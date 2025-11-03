Kusinerna från landet? Glöm det. När Mjällby lyfter Lennart Johanssons pokal är det en helprofessionell klubb med en långsiktig plan.
Därför vinner Mjällby i längden
Allsvenskan i fotboll som avgörs helgen som kommer. Toppstriden är totalt ointressant med en omgång kvar.
Det är redan innan de sista matcherna är spelade klart att Mjällby vinner, Hammarby blir tvåa och Gais tar tredjeplatsen – tre lag som alla är intressanta ur som exempel på dagens fotboll.
Segrande Mjällby har lyckats skapa bilden av kusinen från landet men är en modern, superproffsigt skött klubb som förra året omsatte 85 miljoner kronor, gjorde en vinst på 14 miljoner och ökade det egna kapitalet till 40.
Det lär bli ett ännu bättre resultat i år med SM-guld, ökade publikintäkter och en fyrdubblad försäljning av merchandise.
Mellby gård hittade rätt till sist. Dagens PS
Spelare från sju länder
Och särskilt blekingskt är inte laget…man har spelar från Gambia, Pakistan, Nigeria, Finland, Norge och Danmark.
Enligt Idrottens affärer har klubben dessutom sålt spelare för 90 miljoner, som Imam Jagne till Göteborg och duon Otto Rosengren och Colin Rösler till Malmö.
Efter säsongen lämnar målvakten Noel Törnqvist för spel i italienska Como.
Det Mjällby lyckats med är kanske i stället, som Mats Olsson skriver i Expressen ”att inte bara få dessa internationella stjärnor att spela tillsammans i ett lag utan dessutom trivas i en trakt, en by som är några hus, en liten hamn och inte så värst mycket mer, att få dem att trivas och inte kasta sig skrikande på första buss därifrån”.
Amerikanskt till hälften
Tvåan Hammarby är intressant som ett annat exempel på fotbollens nya tider. Hammarby fotboll ägs av Hammarby IF fotbollförening som har 51,24 procent av rösterna i föreningen.
Det måste man ha. 51-procentsregeln i svensk fotboll gör att plånböckerna aldrig tillåts ta majoriteten av rösterna i svenska klubbar.
De 49 procent som återstår ägs av Anschutz Sweden AB och några små investerare.
Inte helt okände Zlatan Ibrahimovic äger hälften av Anschutz Sweden, vilket gör att han i princip äger en fjärdedel av fotbollslaget.
Från mörkret stiga vi mot ljuset?
Gais?
Anrika Göteborgs Atlet & Idrotts Sällskap, Gais, ramlade ner i division 1 så sent som hösten 2021, återvände till Superettan 2022, gjorde comeback i allsvenskan och blev förra året sexa för att i år nå tredjeplatsen.
Nu närmar sig omsättningen drömgränsen 100 miljoner kronor.
”Vi har kommit till ett läge där vi har möjlighet att utifrån vår ekonomi ta större beslut”, konstaterar ordföranden Stefan Tilk hos G-P.
Tredjeplatsen gör dessutom att Gais är klart för Europaspel 2026 och kan få nya intäkter i Conference League-kvalet.
Räcker långt, nästan längst
Det är lite frestande – om än oseriöst – att snegla åt en annan statistik när det gäller varför man hamnar i topp.
Mjällby har nämligen den näst längsta spelartruppen (184,8 cm i snitt) och Gais den tredje längsta (184,7).
Den teorin faller dock på att den längsta spelartruppen (snitt 185,1 cm) finns hos Öster, som slåss förtvivlat i botten av tabellen.
Däremot kan man tänka att längd ett annat sätt, nämligen långsiktighet i anställningspolitiken har betydelse för denna typ av företag.
Genomsnittspelaren i Mjällby har i snitt varit anställd 34 månader. Tvåa i den statistiken är Gais med 28,4 månader, medan bottenlaget Degerfors är sist med ett snitt på 11,0 månader.
“Kan inte ha hur många helikoptrar som helst”. Dagens PS
