Befolkningen rasar i EU – men ökar i Sverige och Norge

Här väntas invånarna omvänt öka

Där till får Portugal, Estland, Tjecien, Finland, Island och Malta färre invånare. Allt medan antalet invånare väntas öka med hela 36,4 procent i Luxemburg, 27,1 procent på Island och 26 procent på Malta.

I Schweis ökar befolkningen, enligt kalkylen, med 16,9 procent under perioden, och i Irland med 14,6 procent.

Samtidigt får Norge, som står utanför EU, uppleva en befolkningsökning på 11,8 procent och Sverige en ökning på 10 procent.

Så förklaras förändringarna i Europa

”Denna variation beror främst på skillnader i tidigare och prognostiserade migrationsnivåer, i kombination med skillnader i åldersstruktur”, säger Tomas Sobotka, biträdande direktör för Wiens demografiska institut, till Euronews Health.

”Länder med låg fertilitet och utvandring under de senaste decennierna tenderar att ha en äldre åldersstruktur, med få människor i ung och reproduktiv åldrar”, tillägger han.

Invandringen håller siffrorna uppe

Dr Anne Goujon från Wiens demografiska institut ger ytterligare en nyans på EU:s kraftiga befolkningsminskning totalt sett:

”Medan alla EU-länder har låg fertilitet, kan länder med ihållande invandring fortfarande växa trots låg fertilitet bortom 2050 (till exempel Luxemburg och Malta), medan länder med låg fertilitet och svagare migrationsinflöden eller negativ nettomigrationsbalans tenderar att minska (exempelvis Lettland, Litauen och Polen)”.

Spanien får fler invånare än Italien

I rapporten är kanske det mest anmärkningsvärda att Spanien går om Italien och blir det tredje största mest befolkade landet i Europa. Italiens invånarantal kommer enligt prognosen att minska med 15 miljoner medan Spaniens befolkning ökar med omkring en halv miljon människor.

Fler äldre men betydligt färre unga

Noteras kan också att EU:s befolkning blir äldre och enligt prognosen kommer andelen personer i åldern 85 år och äldre att mer än tredubblas och nästan var tredje europé kommer att vara över 65 år mot var femte i dagsläget.

Mer orange är att den arbetsföra befolkningen mellan 31 och 65 kommer att minska från 47,8 till 40,5 procent, om prognosen slår in.

