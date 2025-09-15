Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Larmet: Mänskligheten krymper snabbare än väntat

Mänskligheten kan krympa snabbare än väntat
Mänskligheten kan krympa snabbare än väntat (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Mänskligheten kan börja minska långt tidigare än vad experter förutspått. Nya siffror visar att födelsetalen sjunker i rasande fart i både rika och fattiga länder och att FN:s prognoser kan vara på tok för optimistiska.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I Sverige föddes det 98 500 barn under 2024. Det är den lägsta siffran på över två decennier. Det summerade fruktsamhetstalet, 1,43 barn per kvinna, är det lägsta som någonsin uppmätts i landet.

I Norge ser det lika illa ut. Där föddes det drygt 54 000 barn under 2024. Det är den tredje lägsta siffran som någonsin registrerats.

ANNONS

“Oftare ett barn” 

I Istanbul märker obstetrikern Furkan Kayabasoglu av förändringen direkt i sitt arbete.

“I det förflutna brukade jag förlösa ett pars första barn och sedan deras andra eller till och med ett tredje”, säger han till The Economist. “Nu blir det allt oftare bara ett barn”. 

Av tio förlossningar han deltar i är endast en ett syskonbarn. 

“Vi kan inte ens nå det antal födslar som behövs för att utbilda nya läkare”, konstaterar han.

Turkiets födelsetal – det så kallade totala fruktsamhetstalet – föll i fjol till 1,48. Det är långt under den nivå som krävs för att hålla befolkningen stabil på sikt, cirka 2,1

Enligt FN:s tidigare prognoser skulle Turkiet inte nå så lågt förrän runt år 2100.

ANNONS
Mänskligheten krymper
Det föds färre barn världen över (Foto: Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Global trend – snabbare än väntat

I Bogotá, Colombias huvudstad, är födelsetalet nere på 0,91 – lägre än i Tokyo. 

Indien har redan fallit under stabilitetsnivån, vilket innebär att befolkningen sannolikt börjar krympa runt mitten av seklet.

Samtidigt har Kina börjat minska i antal invånare. Mexiko ligger på 1,6, ungefär samma nivå som USA. 

I Frankrike föddes under 2024 färre barn än år 1806, då landet hade mindre än halva dagens befolkning. Italien noterade sitt lägsta födelsetal sedan landets enande 1861.

Att fertiliteten sjunker har historiskt ofta setts som en positiv följd av bättre sjukvård, minskad barnadödlighet och kvinnors ökade frihet. Men det som nu oroar experter är att nedgången sker så mycket snabbare än tidigare beräkningar.

FN:s prognoser ifrågasätts

FN:s befolkningsprognoser bygger på antagandet att födelsetalen förr eller senare stabiliseras eller till och med vänder uppåt. 

ANNONS

John Wilmoth vid FN:s befolkningsavdelning säger att en förklaring till detta antagande är “en förväntan om fortsatt social utveckling mot jämställdhet och kvinnors egenmakt”.

Men Anne Goujon vid IIASA i Österrike beskriver antagandet om ett återhämtningsscenario som “lite av ett önsketänkande”.

Befolkningstoppen kan komma snart

Enligt nuvarande FN-prognoser ska världens befolkning toppa först 2084, med 10,3 miljarder människor. Men om dagens utveckling fortsätter kan toppen nås redan på 2050-talet och aldrig överstiga 9 miljarder, konstaterar The Economist. 

Det skulle vara första gången sedan digerdöden på 1300-talet som mänskligheten krymper globalt. Skillnaden är att denna gång är det inte sjukdom som driver utvecklingen, utan sociala förändringar.

En ny värld att planera för

Vissa forskare menar att en minskande och åldrande befolkning kan vara positiv för miljön eftersom det leder till minskad press på ekosystem, lägre utsläpp av växthusgaser och mindre förbrukning av naturresurser. Andra menar att det är negativt för ekonomi, maktbalans och samhällsstrukturer. 

“Ersättningsfertilitet är en balansgång på knivsegg”, säger Lant Pritchett vid London School of Economics. På lång sikt leder nivån under 2,1 barn per kvinna till en krympande befolkning.

Att FN och många regeringar fortsatt utgår från en snar återhämtning kan göra att världen står oförberedd. 

ANNONS

“Alarmerande eller inte – mänsklighetens nedgång är på väg att börja”, konstaterar The Economist

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
baranfödandeBarnbefolkningvärlden
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS