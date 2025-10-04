1,6 miljoner ton ammunition ruttnar på Östersjöns och Nordsjöns bottnar. Skräpet från andra världskriget är en tickande bomb. När höljena rostar släpper de ut kemikalier som sakta förgiftar haven.
Tickande bomb riskerar förgifta Östersjön
Mest läst i kategorin
Påven och Terminator blir radarpar mot Trump
Tufft? Det kan det bli. Nu får Donald Trump både påven och Arnold Schwarzenegger emot sig när det gäller den globala uppvärmningen. Arnold Schwarzenegger är kroppsbyggaren som blev skådespelare och politiker. Han var Kaliforniens guvernör från 2003 till 2011, men är väl mest känd som ”Terminator” och ”Conan Barbaren”. Den ett år yngre Donald Trump …
Forskare: Högre bidrag bra för klimatet
När regeringar skär ned på bidrag och annonserar ”bidragstak” för de som har det sämst, kan det slå mot klimatet, enligt svenska forskare. Okej. Vi säger det direkt; det är inte så att dessa forskare ställt sig mitt i riksdagshuset och valt sida i dagspolitiken. Däremot har de lyckats väl med att tajma en presentation …
Extremt varmt i stan? Köp en vit bil
Global uppvärmning och extremvärme i städerna är ett växande problem. Nu lanserar forskarna en ny och helt oväntad lösning. De mest ivriga förespråkarna för åtgärder mot global uppvärmning, klimathot och extremvärde brukar anklagas för att se alltför svart på saker och ting. I det här fallet har de all anledning att göra det. Forskare har …
Jättesatsning på solkraft lägger ner: "Föråldrad teknologi"
Världens största satsning på solkraft blev ett fiasko – nu stängs Ivanpah i Mojaveöknen ned efter bara ett decennium. När Ivanpah Solar Power Facility i Kalifornien, USA, stod färdigt 2014 efter en investering på 2,2 miljarder dollar så var det världens största solkraftverk. Satsningen hyllades av den dåvarande energiministern Ernest Moniz som “ett exempel på …
Forskarna avslöjar: Så får man fler att säga ja till dyrare bensin
En ny europeisk studie kopplar ihop privatekonomisk trygghet med viljan att acceptera dyra klimatåtgärder. I Medelhavet har man hittat en dold plastkyrkogård fylld med påsar och förpackningar som blir kvar i miljön i århundraden. Samtidigt varnar forskarna om att golfströmmen, som håller Europa varmt, kan komma att kollapsa under vår livstid. Andra varnar för att …
Dirk Schoenen rör sig långsamt ned i mörkret. Tystnaden är kompakt. Det enda som hörs är de egna komprimerade andetagen genom dykarhjälmen.
På den dyiga bottnen utanför tyska Boltenhagen ligger en jättehög med skrot, skriver nyhetsbyrån AP som besökt området.
Dirk Schoenen lyfter varsamt de översta bitarna och lägger dem i en korg: hagelpatroner, granatfragment, projektiler. Det är ett precisionsarbete utfört med tredubbla lager dykarhandskar. Skinnet får inte komma i kontakt med den vittrande ammunitionen.
Från en plattform på ytan följer en grupp ingenjörer och sjömän noggrant varje rörelse via en kamera på Schoenens hjälm.
Franska bomber släpps i Östersjön. Dagens PS
Arbetet är inte riskfritt. Minor och odetonerade bomber blir känsligare med tiden och kan – i allra värsta fall – explodera.
Det här är inget rutinarbete. Utmaningen är så klart att du aldrig vet vad du hittar, säger 60-årige volontären Schoenen, som dykt sedan 1986, till AP när han vinschats upp efter en timmes jobb.
Dumpades i Östersjön mot betalning
Samtidigt som spänningarna i Östersjöregionen växer på nytt, med så gott som dagliga incidenter mellan Ryssland och Natos allierade, kämpar Tyskland fortfarande med att städa upp efter andra världskriget.
Regeringen i Berlin har avsatt 100 miljoner euro till projekt som ska studera hur haven kan rensas från krigets skräp.
Arbetet kan verka fruktlöst. Kvar på bottnen finns omkring 1,6 miljoner ton gammal ammunition, enligt Tysklands miljödepartement. Merparten sänktes avsiktligen efter andra världskriget, eftersom de allierade oroade sig för att tyskarna i något skede skulle återuppta kampen.
