Tickande bomb riskerar förgifta Östersjön

Dirk Schoenen rör sig långsamt ned i mörkret. Tystnaden är kompakt. Det enda som hörs är de egna komprimerade andetagen genom dykarhjälmen.

På den dyiga bottnen utanför tyska Boltenhagen ligger en jättehög med skrot, skriver nyhetsbyrån AP som besökt området.

Dirk Schoenen lyfter varsamt de översta bitarna och lägger dem i en korg: hagelpatroner, granatfragment, projektiler. Det är ett precisionsarbete utfört med tredubbla lager dykarhandskar. Skinnet får inte komma i kontakt med den vittrande ammunitionen.

Från en plattform på ytan följer en grupp ingenjörer och sjömän noggrant varje rörelse via en kamera på Schoenens hjälm.

Franska bomber släpps i Östersjön. Dagens PS

Arbetet är inte riskfritt. Minor och odetonerade bomber blir känsligare med tiden och kan – i allra värsta fall – explodera.

Det här är inget rutinarbete. Utmaningen är så klart att du aldrig vet vad du hittar, säger 60-årige volontären Schoenen, som dykt sedan 1986, till AP när han vinschats upp efter en timmes jobb.

Dumpades i Östersjön mot betalning

Samtidigt som spänningarna i Östersjöregionen växer på nytt, med så gott som dagliga incidenter mellan Ryssland och Natos allierade, kämpar Tyskland fortfarande med att städa upp efter andra världskriget.

Regeringen i Berlin har avsatt 100 miljoner euro till projekt som ska studera hur haven kan rensas från krigets skräp.

Arbetet kan verka fruktlöst. Kvar på bottnen finns omkring 1,6 miljoner ton gammal ammunition, enligt Tysklands miljödepartement. Merparten sänktes avsiktligen efter andra världskriget, eftersom de allierade oroade sig för att tyskarna i något skede skulle återuppta kampen.

Här dumpades de miljoner ton med ammunition som nu blivit en regelrätt miljöbomb (Foto; Anders Humlebo/TT)

Under 1946 skickades tåg från hela Tyskland till kusten, och mot betalning körde fiskare ut skräpet i havet och dumpade det.

Projektet utanför Boltenhagen inleddes i somras. Bara i det här området, runt sex kilometer norr om badortens vita stränder, har ett fält med runt 900 ton ammunition upptäckts.