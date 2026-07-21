Nya tullar: Nu går Trump till attack igen

Nu kommer de i form av nya tullar på 50 procent på en lång varor som importeras från Kanada.

Trump skyller på vad han kallar ”ojämlik behandling” i Kanada av amerikanska bilar, mejeriprodukter och alkohol.

Bland de varor som berörs finns vin och hockeyklubbor vid sidan av industriprodukter som cement.

Flera viktiga exportvaror undantas dock, exempelvis energi, kaliumsalt, kritiska mineraler och fisk.

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Det går fort i hockey – här också

Just ”hockeyklubbor” är ett udda inslag, men samtidigt andra gånger Trump refererar till hockey i samband med Kanada.

Förra gången var när han, efter Kanadas handelsavtal med Kina, hävdade att det första Kina skulle göra var att förbjuda hockey i Kanada och stoppa Stanley Cup.

Vita huset meddelar nu att de nya tullarna ska träda i kraft inom 30 dagar, vilket innebär en kraftig upptrappning av handelsspänningarna mellan länderna.

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Det är spänningar som Trump eldat på sedan han återvände till makten och inledde sina handelskrig.

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