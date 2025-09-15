Mänskligheten kan börja minska långt tidigare än vad experter förutspått. Nya siffror visar att födelsetalen sjunker i rasande fart i både rika och fattiga länder och att FN:s prognoser kan vara på tok för optimistiska.
Larmet: Mänskligheten krymper snabbare än väntat
Mest läst i kategorin
Nato på plats vid ryskt fartyg i Öresund
Ryska fartyg i nordiska vatten har flera gånger väckt rubriker. Nu hamnade ett fiskefartyg i fokus efter ett uppmärksammat stopp i Öresund. Ett ryskt fiskefartyg fick maskinproblem och drev in på danskt vatten under helgen. Händelsen fick både kustbevakning, hemvärn och ett Natofartyg att rycka ut. Missa inte: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: “Avkylning”. …
Chocktalet i London – Musks ord kallas "motbjudande"
Elon Musk har återigen hamnat i strålkastarljuset efter ett uppmärksammat tal via videolänk under en stor demonstration i London. Händelsen har lett till starka reaktioner från politiker och medier, och Elon Musks kommentarer om Storbritanniens politiska läge har fått stor spridning. Med ord som, ‘våldet är på väg’, har han skapat stor oro. Hans deltagande …
"Krigspresidenten" Putin ska vinna över Nato
Putin beskrivs som “krigspresidenten” som tänker vinna över Nato. Experter uppger att den ryske ledaren nu ser sin chans att utöka kriget med väst. Donald Trump uppgav att det kunde röra sig om ett misstag när ryska drönare tog sig in i polskt luftrum förra veckan. Trump är rädd för Putin Det ger givetvis Vladimir …
Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten
Forskare har upptäckt en dold plastkyrkogård på Medelhavets botten. Nya rön visar hur plast tar sig ner i djupet och stannar under lång tid. Det ser kanske rent ut på ytan men långt under vågorna i Medelhavet har forskare hittat något helt annat. En dold plastkyrkogård har bildats på havsbottnen, fylld med påsar och förpackningar …
Nya samtal mellan USA och Kina i Madrid
USA och Kina samlas i Madrid för nya samtal om handel. TikToks framtid och en utredning mot amerikanska chipbolag står högst på agendan. Förväntningarna på Madridmötet är låga. Inga större genombrott väntas, men samtalen kan bana väg för tyngre beslut längre fram. Missa inte: Svenskarna får betala mer för kaffet. Dagens PS “Inga genombrott i …
I Sverige föddes det 98 500 barn under 2024. Det är den lägsta siffran på över två decennier. Det summerade fruktsamhetstalet, 1,43 barn per kvinna, är det lägsta som någonsin uppmätts i landet.
I Norge ser det lika illa ut. Där föddes det drygt 54 000 barn under 2024. Det är den tredje lägsta siffran som någonsin registrerats.
“Oftare ett barn”
I Istanbul märker obstetrikern Furkan Kayabasoglu av förändringen direkt i sitt arbete.
“I det förflutna brukade jag förlösa ett pars första barn och sedan deras andra eller till och med ett tredje”, säger han till The Economist. “Nu blir det allt oftare bara ett barn”.
Av tio förlossningar han deltar i är endast en ett syskonbarn.
“Vi kan inte ens nå det antal födslar som behövs för att utbilda nya läkare”, konstaterar han.
Turkiets födelsetal – det så kallade totala fruktsamhetstalet – föll i fjol till 1,48. Det är långt under den nivå som krävs för att hålla befolkningen stabil på sikt, cirka 2,1.
Enligt FN:s tidigare prognoser skulle Turkiet inte nå så lågt förrän runt år 2100.
Senaste nytt
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Global trend – snabbare än väntat
I Bogotá, Colombias huvudstad, är födelsetalet nere på 0,91 – lägre än i Tokyo.
Indien har redan fallit under stabilitetsnivån, vilket innebär att befolkningen sannolikt börjar krympa runt mitten av seklet.
Samtidigt har Kina börjat minska i antal invånare. Mexiko ligger på 1,6, ungefär samma nivå som USA.
I Frankrike föddes under 2024 färre barn än år 1806, då landet hade mindre än halva dagens befolkning. Italien noterade sitt lägsta födelsetal sedan landets enande 1861.
