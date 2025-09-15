Larmet: Mänskligheten krymper snabbare än väntat

I Sverige föddes det 98 500 barn under 2024. Det är den lägsta siffran på över två decennier. Det summerade fruktsamhetstalet, 1,43 barn per kvinna, är det lägsta som någonsin uppmätts i landet.

I Norge ser det lika illa ut. Där föddes det drygt 54 000 barn under 2024. Det är den tredje lägsta siffran som någonsin registrerats.

“Oftare ett barn”

I Istanbul märker obstetrikern Furkan Kayabasoglu av förändringen direkt i sitt arbete.

“I det förflutna brukade jag förlösa ett pars första barn och sedan deras andra eller till och med ett tredje”, säger han till The Economist. “Nu blir det allt oftare bara ett barn”.

Av tio förlossningar han deltar i är endast en ett syskonbarn.

“Vi kan inte ens nå det antal födslar som behövs för att utbilda nya läkare”, konstaterar han.

Turkiets födelsetal – det så kallade totala fruktsamhetstalet – föll i fjol till 1,48. Det är långt under den nivå som krävs för att hålla befolkningen stabil på sikt, cirka 2,1.

Enligt FN:s tidigare prognoser skulle Turkiet inte nå så lågt förrän runt år 2100.

