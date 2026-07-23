Alphabet, som äger Google, redovisade en omsättning upp 24 procent för det andra kvartalet. Trots det blev det fria kassaflödet minus 5,9 miljarder dollar, motsvarande 57,2 miljarder kronor.
Google bränner cash: Negativt kassaflöde trots storvinst
Alphabet redovisar 119,8 miljarder dollar, cirka 1 162 miljarder kronor, i omsättning för andra kvartalet. Kapitalutgifterna landade på 44,9 miljarder, cirka 435,6 miljarder kronor under kvartalet. Det går att jämföra med 22,4 miljarder dollar, eller 217,3 miljarder kronor, ett år tidigare.
Kassaflödet har fallit fyra kvartal i rad
Utvecklingen går från 24,5 miljarder dollar i tredje kvartalet 2025 till 24,6 miljarder, sedan 10,1 miljarder och nu minus 5,9 miljarder. Rörelsens kassaflöde steg samtidigt till 39,1 miljarder eller 379,2 miljarder kronor.
Hela skillnaden ligger på investeringssidan, där 80,6 miljarder dollar, eller 781,6 miljarder kronor, gick till maskiner och datacenter bara under första halvåret. Börsen har tappat tålamodet med AI-investeringar utan synlig avkastning, och det syns nu i aktien som är ned 3,53 procent i förhandeln den 23 juli.
Alphabet köpte inte tillbaka egna aktier under kvartalet, jämfört med aktier för 13,2 miljarder, eller 128 miljarder kronor, samma kvartal i fjol. I stället tog bolaget in 49,6 miljarder dollar, eller 481,3 miljarder kronor, på aktier och konvertibla preferensaktier i juni, plus 20,3 miljarder dollar eller 197 miljarder kronor, i obligationslån.
Den långfristiga skulden har vuxit från 46,5 till 98,2 miljarder dollar sedan årsskiftet, cirka 451,2 miljarder till 953,1 miljarder kronor. Kassa och placeringar ligger på 242,5 miljarder dollar, eller 2 353 miljarder kronor.
Rekordvinsten är i huvudsak pappersvinst
Nettovinsten på 112,1 miljarder dollar, eller 1 088 miljarder kronor, rymmer en uppvärdering av aktieinnehav på 99,0 miljarder dollar, eller 960 miljarder kronor, före skatt.
Efter skatt lyfte posten resultatet med 77,1 miljarder dollar, eller 748 miljarder kronor, och vinsten per aktie med 6,26 dollar, enligt rapporten. Kvar blir 2,85 dollar mot väntade 2,89. Rörelseresultatet steg 30 procent till 40,8 miljarder dollar, motsvarande 395,9 miljarder kronor.
Notan för året höjs till 1 989 miljarder kronor
Investeringsprognosen för 2026 höjs till mellan 195 och 205 miljarder dollar, en motsvarande topp på 1 989 miljarder kronor, från 180 till 190 miljarder i april. Analytikerna väntade sig omkring 188 miljarder, enligt Visible Alpha. Hela 2025 landade på 91,4 miljarder, vilket då beskrevs som en fördubblad AI-satsning.
Finanschefen Anat Ashkenazi säger att 2027 blir dyrare än så.
Google Cloud levererar
Google Cloud växte med 82 procent till 24,8 miljarder dollar, cirka 240 miljarder kronor, och divisionens rörelseresultat mer än tredubblades till 8,8 miljarder, eller 85,3 miljarder kronor.
Orderstocken uppgavs på telefonkonferensen till 514 miljarder dollar eller 4 987 miljarder kronr. Aktien föll ändå som mest omkring 5 procent i efterhandeln, och analytiker menar att marknaden blivit överkänslig för AI-kostnader.
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