Under 1946 skickades tåg från hela Tyskland till kusten, och mot betalning körde fiskare ut skräpet i havet och dumpade det.
Projektet utanför Boltenhagen inleddes i somras. Bara i det här området, runt sex kilometer norr om badortens vita stränder, har ett fält med runt 900 ton ammunition upptäckts.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Globalt problem
Här jobbar två dykarteam i tolvtimmarsskift, dag som natt. Det är en kamp mot klockan – med 80 år på nacken börjar höljena erodera och förgifta havsmiljön.
Fragment från sprängämnen som TNT, som anses cancerframkallande, har hittats invid gammal ammunition på bottnen. Ämnena ansamlas i marint liv som musslor och fisk, enligt miljödepartementet i Berlin.
Ännu är nivåerna under tröskelvärdet för dricksvatten, men i en studie publicerad i februari konstaterade forskare att koncentrationen i vissa fall ”närmar sig kritiska nivåer”.
Det pågående projektets slutsatser är inte bara viktiga för Östersjön och Nordsjön. Bland annat Svarta havet står inför samma utmaningar till följd av Rysslands krig mot Ukraina.
Det här är definitivt ett globalt problem, säger sjöingenjören Volker Hesse till AP.
Fakta: Bomber på Östersjöns botten
I Nordsjön och Östersjön finns runt 1,6 miljoner ton odetonerad ammunition från första och andra världskriget.
Det rör sig om bomber, minor, granater, patroner, robotar, sjunkbomber och ammunitionslådor. Även en mindre andel kemiska stridsmedel – senapsgas och nervgaserna sarin och tabun – ligger på havsbottnen.
Mängden är stor nog att fylla ett 100 mil långt frakttåg – en sträcka lika lång som landvägen mellan Berlin och Paris.
Merparten av ammunitionen sänktes av de allierade efter andra världskriget, som ett led i avväpningen av Tyskland efter 1945.
Vissa minor och odetonerade bomber härstammar dock från direkta strider i kustområdet under kriget.
Källa: Tysklands miljödepartement
Senaste nytt
Tickande bomb riskerar förgifta Östersjön
1,6 miljoner ton ammunition ruttnar på Östersjöns och Nordsjöns bottnar. Skräpet från andra världskriget är en tickande bomb. När höljena rostar släpper de ut kemikalier som sakta förgiftar haven. Dirk Schoenen rör sig långsamt ned i mörkret. Tystnaden är kompakt. Det enda som hörs är de egna komprimerade andetagen genom dykarhjälmen. På den dyiga bottnen …
Påven och Terminator blir radarpar mot Trump
Tufft? Det kan det bli. Nu får Donald Trump både påven och Arnold Schwarzenegger emot sig när det gäller den globala uppvärmningen. Arnold Schwarzenegger är kroppsbyggaren som blev skådespelare och politiker. Han var Kaliforniens guvernör från 2003 till 2011, men är väl mest känd som ”Terminator” och ”Conan Barbaren”. Den ett år yngre Donald Trump …
Perfect Weekend i Zadar
Zadar är Kroatiens charmigaste underdog. En stad som i tre tusen år har bytt ägare lika ofta som Hammarby byter tränare. Romare, venetianare, habsburgare – alla har lämnat något kvar. Resultatet är en kuliss som känns som om någon blandat antik ruin med uteservering och tryckt på “shuffle”. Havsorgel och solhälsning Zadar har två sevärdheter …
Var försiktig när du säljer ditt guld
Läs avtalsvillkoren noga, kolla upp företaget och läs recensioner från personer som tidigare sålt guld till dem. Det är de främsta tipsen från Konsumentverkets vägledare till den som vill sälja sitt guld på nätet eller över disk. När man som privatperson säljer något, exempelvis guld, till ett företag gäller inte konsumentlagstiftningen utan det är avtalsvillkoren …
Trump: Kriget kan vara nära ett slut
Israel förbereder sig för det första steget i Donald Trumps Gazaplan, uppger premiärminister Benjamin Netanyahu. Kriget är ”mycket nära” att ta slut, hävdar USA:s president. Men från Gaza rapporteras en våldsam natt. ”Vi kommer att samarbeta till fullo med presidenten och hans team för att avsluta kriget”, skriver premiärminister Netanyahus stab enligt israeliska medier. Beskedet …