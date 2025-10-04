Dagens PS
Tickande bomb riskerar förgifta Östersjön

Ökad risk för östersjön
En 78-millimeters artillerigranat som fiskats upp ur Östersjön.(Foto: Markus Schreiber/AP/TT)
TT Nyhetsbyrån
Uppdaterad: 04 okt. 2025Publicerad: 04 okt. 2025

1,6 miljoner ton ammunition ruttnar på Östersjöns och Nordsjöns bottnar. Skräpet från andra världskriget är en tickande bomb. När höljena rostar släpper de ut kemikalier som sakta förgiftar haven.

Dirk Schoenen rör sig långsamt ned i mörkret. Tystnaden är kompakt. Det enda som hörs är de egna komprimerade andetagen genom dykarhjälmen.

På den dyiga bottnen utanför tyska Boltenhagen ligger en jättehög med skrot, skriver nyhetsbyrån AP som besökt området.

Dirk Schoenen lyfter varsamt de översta bitarna och lägger dem i en korg: hagelpatroner, granatfragment, projektiler. Det är ett precisionsarbete utfört med tredubbla lager dykarhandskar. Skinnet får inte komma i kontakt med den vittrande ammunitionen.

Från en plattform på ytan följer en grupp ingenjörer och sjömän noggrant varje rörelse via en kamera på Schoenens hjälm.

Franska bomber släpps i Östersjön. Dagens PS

Arbetet är inte riskfritt. Minor och odetonerade bomber blir känsligare med tiden och kan – i allra värsta fall – explodera.

Det här är inget rutinarbete. Utmaningen är så klart att du aldrig vet vad du hittar, säger 60-årige volontären Schoenen, som dykt sedan 1986, till AP när han vinschats upp efter en timmes jobb.

Dumpades i Östersjön mot betalning

Samtidigt som spänningarna i Östersjöregionen växer på nytt, med så gott som dagliga incidenter mellan Ryssland och Natos allierade, kämpar Tyskland fortfarande med att städa upp efter andra världskriget.

Regeringen i Berlin har avsatt 100 miljoner euro till projekt som ska studera hur haven kan rensas från krigets skräp.

Arbetet kan verka fruktlöst. Kvar på bottnen finns omkring 1,6 miljoner ton gammal ammunition, enligt Tysklands miljödepartement. Merparten sänktes avsiktligen efter andra världskriget, eftersom de allierade oroade sig för att tyskarna i något skede skulle återuppta kampen.

Bomber dumpades i östersjöm
Här dumpades de miljoner ton med ammunition som nu blivit en regelrätt miljöbomb (Foto; Anders Humlebo/TT)

Under 1946 skickades tåg från hela Tyskland till kusten, och mot betalning körde fiskare ut skräpet i havet och dumpade det.

Projektet utanför Boltenhagen inleddes i somras. Bara i det här området, runt sex kilometer norr om badortens vita stränder, har ett fält med runt 900 ton ammunition upptäckts.

Globalt problem

Här jobbar två dykarteam i tolvtimmarsskift, dag som natt. Det är en kamp mot klockan – med 80 år på nacken börjar höljena erodera och förgifta havsmiljön.

Fragment från sprängämnen som TNT, som anses cancerframkallande, har hittats invid gammal ammunition på bottnen. Ämnena ansamlas i marint liv som musslor och fisk, enligt miljödepartementet i Berlin.

Ännu är nivåerna under tröskelvärdet för dricksvatten, men i en studie publicerad i februari konstaterade forskare att koncentrationen i vissa fall ”närmar sig kritiska nivåer”.

Det pågående projektets slutsatser är inte bara viktiga för Östersjön och Nordsjön. Bland annat Svarta havet står inför samma utmaningar till följd av Rysslands krig mot Ukraina.

Det här är definitivt ett globalt problem, säger sjöingenjören Volker Hesse till AP.

Fakta: Bomber på Östersjöns botten

I Nordsjön och Östersjön finns runt 1,6 miljoner ton odetonerad ammunition från första och andra världskriget.

Det rör sig om bomber, minor, granater, patroner, robotar, sjunkbomber och ammunitionslådor. Även en mindre andel kemiska stridsmedel – senapsgas och nervgaserna sarin och tabun – ligger på havsbottnen.

Mängden är stor nog att fylla ett 100 mil långt frakttåg – en sträcka lika lång som landvägen mellan Berlin och Paris.

Merparten av ammunitionen sänktes av de allierade efter andra världskriget, som ett led i avväpningen av Tyskland efter 1945.

Vissa minor och odetonerade bomber härstammar dock från direkta strider i kustområdet under kriget.

Källa: Tysklands miljödepartement

