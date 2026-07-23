"Allvarlig upptrappning": Attack mot oljetankers i Röda havet

”Allvarlig upptrappning”

”Detta är en allvarlig upptrappning av konflikten. Om denna transportled störs kommer den redan ansträngda situationen på oljemarknaden att förvärras”, säger Daniel Hynes, råvarustrateg hos ANZ Group Holdings, till Bloomberg.

Priset på Brentolja har stigit med nästan 30 procent den senaste månaden. Flera analytiker räknar nu med att oljepriset kan nå tresiffriga nivåer senare i år om kriget i Mellanöstern fortsätter.

USA:s centralkommando uppger att amerikanska styrkor för tolfte natten i rad genomfört anfall mot iranska mål.

”Uppdraget kommer att fortsätta för att ytterligare försvaga Irans förmåga att hota civila sjömän och handelsfartyg som seglar i regionens vatten”, heter det i uttalandet.

Nya tullar: Nu går Trump till attack igen. Dagens PS

Houthi-anhängare bränner amerikanska flaggan i Sanaa. Nu har två attacker skett mot oljetankers i Röda havet, ”en allvarlig upptrappning”.(Foto: Osamah Abdulrahman /AP-TT)

Primitiv nivå från båda håll

President Donald Trump meddelar att USA ska förstöra en iransk bro eller ett kraftverk varje gång Iran attackerar ett fartyg i Hormuzsundet.

ANNONS

”Från och med nu kommer USA att bomba och förstöra en bro eller ett kraftverk varje gång Islamiska republiken Iran avlossar skott mot ett fartyg i Hormuzsundet, oavsett om det sker med robotar, raketer, drönare eller andra vapen. Detta gäller även mål i eller i närheten av huvudstaden Teheran”, säger Trump och markerar krigets primitiva nivå.

USA har redan slagit till mot civil infrastruktur i Iran. Enligt iranska myndigheter har flera broar, en tunnel, järnvägsspår, en flygplats och trafikledningstorn längs sydkusten träffats, utöver kraftledningar, vattenanläggningar och telekommunikationsnät.

Iran svarar på samma nivå; ”Vår försvarsdoktrin är tydlig: öga för öga. Varje aggression mot Iran, inklusive mot vår infrastruktur, kommer att utlösa ett kraftfullt och avgörande svar”, skriver utrikesminister Seyed Abbas Araghchi på X.

Sågar Boeing: ”Duger bara till konservburkar”. Dagens PS