.

Bolagets mål är att använda farkosterna för kortare resor i städer samt transporter mellan flygplatser och stadskärnor.

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Inte kommit igång på riktigt

Utvecklingen av flygande taxibilar har dock gått långsammare än vad många bolag i sektorn tidigare räknat med.

De stora kostnaderna för utveckling och certifiering har samtidigt gjort att flera aktörer har riktat större fokus mot försvarssektorn, frakt och myndighetskunder.

Archer har också på senare tid stärkt sin satsning mot försvarsmarknaden. I juli presenterade bolaget en autonom flygplansplattform som utvecklats tillsammans med försvarsteknikbolaget Anduril.

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Trots tisdagens uppgång är Archer-aktien fortfarande ned omkring 10 procent sedan årsskiftet och nästan 30 procent på ett års sikt. På fem år har aktien fallit omkring 32 procent.

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