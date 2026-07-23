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Världen

Rysslandsexperten Martin Kragh är död

Martin Kragh
Martin Kragh blev 45 år. (Foto: Staffan Löwstedt/SVD/TT)

Martin Kragh, seniorforskare hos Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet (UI), har avlidit efter en längre tids sjukdom, skriver UI i ett pressmeddelande.

Kragh har de senaste åren hörts och synts för att framför allt kommentera Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Så sent som den 22 juni i år sommarpratade han i Sveriges Radio och berättade då bland annat om den långa cancerbehandling han genomgått och fortfarande fick.

”Det går inte att överdriva Martins betydelse för svensk Rysslands- och Östeuropaforskning”, skriver UI i pressmeddelandet.

Martin Kragh har också mottagit en lång rad priser och utmärkelser för sin gärning, bland andra HM Konungens medalj ”för framstående historisk- och säkerhetspolitisk forskning”.

Martin Kragh blev 45 år gammal.

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