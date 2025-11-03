Därför vinner Mjällby i längden

Allsvenskan i fotboll som avgörs helgen som kommer. Toppstriden är totalt ointressant med en omgång kvar.

Det är redan innan de sista matcherna är spelade klart att Mjällby vinner, Hammarby blir tvåa och Gais tar tredjeplatsen – tre lag som alla är intressanta ur som exempel på dagens fotboll.

Segrande Mjällby har lyckats skapa bilden av kusinen från landet men är en modern, superproffsigt skött klubb som förra året omsatte 85 miljoner kronor, gjorde en vinst på 14 miljoner och ökade det egna kapitalet till 40.

Det lär bli ett ännu bättre resultat i år med SM-guld, ökade publikintäkter och en fyrdubblad försäljning av merchandise.

Spelare från sju länder

Och särskilt blekingskt är inte laget…man har spelar från Gambia, Pakistan, Nigeria, Finland, Norge och Danmark.

Enligt Idrottens affärer har klubben dessutom sålt spelare för 90 miljoner, som Imam Jagne till Göteborg och duon Otto Rosengren och Colin Rösler till Malmö.

Efter säsongen lämnar målvakten Noel Törnqvist för spel i italienska Como.

Det Mjällby lyckats med är kanske i stället, som Mats Olsson skriver i Expressen ”att inte bara få dessa internationella stjärnor att spela tillsammans i ett lag utan dessutom trivas i en trakt, en by som är några hus, en liten hamn och inte så värst mycket mer, att få dem att trivas och inte kasta sig skrikande på första buss därifrån”.

