Mest älskat: "Barndomens smaker och stark mat"

När man frågar människor vad de vill äta handlar svaret ofta mindre om nyheter och mer om det välbekanta och trygga.

Ikeas studie visar i stället av 40 procent aktivt söker sig till mat som påminner dem om barndomen. Endast en av fyra, 25 procent, vill prova nya maträtter oftare än de gör.

Fyra av tio gravida oroliga över maten. Dagens PS

Gillar sött och godis

Många har en förkärlek för sötsaker. 46 procent uppskattar godis och sötsaker, en andel som för övrigt stiger till 64 procent i Kina, medan 41 procent föredrar salta snacks.

Resultaten från 31 länder Ikea undersökt visar sammantaget att mat lika mycket handlar om minnen som om smak.

”Mat bär på minnen, identitet och en känsla av trygghet i lika stor utsträckning”, konstaterar Javier Quiñones hos Ikeas Ingka Group.

”Att fyra av tio söker aktivt efter barndomens smaker berättar något viktigt för oss: i en föränderlig värld håller människor fast vid det som känns som hemma”, tillägger han.

”Det är en del av anledningen till att vi ständigt frågar oss hur vi kan göra det lite enklare och lite roligare för alla att laga mat och äta tillsammans.”