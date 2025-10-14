Antarktisdrömmen som gick i kras – lyxkryssaren gick i konkurs

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

“Vi har ett litet likviditetsproblem”

Nu har turen kommit till det franska expeditionsrederiet Exploris Expeditions & Voyages, baserat i Nantes. Bolaget, som körde lyxiga Antarktisresor med en enda båt, har ansökt om rekonstruktion – den franska motsvarigheten till amerikansk Chapter 11, rapporterar CBNC.

“Tyvärr har vi ett litet likviditetsproblem som förvärrats av en sen avbokning från en större charterkund”, sa Exploris vice vd Éric Lustman i ett uttalande. “Det har gjort situationen mycket svår.”

Med plats för 144 passagerare och 102 i besättningen var det ingen jätteskuta, men för ett bolag som lanserades 2022 var planen ambitiös. Nästa fartyg skulle enligt plan byggas i samarbete med Adventure Canada – men investerarna drog sig ur i september.

Halvfulla hytter och tom kassa blev konkurs

ANNONS

Under säsongen 2024–2025 seglade fartyget med ungefär 50 procent beläggning. Inte ens fransmännen, som annars älskar polaräventyr, verkade sugna på att frysa för 100 000 kronor biljetten.

Efter beskedet om konkursen säger bolaget att samtal med nya investerare pågår. Men just nu är det enda som flyter Exploris rykte – ner i det iskalla vattnet utanför Ushuaia.

Passagerarna fick se pingviner, isberg – och en konkurs på nära håll. (Foto: Canva)

När drömresan fryser till is och konkurs

Exploris fall är ännu ett tecken på att resebranschen inte är vaccinerad mot verkligheten. Låga marginaler, för dyra expansioner och en publik som hellre scrollar än bokar äventyr till Sydpolen.

För den som ändå vill till Antarktis: se till att boka med ett bolag som har råd med isbrytare – både på havet och i ekonomin.

Perfect Weekend Guide till resedrömmar som gått i kras

• MixxTravel gick i konkurs i juli 2025 – 1 200 svenskar påverkades.

• Exploris Expeditions lanserades 2022 med ett fartyg på Antarktis.

• Adventure Canada hoppade av samarbete hösten 2025.

Källa: The Street, Le Figaro, Travel Weekly.

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok vecka 41 och Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton.

ANNONS