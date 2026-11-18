Vd:n efterlyste jägarmentalitet

Sewing har tidigare uppmanat de anställda till mer jägarmentalitet, alltså att jaga nya affärer. Försiktigheten i banken hade då blivit stor, och ibland slår pendeln för långt, uppger han till Handelsblatt. Han säger:

Med jägarmentaliteten menade jag att vi återigen skulle hitta en bättre balans och komma närmare kunderna.

Han betonar att alla affärer ändå måste hålla sig inom bankens riskhantering och kontroller.

Banken delade in ryska oligarker i goda och onda

När västländerna införde sanktioner efter Rysslands annektering av Krim 2014 fick bankerna välja vilka ryska kunder de kunde behålla. Banken började då göra listor över goda och onda oligarker, berättar en tidigare insider.

Bankens ledning planerade senast i maj 2020 att bygga ut delar av affärerna i Ryssland igen. Banken körde då över invändningar från sin egen avdelning för regelefterlevnad, skriver Trending Topics. Newslaundry uppger att banken upprepade gånger hjälpte sanktionerade eller politiskt exponerade ryssar. Knappt två år senare invaderade Ryssland Ukraina.

Sewing säger till Handelsblatt att banken kraftigt minskade sina affärer och risker i Ryssland mellan 2014 och 2020. Planerna 2020 gällde utvalda områden, och några nya kunder togs in efter beslut i bankens ansvariga organ. Varför personer på amerikanska sanktionslistor togs in som kunder vill han inte kommentera.

Materialet visar också ett tidigare okänt nätverk som misstänks ha flyttat mer än 1,7 miljarder euro runt om i världen, över 18,8 miljarder kronor. En del av pengarna kom från ett bolag med koppling till kretsen kring den sanktionerade oligarken Oleg Deripaska. Banken uppger att den anmälde nätverket och samarbetade med myndigheterna.

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Sa ja till Benko efter två nej

Bankens interna analytiker tvivlade på den österrikiske fastighetsmagnaten René Benkos affärsmodell mer än sex år innan hans bolag Signa kollapsade. Banken hade sagt nej till hans bolag två gånger, men ledningen röstade till slut för att ta in Signa Prime som kund. Sewing träffade Benko personligen. Om enskilda kundrelationer vill Sewing inte uttala sig, säger han till Handelsblatt.

Sewing har ifrågasatts förut, bland annat när en tidigare anställd bad Europeiska centralbanken utreda hans roll i samband med en revisionsrapport, skrev Dagens PS i november 2025.

Bötfälldes för sena larm om Danske

Deutsche Bank var korrespondentbank, alltså förmedlade betalningar, åt Danske Banks estniska filial, där penningtvättshärvan i Danske Bank ägde rum. För detta accepterade banken år 2020 böter på 13,5 miljoner euro, cirka 150 miljoner kronor, för att inte i tid ha anmält misstänkt penningtvätt i transaktioner via Danske Banks estniska enhet mellan 2010 och 2015, enligt Deutsche Banks pressmeddelande.

Deutsche Bank hade då redan i oktober 2015 slutat förmedla betalningar åt den estniska enheten.

Samma kundkontroll stänger konton i Sverige

Även svenska banker stänger konton med hänvisning till kundkännedom. Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank stängde cirka 52 400 konton på eget initiativ 2024 och nekade 1 618 ansökningar om betalkonto, främst på grund av bristande kundkännedom, visar en uppföljning från Finansinspektionen.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) sa i april till Realtid:

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Problemet är inte striktheten i reglerna, utan otydligheten.

Mithra Sundberg, avdelningschef för betaltillsyn på Finansinspektionen, sa i maj till Realtid:

Det vi vill att bankerna ska göra är att ta enskilda beslut och titta på varje enskilt fall och se om det finns riskreducerande åtgärder som är tillräckliga istället för att stänga eller neka ett konto.

I maj inledde Finansinspektionen en granskning av bankernas kontostängningar.

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