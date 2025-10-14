Dagens PS
Antarktisdrömmen som gick i kras – lyxkryssaren gick i konkurs

Ombord på Exploris Expeditions kryssning var champagnen kall, men kassaflödet iskallt. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Det började som ett äventyr till världens ände. Det slutade med frusna konton, strandade turister och ett “litet likviditetsproblem”. Det vill säga konkurs.

En iskall säsong för lyxkryssaren

Det är inte bara lågprisflygbolag som Spirit och Play som gått i konkurs i år. Även researrangörer och kryssningsbolag har haft ett tufft 2025. Först försvann brittiska Great Little Escapes, därefter Jetline Holidays – och i juli gick svenska MixxTravel i konkurs.

När MixxTravel kraschade befann sig omkring 1 200 resenärer utomlands. Hemresan fick ordnas med hjälp av garantipengar på drygt 28 miljoner kronor. En semester de sent lär glömma, även om de nog hellre hade gjort det.

“Vi har bara ett litet likviditetsproblem”, sa vd:n – ett klassiskt sista citat innan isberget. (Foto: Canva)
“Vi har ett litet likviditetsproblem”

Nu har turen kommit till det franska expeditionsrederiet Exploris Expeditions & Voyages, baserat i Nantes. Bolaget, som körde lyxiga Antarktisresor med en enda båt, har ansökt om rekonstruktion – den franska motsvarigheten till amerikansk Chapter 11, rapporterar CBNC.

“Tyvärr har vi ett litet likviditetsproblem som förvärrats av en sen avbokning från en större charterkund”, sa Exploris vice vd Éric Lustman i ett uttalande. “Det har gjort situationen mycket svår.”

Med plats för 144 passagerare och 102 i besättningen var det ingen jätteskuta, men för ett bolag som lanserades 2022 var planen ambitiös. Nästa fartyg skulle enligt plan byggas i samarbete med Adventure Canada – men investerarna drog sig ur i september.

Halvfulla hytter och tom kassa blev konkurs

Under säsongen 2024–2025 seglade fartyget med ungefär 50 procent beläggning. Inte ens fransmännen, som annars älskar polaräventyr, verkade sugna på att frysa för 100 000 kronor biljetten.

Efter beskedet om konkursen säger bolaget att samtal med nya investerare pågår. Men just nu är det enda som flyter Exploris rykte – ner i det iskalla vattnet utanför Ushuaia.

Passagerarna fick se pingviner, isberg – och en konkurs på nära håll. (Foto: Canva)

När drömresan fryser till is och konkurs

Exploris fall är ännu ett tecken på att resebranschen inte är vaccinerad mot verkligheten. Låga marginaler, för dyra expansioner och en publik som hellre scrollar än bokar äventyr till Sydpolen.

För den som ändå vill till Antarktis: se till att boka med ett bolag som har råd med isbrytare – både på havet och i ekonomin.

Perfect Weekend Guide till resedrömmar som gått i kras
• MixxTravel gick i konkurs i juli 2025 – 1 200 svenskar påverkades.
• Exploris Expeditions lanserades 2022 med ett fartyg på Antarktis.
• Adventure Canada hoppade av samarbete hösten 2025.

Källa: The Street, Le Figaro, Travel Weekly.

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok vecka 41 och Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

