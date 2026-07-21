Efter att ha blivit irriterad på rök från kanadensiska skogsbränder, inför nu Donald Trump tullar mot Kanada på 50 procent.
Nya tullar: Nu går Trump till attack igen
USA:s president Donald Trump förklarade häromdagen sin antipati mot den rök som vällde in över gränsen, från kanadensiska skogsbränder och hotade med åtgärder.
Nu kommer de i form av nya tullar på 50 procent på en lång varor som importeras från Kanada.
Trump skyller på vad han kallar ”ojämlik behandling” i Kanada av amerikanska bilar, mejeriprodukter och alkohol.
Bland de varor som berörs finns vin och hockeyklubbor vid sidan av industriprodukter som cement.
Flera viktiga exportvaror undantas dock, exempelvis energi, kaliumsalt, kritiska mineraler och fisk.
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Det går fort i hockey – här också
Just ”hockeyklubbor” är ett udda inslag, men samtidigt andra gånger Trump refererar till hockey i samband med Kanada.
Förra gången var när han, efter Kanadas handelsavtal med Kina, hävdade att det första Kina skulle göra var att förbjuda hockey i Kanada och stoppa Stanley Cup.
Vita huset meddelar nu att de nya tullarna ska träda i kraft inom 30 dagar, vilket innebär en kraftig upptrappning av handelsspänningarna mellan länderna.
Det är spänningar som Trump eldat på sedan han återvände till makten och inledde sina handelskrig.
Carney håller sig lugn
Norr om gränsen finns dock en dos förnuft kvar och Kanadas premiärminister Mark Carney nöjer sig med att svara att Kanada är berett att ”intensifiera” handelssamtalen med USA de närmaste veckorna, skriver BBC.
”Detta är den senaste i raden av ensidiga amerikanska handelsåtgärder, som inleddes med att USA införde en rad tullar i direkt strid med avtalet mellan Kanada, USA och Mexiko”, säger Carney i ett uttalande på X, där han även relaterar till amerikanska hot mot Kanadas suveränitet.
USA:s högsta domstol slog tidigare i år fast att många av Trumps tullar införts på olaglig väg.
Nu väljer den amerikanska regeringen att luta sig mot en annan, mindre känd lag vars hållbarhet i sammanhanget ännu inte testats i domstol.
De nya tullarna som införs mot Kanada kommer med stöd av avsnitt 338 i 1930 års amerikanska tullag, som egentligen mer gäller handelsdiskriminering än de ”nationella nödsituationer” Trump talar om.
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”Betydande upptrappning”
”Det är en betydande upptrappning eftersom den direkt riktar sig mot varor som tidigare var undantagna enligt det handelsavtal mellan USA, Kanada och Mexiko som president Trump själv förhandlade fram och undertecknade 2018”, kommenterar Michael Devereux, professor i nationalekonomi vid University of British Columbia.
Devereux ser inte tullhoten som någon förhandlingstaktik utan mer som ett utslag av Donald Trumps personlighet.
”Jag ser det snarare som en impulsiv handling sprungen ur det agg som den amerikanska regeringen och president Trump hyser mot Kanada”, är professorns sammanfattning.