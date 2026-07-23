Rysslandsexperten Martin Kragh är död

”Det går inte att överdriva Martins betydelse för svensk Rysslands- och Östeuropaforskning”, skriver UI i pressmeddelandet.

Martin Kragh har också mottagit en lång rad priser och utmärkelser för sin gärning, bland andra HM Konungens medalj ”för framstående historisk- och säkerhetspolitisk forskning”.

Martin Kragh blev 45 år gammal.