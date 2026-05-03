C-ledaren: Regeringen mörkar och vilseleder

C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker inte att regeringen har varit tydlig med väljarna hur det ligger till i ekonomin.

Det känns nästan som att regeringen har försökt mörka hur dålig tillväxten har varit, eftersom det gör att folk inte handlar lika mycket och företag inte anställer i lika hög utsträckning då.

Men jag tror att folk ser igenom det där. Jag tror att man märker att det känns osäkert och att man sparar, säger hon.

Hon tycker också att regeringen har tonat ner allvaret när det gäller arbetslösheten.

Det kanske är ett mer alarmistiskt scenario som vi har framför oss än vad de har sagt.

I början av maj ska regeringen komma med en uppdaterad prognos på hur de ser på ekonomin framåt. Då hoppas hon att regeringen ”har insett allvaret”.

Vilselett kring kärnkraften

Centerns förslag för att få ned arbetslösheten är sänkta arbetsgivaravgifter, som partiet menar skulle få företagen att anställa mer.

Partiet har också lagt förslag om ett slags ”förenklade jobb” där långtidsarbetslösa ska få enklare jobb med en skattefri lön på 20 000 kronor i månaden.

Ett annat område som Thand Ringqvist tycker att regeringen vilselett kring är kärnkraften där hon menar att kostnaderna har skenat jämfört med vad som sades i förra valrörelsen.

Då pratades det eventuellt om att använda statliga kreditgarantier.

Nu ska det vara kreditgarantier, en prissäkring och en garanti för kärnförvaret på 180 miljarder kronor.