Ny lag: Nu kan du handla enklare på nätet

Nu kommer en ny lag vars regelverk ska sätta stoppa för det.

Från 19 juni får företag inte utforma sajter och appar så att de väsentligt försämrar dina möjligheter och överblick för att fatta ett välgrundat beslut.

De nya reglerna gäller finansiella tjänster och produkter. Det kan exempelvis handla om lån, försäkringar eller investeringar.

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Pekar ut tre metoder

I regeringens proposition pekar man särskilt ut tre metoder som lagen ska agera mot.

Den första är att företagen inte längre upprepade gånger får försöka få konsumenten att göra ett val som redan gjorts.

Det kan till exempel vara att man flera gånger måste tacka nej till en tilläggstjänst.

Företag eller de som erbjuder tjänster får inte heller ge ett alternativ betydligt större synlighet än ett annat.

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Det kan gälla sådant som att möjligheten att köpa en extra tjänst visas med stor text, samtidigt som alternativet smusslas undan näst intill osynligt.