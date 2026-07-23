Attacker mot oljetankers i Röda havet kan stänga oljans sista utfartsväg. Samtidigt talar USA och Iran om hämnd ”öga för öga”.
"Allvarlig upptrappning": Attack mot oljetankers i Röda havet
Attackerna mot två saudiska oljetankers i Röda havet riskerar den sista återstående utfarten för råolja.
Sent onsdag bekräftade Iran-stödda Houthi-rörelsen att den attackerat två oljetankers i Röda havet, med ballistiska robotar, kryssningsrobotar och drönare.
Tidigare i veckan har houthierna hotat med en sjöblockad mot Saudiarabien.
Organisationen UK Maritime Trade Operations hade strax dessförinnan rapporterat att kaptenen på en tanker uppgett att fartyget träffats sydväst om Al Shuqaiq, vid Saudiarabiens kust mot Röda havet. Enligt rapporten orsakade attacken en brand ombord.
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Seglar under saudisk flagg
Båda de aktuella fartygen seglar under saudisk flagg och uppges nyligen ha lastat råolja eller oljeprodukter i Yanbu vid Röda havet, enligt WSJ.
Hamnen har spelat en central roll för Saudiarabiens export utanför Hormuzsundet. Det här är första gången oljetankers attackeras i Röda havet under den pågående konflikten.
Det här öppnar en ny front i den konflikt som redan stört sjöfarten genom Hormuzsundet, konstaterar Dagens näringsliv.
Marknaden reagerade omedelbart. Priset på Nordsjöolja steg till över 96 dollar torsdag morgon och priset på amerikansk olja till över 88 dollar, en uppgång på 1,8 procent.
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”Allvarlig upptrappning”
”Detta är en allvarlig upptrappning av konflikten. Om denna transportled störs kommer den redan ansträngda situationen på oljemarknaden att förvärras”, säger Daniel Hynes, råvarustrateg hos ANZ Group Holdings, till Bloomberg.
Priset på Brentolja har stigit med nästan 30 procent den senaste månaden. Flera analytiker räknar nu med att oljepriset kan nå tresiffriga nivåer senare i år om kriget i Mellanöstern fortsätter.
USA:s centralkommando uppger att amerikanska styrkor för tolfte natten i rad genomfört anfall mot iranska mål.
”Uppdraget kommer att fortsätta för att ytterligare försvaga Irans förmåga att hota civila sjömän och handelsfartyg som seglar i regionens vatten”, heter det i uttalandet.
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Primitiv nivå från båda håll
President Donald Trump meddelar att USA ska förstöra en iransk bro eller ett kraftverk varje gång Iran attackerar ett fartyg i Hormuzsundet.
”Från och med nu kommer USA att bomba och förstöra en bro eller ett kraftverk varje gång Islamiska republiken Iran avlossar skott mot ett fartyg i Hormuzsundet, oavsett om det sker med robotar, raketer, drönare eller andra vapen. Detta gäller även mål i eller i närheten av huvudstaden Teheran”, säger Trump och markerar krigets primitiva nivå.
USA har redan slagit till mot civil infrastruktur i Iran. Enligt iranska myndigheter har flera broar, en tunnel, järnvägsspår, en flygplats och trafikledningstorn längs sydkusten träffats, utöver kraftledningar, vattenanläggningar och telekommunikationsnät.
Iran svarar på samma nivå; ”Vår försvarsdoktrin är tydlig: öga för öga. Varje aggression mot Iran, inklusive mot vår infrastruktur, kommer att utlösa ett kraftfullt och avgörande svar”, skriver utrikesminister Seyed Abbas Araghchi på X.