Att fertiliteten sjunker har historiskt ofta setts som en positiv följd av bättre sjukvård, minskad barnadödlighet och kvinnors ökade frihet. Men det som nu oroar experter är att nedgången sker så mycket snabbare än tidigare beräkningar.
FN:s prognoser ifrågasätts
FN:s befolkningsprognoser bygger på antagandet att födelsetalen förr eller senare stabiliseras eller till och med vänder uppåt.
John Wilmoth vid FN:s befolkningsavdelning säger att en förklaring till detta antagande är “en förväntan om fortsatt social utveckling mot jämställdhet och kvinnors egenmakt”.
Men Anne Goujon vid IIASA i Österrike beskriver antagandet om ett återhämtningsscenario som “lite av ett önsketänkande”.
Befolkningstoppen kan komma snart
Enligt nuvarande FN-prognoser ska världens befolkning toppa först 2084, med 10,3 miljarder människor. Men om dagens utveckling fortsätter kan toppen nås redan på 2050-talet och aldrig överstiga 9 miljarder, konstaterar The Economist.
Det skulle vara första gången sedan digerdöden på 1300-talet som mänskligheten krymper globalt. Skillnaden är att denna gång är det inte sjukdom som driver utvecklingen, utan sociala förändringar.
En ny värld att planera för
Vissa forskare menar att en minskande och åldrande befolkning kan vara positiv för miljön eftersom det leder till minskad press på ekosystem, lägre utsläpp av växthusgaser och mindre förbrukning av naturresurser. Andra menar att det är negativt för ekonomi, maktbalans och samhällsstrukturer.
“Ersättningsfertilitet är en balansgång på knivsegg”, säger Lant Pritchett vid London School of Economics. På lång sikt leder nivån under 2,1 barn per kvinna till en krympande befolkning.
Att FN och många regeringar fortsatt utgår från en snar återhämtning kan göra att världen står oförberedd.
“Alarmerande eller inte – mänsklighetens nedgång är på väg att börja”, konstaterar The Economist
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Påven angriper Musks lönepaket på 1 biljon dollar
Nu blandar sig till och med påven in i debatten om det föreslagna lönepaketet på 1 biljon dollar – ”stora problem”, säger påven Leo XIV. Teslas styrelse vill som bekant kompensera Elon Musk med 1 biljon dollar. Ersättningen är kopplad till att Musk når ”operativa milstolpar”. I det ingår bland annat att se till så …
Bakslag: Nu är det svårare att sälja hus i Sverige
Den svenska bostadsmarknaden tappade fart i augusti. Enligt SBAB och Boolis månatliga rapport Bomarknadstempen blev det svårare att sälja hus, vilket drog ner temperaturen på marknaden. Bostadsmarknaden präglas av oro. Osäkerheten har bitit sig fast hos svenskarna medan ett skakigt världsläge med krig och handelspolitisk turbulens har lagt en våt filt över hushållens flyttplaner.? Nu …
Sveriges hemligaste miljardbolag: Vi har fått prata med en direktör...
Spotify och Klarna må vara svenska enhörningar och miljardbolag. Men de är småpotatis jämfört med EF Education First – ett globalt imperium som varje år skickar över en miljon människor ut i världen för att lära sig språk, upptäcka kulturer och få nya vänner. Ett företag som har fler anställda än hela Uppsala kommun, men …
Järnvägen: I fatt med underhållet om 350 år
Järnvägen i Sverige är hårt kritiserad. Nu larmar Hitachi i Ludvika. Fabriken ska fördubbla kapaciteten, men järnvägen klarar inte trafiken. Hitachi i Ludvika är inne på ett rejält framgångsspår, men har problem med hela andra spår, nämligen järnvägens. Företaget planerar att fördubbla sin kapacitet när den nya transformatorfabriken står klar år 2027. Men järnvägstransporterna räcker …
Sverige tar förstaplatsen: ”Rika blir ännu rikare”
Nu får svensk politik de senaste decennierna kvitto på att den lyckats. Här är statistiken som visar att Sverige är etta i Europa. Rika blir ännu rikare. Det handlar om förmögenhetsskillnader i Europa och vilka länder som har den mest orättvisa fördelningen, med ett annat uttryck vilka länder som har de största klasskillnaderna. Som en …