Martin Kragh, seniorforskare hos Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet (UI), har avlidit efter en längre tids sjukdom, skriver UI i ett pressmeddelande.
Rysslandsexperten Martin Kragh är död
Kragh har de senaste åren hörts och synts för att framför allt kommentera Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Så sent som den 22 juni i år sommarpratade han i Sveriges Radio och berättade då bland annat om den långa cancerbehandling han genomgått och fortfarande fick.
”Det går inte att överdriva Martins betydelse för svensk Rysslands- och Östeuropaforskning”, skriver UI i pressmeddelandet.
Martin Kragh har också mottagit en lång rad priser och utmärkelser för sin gärning, bland andra HM Konungens medalj ”för framstående historisk- och säkerhetspolitisk forskning”.
Martin Kragh blev 45 år gammal.