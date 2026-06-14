Lätt att teckna avtal, men svårt att tacka nej till tilläggstjänster eller att avsluta. Från nästa vecka får du bättre stöd av en ny lag.
Ny lag: Nu kan du handla enklare på nätet
Att köpa en tjänst på nätet går ofta snabbt och smidigt, men att avsluta samma tjänst är i allmänhet betydligt knöligare och kräver fler knapptryckningar.
Nu kommer en ny lag vars regelverk ska sätta stoppa för det.
Från 19 juni får företag inte utforma sajter och appar så att de väsentligt försämrar dina möjligheter och överblick för att fatta ett välgrundat beslut.
De nya reglerna gäller finansiella tjänster och produkter. Det kan exempelvis handla om lån, försäkringar eller investeringar.
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Pekar ut tre metoder
I regeringens proposition pekar man särskilt ut tre metoder som lagen ska agera mot.
Den första är att företagen inte längre upprepade gånger får försöka få konsumenten att göra ett val som redan gjorts.
Det kan till exempel vara att man flera gånger måste tacka nej till en tilläggstjänst.
Företag eller de som erbjuder tjänster får inte heller ge ett alternativ betydligt större synlighet än ett annat.
Det kan gälla sådant som att möjligheten att köpa en extra tjänst visas med stor text, samtidigt som alternativet smusslas undan näst intill osynligt.
Måste vara lika lätt att sluta
Från 19 juni får det inte vara svårare att avsluta en tjänst än att ansluta sig till den.
Företag ska alltså inte kunna lägga in många och onödiga steg för ett avslut eller kräva att kunden bekräftar uppsägningen flera gånger.
Däremot kan extra steg i vissa sammanhang vara tillåtna även framöver. Det kan till exempel gälla att företag behöver kontrollera kundens identitet i flera steg av säkerhetsskäl, eller att man behöver vidta steg för att följa reglerna kring penningtvätt.
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Gäller nya avtal från 19 juni
Avgörande är om utformningen på ett vilseledande sätt styr konsumenten mot ett beslut som gynnar den som erbjuder tjänsten eller avtalet, men som inte ligger i kundens intresse, skriver regeringen i propositionen.
Lagändringarna träder i kraft 19 juni och gäller avtal som ingås från och med detta datum.