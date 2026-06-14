Schweiz "har tappat kontrollen": Kan införa befolkningstak 

”Vi har tappat kontrollen”

För Nils Fiechter, lokalpolitiker för Schweiziska folkpartiet i kantonen Bern, är frågan enkel.

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”Vi har tappat kontrollen”, säger han till BBC.

Han menar att invandringen ligger bakom flera av landets problem, däribland bostadsbrist, trafikstockningar, överbelastade skolor och pressade sociala tjänster.

Men den bilden delas inte av alla.

Helin Genis, socialdemokratisk ledamot i Berns stadsfullmäktige, menar att debatten gör migranter till syndabockar.

”Det är inte migranter som bestämmer hyresnivåerna. Det är inte migranter som höjer sjukförsäkringspremierna. Det är inte heller migranter som fattar politiska beslut om bostäder, infrastruktur eller sociala investeringar”, säger hon.

Kan slå mot EU-relationen

Motståndet kommer inte bara från vänster. Regeringen, andra partier, företagsledare och fackförbund varnar för att ett ja kan få stora konsekvenser för Schweiz ekonomi.

Om befolkningen når 10 miljoner kan landet tvingas säga upp internationella avtal, däribland avtalet med EU om fri rörlighet.

Det oroar näringslivsorganisationen Economiesuisse. EU är Schweiz klart viktigaste handelspartner, och arbetsgivare varnar också för personalbrist.

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Hotell, sjukhus och äldreboenden är redan beroende av utländsk arbetskraft. Hälften av alla som arbetar på schweiziska hotell är invandrare.

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Ett land som åldras

Motståndarna pekar också på att Schweiz, precis som många andra europeiska länder, har en åldrande befolkning. I dag är 20 procent av invånarna över 65 år.

Utan unga arbetstagare riskerar det att bli svårare att bemanna vård och omsorg och att finansiera välfärden.

Samtidigt är många väljare oroliga för trånga tåg, dyra lägenheter och stigande vårdkostnader.

Opinionsmätningarna visar att omröstningen kan bli jämn. Enligt BBC lutar det svagt åt ett nej, men marginalen är liten.

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