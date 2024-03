Dramatisk nedgång i den globala fertiliteten

Enligt en ny studie sjunker den globala fertiliteten och i slutet av 2000-talet kommer de flesta födas i fattiga länder, det rapporterar Reuters.

“Vi står inför häpnadsväckande social förändring genom 2000-talet”, säger studiens huvudförfattare, professor Stein Emil Vollset, vid Institute for Health Metrics och utvärdering, IHME, vid University of Washington i Seattle, USA, i ett pressmeddelande.

Söder om Sahara

Studien förutspår att 76 procent, eller 155 av 204, länder över hela världen år 2050 kommer ha fertilitetstal som ligger under nivåerna för befolkningsersättning.

År 2100 uppskattar forskarna att fertiliteten kommer vara för låg i 97 procent av länderna, eller 198 av 204 länder.

Forskarnas prognoser baseras på folkräkningar, undersökningar och andra datakällor som samlats in mellan 1950 och 2021, som en del av studien Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors.

I slutet av det här århundradet kommer mer än 75 procent av alla barn födas i låg eller lägre medelinkomstländer och över hälften kommer, enligt forskarna, födas i Afrika, söder om Sahara.