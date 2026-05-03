C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker inte att regeringen har varit tydlig med väljarna hur det ligger till i ekonomin.
C-ledaren: Regeringen mörkar och vilseleder
Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att regeringen har mörkat för väljarna om jobben och tillväxten – och vilselett kring kärnkraften.
Det kanske är ett mer alarmistiskt scenario vi har framför oss, säger hon.
Det känns nästan som att regeringen har försökt mörka hur dålig tillväxten har varit, eftersom det gör att folk inte handlar lika mycket och företag inte anställer i lika hög utsträckning då.
Men jag tror att folk ser igenom det där. Jag tror att man märker att det känns osäkert och att man sparar, säger hon.
Hon tycker också att regeringen har tonat ner allvaret när det gäller arbetslösheten.
Det kanske är ett mer alarmistiskt scenario som vi har framför oss än vad de har sagt.
I början av maj ska regeringen komma med en uppdaterad prognos på hur de ser på ekonomin framåt. Då hoppas hon att regeringen ”har insett allvaret”.
Vilselett kring kärnkraften
Centerns förslag för att få ned arbetslösheten är sänkta arbetsgivaravgifter, som partiet menar skulle få företagen att anställa mer.
Partiet har också lagt förslag om ett slags ”förenklade jobb” där långtidsarbetslösa ska få enklare jobb med en skattefri lön på 20 000 kronor i månaden.
Ett annat område som Thand Ringqvist tycker att regeringen vilselett kring är kärnkraften där hon menar att kostnaderna har skenat jämfört med vad som sades i förra valrörelsen.
Då pratades det eventuellt om att använda statliga kreditgarantier.
Nu ska det vara kreditgarantier, en prissäkring och en garanti för kärnförvaret på 180 miljarder kronor.
”Enorm prislapp”
Centerpartiet kan tänka sig ny kärnkraft, men utan statlig inblandning. Elisabeth Thand Ringqvist talar dock hellre om vindkraft, solceller, batterier och framtida grön teknik som kanske kommer göra att kärnkraft inte behövs, enligt henne.
Hon tycker att ”många på högersidan” har pratat ner grön teknik.
Det är opinionsbildare och sverigedemokrater, som inte tror att vi behöver göra något åt klimatet, säger hon.
I förra riksdagsvalet fick Centern 6,7 procent, vilket var en besvikelse för partiet som i sin eftervalsanalys skrev att partiet bedrev en valrörelse ”i motvind, utan vänner”.
Nu kan partiet tänka sig att regera med alla förutom V och SD. Drömmen för Thand Ringqvist är en mittenregering, med antingen Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som statsminister.
Tror du inte väljarna vill veta vem du helst vill se som statsminister?
Det vill alla högerväljare och alla vänsterväljare. Men de i mitten är inte alls lika bekymrade, säger hon.
Det har regeringen gjort sämst under mandatperioden enligt C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist:
Att de inte har lyssnat tillräckligt mycket på tunga remissinstanser när det gäller den politik som de vill genomföra.
Lagrådet har återkommit till att det blir hafsverk. Nu senast att sätta 13-åringar i fängelse. Det var ju väldigt stark kritik mot det, men symboliskt viktigt för regeringen. Det är riktigt dålig lagstiftning.
Och det har de gjort bäst:
De hittade ett sätt att öppna för gårdsförsäljning. Det blev inte perfekt lagstiftning, men det blev ändå en öppning.