De levererar mat till frontlinjerna – för 700 miljoner

Dagens PS har sedan en tid bevakat hur Sveriges dolda försvarssektor växer medan spararna missar avkastningen. Pengarna rör sig nedåt i leverantörskedjan, bort från de självklara namnen. Driver gör Natos mål om 5 procent av BNP till försvar fram till 2035, en efterfrågan som är strukturell snarare än tillfällig.

Två svenska bolag att hålla koll på

Invisio, som gör taktiska headset åt Natos arméer, levererade sitt starkaste första kvartal någonsin, en försäljning på 431 miljoner kronor mot 335 miljoner året innan. Femårstillväxten ligger på 27 procent per år och orderboken stängde fjolåret på 854 miljoner, enligt bolaget självt.

Mer förvånande är Nordrest. Bolaget de flesta buntar ihop med catering tillverkar fältmåltider åt Nato och ökade omsättningen 30 procent till 696 miljoner under samma kvartal, där försvarsdelen växte 51 procent.

Så påverkas du som sparare

Skillnaden ligger i priset. Saab har redan dubblats flera gånger och prisar in mycket. Nordrest handlas kring elva gånger rörelsevinsten, lågt för ett bolag som växer organiskt, medan Invisio fallit tillbaka från toppen på 447 kronor till dagens 272 kronor, trots riktkurser på 375 till 400 kronor.

Samtidigt får väldigt få mindre bolag det kapital de behöver, något Realtid beskrivit.

PS analys

De dyra namnen är redan upptäckta. Värdet sitter ett steg neråt i kedjan. När matlådor till fronten blir en aktie värd att äga är försvar inte längre ett tema utan ett strukturellt skifte i ekonomin.

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De billiga leverantörsbolagen står näst på tur för omvärdering, men bara de som faktiskt klarar leveranserna. Detta är en del av PS löpande bevakning av det privata kapitalet i försvarsindustrin.

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