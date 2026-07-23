JD Vances son skulle flygas i helikopter till en golflektion. Uppgifterna kom ut och nu är en Secret Service-agent avstängd.
Agent avstängd efter läcka om JD Vance
En Secret Service-agent som ingår i vicepresident JD Vances säkerhetsteam misstänks ha läckt information. Nu har han stängts av i väntan på intern utredning.
Agenten är föremål för utredning, misstänkt för att ha läckt information till media vilket gav ett nyhetsinslag Vita huset är missnöjt med.
Nytt utspel: Trump vill låta Fifa-basen ta över FN. Dagens PS
Uppgifter om reseschema
Nyhetsinslaget som upprörde, innehöll uppgifter om Vances resor. En källa bekräftar att myndigheten identifierat den person som misstänks ha läckt uppgifterna.
Utredningen sköts av myndighetens interna utredningsenhet, enligt källan hos CNN.
Det är fortfarande oklart om en påföljd kan bli administrativa och disciplinära åtgärder eller om det kan handla om brottsmisstankar.
Den anställde agenten misstänks ha varit källa till ett nyligen publicerat inslag hos MS Now.
Trots sparkad ÖB: Protesterna fortsätter i Ukraina. Dagens PS
Helikopter till golf för sonen
Inslaget handlade om hur agenter i Vances säkerhetsteam är missnöjda med den belastning vicepresidentens privata resande innebär för säkerhetsteamet.
I sin rapportering beskrev MS Now även Vances planerade resor, däribland en planerad flygning med sonen i en helikopter från marinkåren till en golflektion, en tripp som senare ställdes in.
Uppgifterna i inslaget väckte uppmärksamhet hos Secret Service, FBI och företrädare för Vita huset.
De var enligt CNN:s källa över att operativa detaljer beskrevs i pressen, vilket de såg som en säkerhetsrisk.
Ny studie: Vi lever längre – men inte bättre. Dagens PS
Jagar redan journalister
Det här sker samtidigt som Donald Trumps administration lovat att slå ned på vad den betraktar som obehöriga läckor till pressen.
På ett sätt tidigare administrationer undvikit, jagar Vita huset nu uppgiftslämnare till media, i princip oberoende av vilken fråga det gäller.
Tidigare denna månad mottog fyra reportrar från The New York Times förelägganden om att vittna inför en federal storjury i samband med en utredning om den rapportering de genomfört i sin yrkesroll som journalister.
Det handlade då om deras rapportering kring säkerhetsanordningar ombord på det nya och omdiskuterade presidentplan som Qatar skänkt till Donald Trump.