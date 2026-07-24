Nostalgi är den trend som formar världen när det gäller mat, enligt Ikea. Fyra av tio söker sig till barndomens smaker.
Mest älskat: "Barndomens smaker och stark mat"
Nostalgi är den trend som mer än någon annan formar hur världen äter idag. Detta är en av slutsatserna i den globala rapporten ”Ikea Cooking & Eating Report”.
När man frågar människor vad de vill äta handlar svaret ofta mindre om nyheter och mer om det välbekanta och trygga.
Ikeas studie visar i stället av 40 procent aktivt söker sig till mat som påminner dem om barndomen. Endast en av fyra, 25 procent, vill prova nya maträtter oftare än de gör.
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Gillar sött och godis
Många har en förkärlek för sötsaker. 46 procent uppskattar godis och sötsaker, en andel som för övrigt stiger till 64 procent i Kina, medan 41 procent föredrar salta snacks.
Resultaten från 31 länder Ikea undersökt visar sammantaget att mat lika mycket handlar om minnen som om smak.
”Mat bär på minnen, identitet och en känsla av trygghet i lika stor utsträckning”, konstaterar Javier Quiñones hos Ikeas Ingka Group.
”Att fyra av tio söker aktivt efter barndomens smaker berättar något viktigt för oss: i en föränderlig värld håller människor fast vid det som känns som hemma”, tillägger han.
”Det är en del av anledningen till att vi ständigt frågar oss hur vi kan göra det lite enklare och lite roligare för alla att laga mat och äta tillsammans.”
Generation Z testar mest
Generation Z utmärker sig som den mest äventyrliga gruppen när det gäller smak. 44 procent uppskattar snabbmat, mot 30 procent globalt, och de är mer benägna än någon annan generation att utforska nya matkulturer.
Millennials kombinerar en förkärlek för välbekant och trygg mat med ett stort intresse för att prova nya rätter. De rör sig mellan nostalgi och nyhetens behag.
Äldre generationer visar en starkare preferens för traditionell, välbekant mat samt en större förkärlek för lokala mattraditioner och hemlagad mat.
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Hemlagat mest älskat
Trots det ökade utbudet av alternativ är hemlagad mat fortfarande normen. Folk lagar mat hemma i genomsnitt 5,4 gånger i veckan. Köper med sig mat hem gör man i snitt vid 0,9 tillfällen per vecka.
Nästan hälften av alla människor globalt föredrar hemlagad mat, enligt Ingkas undersökning.
Nostalgi är inte det enda som påverkar vad vi vill äta. Studien visar också på en genuin uppskattning för hetta.
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Stark mat – så in i Norden
27 procent av de svarande globalt, anser sig tycka om stark mat.
Här sticker Norden ut. 47 procent av de svarande norrmännen, 45 procent av svenskarna och 39 procent av finländarna gillar stark mat.
”Resultaten visar att matens och kökets roll förändras. Därför fokuserar vi på att förenkla vardagen i hemmet – från de dagliga måltiderna till mer lekfulla och oväntade upplevelser”, säger Javier Quiñones om vad resultaten innebär för Ikeas del.