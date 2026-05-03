McDonalds äldsta anställda: "Människor är djur"

För henne handlar det inte om att pensionen inte räcker. Hon arbetar för att hon vill fortsätta röra på sig, träffa människor och ha en vardag.

”Människor är djur, trots allt”, säger hon enligt Realtid. ”Vi måste hålla oss i rörelse så mycket vi kan”.

Fler äldre stannar kvar

”Jag har aldrig missat ett pass på grund av sjukdom. Att gå till jobbet och prata med unga människor håller mig pigg”, säger Tamiko.

Hon är, förvisso, ett ovanligt exempel. Men hon är också en del av något mycket större.

I Japan arbetar mer än var fjärde person över 65 år. I Sydkorea är andelen ännu högre: nära 40 procent. Det är de högsta nivåerna inom OECD.

Anledningen till detta är att Japan och Sydkorea hör till världens snabbast åldrande länder. Samtidigt krymper den yngre arbetskraften. Det gör äldre arbetstagare allt viktigare för ekonomin.

”Japan har den längsta livslängden för kvinnor i världen och många lever väldigt länge. Men pensionsåldern är 60 eller 65 år, och vi förväntar oss att många kommer att leva tills de blir 100. Hur ska vi kunna försörja dessa människor från 65 till 100? Det har skapat enorma problem för Japan”, har Naoyuki Yoshino, professor emeritus vid Keio University i Tokyo tidigare sagt till Realtid.

