När många andra sedan länge har lämnat arbetslivet bakom sig går den här 93-åringen fortfarande till sitt jobb på McDonalds.
McDonalds äldsta anställda: "Människor är djur"
Hon heter Honda Tamiko, är 93 år, bor i Japan och arbetar som städare på en McDonalds-restaurang i Kumamoto. Där är hon den äldsta i McDonalds personalstyrka i landet.
För henne handlar det inte om att pensionen inte räcker. Hon arbetar för att hon vill fortsätta röra på sig, träffa människor och ha en vardag.
”Människor är djur, trots allt”, säger hon enligt Realtid. ”Vi måste hålla oss i rörelse så mycket vi kan”.
Läs även: Kunde fått 158 miljarder i lön – fick noll. Dagens PS
Fler äldre stannar kvar
”Jag har aldrig missat ett pass på grund av sjukdom. Att gå till jobbet och prata med unga människor håller mig pigg”, säger Tamiko.
Hon är, förvisso, ett ovanligt exempel. Men hon är också en del av något mycket större.
I Japan arbetar mer än var fjärde person över 65 år. I Sydkorea är andelen ännu högre: nära 40 procent. Det är de högsta nivåerna inom OECD.
Anledningen till detta är att Japan och Sydkorea hör till världens snabbast åldrande länder. Samtidigt krymper den yngre arbetskraften. Det gör äldre arbetstagare allt viktigare för ekonomin.
”Japan har den längsta livslängden för kvinnor i världen och många lever väldigt länge. Men pensionsåldern är 60 eller 65 år, och vi förväntar oss att många kommer att leva tills de blir 100. Hur ska vi kunna försörja dessa människor från 65 till 100? Det har skapat enorma problem för Japan”, har Naoyuki Yoshino, professor emeritus vid Keio University i Tokyo tidigare sagt till Realtid.
Missa inte: Krisbilden av svenska pensionärer ifrågasätts: ”Fått 70 000 kr mer”. Dagens PS
Pensionen räcker inte alltid
För vissa, som Honda Tamiko, är arbetet ett sätt att hålla sig frisk, aktiv och social. För många andra är det en nödvändighet.
I Sydkorea är trycket särskilt hårt. Landets pensionssystem har inte hunnit ikapp den snabba ekonomiska utvecklingen efter Koreakriget. Den genomsnittliga offentliga pensionen ersätter bara omkring en tredjedel av tidigare arbetsinkomst, enligt The Economist.
Det gör att många äldre måste fortsätta jobba för att klara ekonomin. Nästan 40 procent av sydkoreanerna över 65 år har inkomster som ligger under halva medianinkomsten.
Även i Japan uppger mer än hälften av de äldre anställda att de arbetar enbart för inkomsten.
Läs även: Europas dyraste bostäder rusar i pris – Sverige halkar efter. Dagens PS
Erfarenhet som inte tas tillvara
Trots att äldre behövs möter de ofta stora hinder.
I både Japan och Sydkorea är lönesystemen ofta byggda på senioritet. Det gör äldre heltidsanställda dyra för arbetsgivare. Många får därför lämna sina fasta tjänster vid pensionsåldern och återanställs sedan på tillfälliga kontrakt med lägre lön och mindre ansvar.
För den som söker nytt jobb är det inte heller enkelt. Åldersdiskriminering är, liksom i Sverige, utbredd, särskilt i Sydkorea.
Resultatet blir en märklig obalans. Människor med lång erfarenhet från kvalificerade jobb hamnar ofta i enklare arbeten som städare, vårdare eller säkerhetsvakter. Deras kunskap behövs – men används sällan.
Länderna försöker tänka om
Både Japan och Sydkorea har börjat agera. Sydkorea finansierar över en miljon deltidsjobb för äldre. I Japan finns mer än 1 300 så kallade Silver Human Resource Centres, som matchar personer över 60 år med olika arbetsuppgifter.
Japan har också uppmuntrat företag att erbjuda jobb upp till 65 års ålder, och sedan 2021 även att behålla anställda till 70.
Men den stora frågan är fortfarande olöst: vad ska ett längre arbetsliv egentligen innehålla?
För Honda Tamiko verkar svaret enkelt. Hon vill inte stanna hemma. Hon vill fortsätta framåt.
Läs också: 5 sätt att se på livet efter jobbet. E55