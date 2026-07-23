Agent avstängd efter läcka om JD Vance

Agenten är föremål för utredning, misstänkt för att ha läckt information till media vilket gav ett nyhetsinslag Vita huset är missnöjt med.

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Uppgifter om reseschema

Nyhetsinslaget som upprörde, innehöll uppgifter om Vances resor. En källa bekräftar att myndigheten identifierat den person som misstänks ha läckt uppgifterna.

Utredningen sköts av myndighetens interna utredningsenhet, enligt källan hos CNN.

Det är fortfarande oklart om en påföljd kan bli administrativa och disciplinära åtgärder eller om det kan handla om brottsmisstankar.

Den anställde agenten misstänks ha varit källa till ett nyligen publicerat inslag hos MS Now.

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