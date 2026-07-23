Google bränner cash: Negativt kassaflöde trots storvinst

Kassaflödet har fallit fyra kvartal i rad

Utvecklingen går från 24,5 miljarder dollar i tredje kvartalet 2025 till 24,6 miljarder, sedan 10,1 miljarder och nu minus 5,9 miljarder. Rörelsens kassaflöde steg samtidigt till 39,1 miljarder eller 379,2 miljarder kronor.

Hela skillnaden ligger på investeringssidan, där 80,6 miljarder dollar, eller 781,6 miljarder kronor, gick till maskiner och datacenter bara under första halvåret. Börsen har tappat tålamodet med AI-investeringar utan synlig avkastning, och det syns nu i aktien som är ned 3,53 procent i förhandeln den 23 juli.

Alphabet köpte inte tillbaka egna aktier under kvartalet, jämfört med aktier för 13,2 miljarder, eller 128 miljarder kronor, samma kvartal i fjol. I stället tog bolaget in 49,6 miljarder dollar, eller 481,3 miljarder kronor, på aktier och konvertibla preferensaktier i juni, plus 20,3 miljarder dollar eller 197 miljarder kronor, i obligationslån.

Den långfristiga skulden har vuxit från 46,5 till 98,2 miljarder dollar sedan årsskiftet, cirka 451,2 miljarder till 953,1 miljarder kronor. Kassa och placeringar ligger på 242,5 miljarder dollar, eller 2 353 miljarder kronor.