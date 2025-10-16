Karriärcoach Nina Jansdotter fick en fråga från någon som är stressad. Hon ger rådet att minska kraven. Det kan många andra också ha nytta av anser hon.
Minska kraven – tips från karriärcoachen
Fråga:
Jag är projektledare för flera projekt och jag är ofta stressad över att jag inte hinner med allt som krävs. Jag är rädd att inte leva upp till chefers och kunders förväntningar. Ibland vill jag bara hoppa av hela karriärcirkusen fast jag egentligen gillar mitt jobb och detta är vad jag tog min examen för att arbeta med.
/”Stressad i Stockholm”
Tack för din fråga som vet många kan känna igen sig i. Det är vanligt helt naturligt att du känner dig stressad och otillräcklig då du har ansvar för flera projekt samtidigt. Särskilt som verkar vara ambitiös och vill att du vill göra ett bra intryck.
Först och främst, tolkar jag det som ett tecken på att du tar ditt arbete på stort allvar. På att du bryr dig om att göra bra ifrån dig. Men för att orka i längden behöver du också ta hand om dig själv. Samt bli bättre på att kommunicera dina behov.
Minska kraven och förväntningarna
Jag föreslår att du reflekterar över förväntningar. Är det dina egna förväntningar som är lite för höga? Eller är det chefer, kunder eller kollegors krav?
Enligt min erfarenhet av att coacha många, som har varit i ungefär samma sits som du. Då har det ofta varit personen själv som ställer de högsta kraven. Jag är ganska säker på att du kräver mer av dig själv än vad omgivningen faktiskt gör. Att dina egna krav är för höga och borde minskas för att vara mer rimliga.
Fundera över om detta stämmer för dig och vad du kan göra för att bli lite snällare mot dig själv?
Krav och prioriteringar
Det kan också vara hjälpsamt att se över hur du prioriterar bland dina projekt och uppgifter. Fundera på vad som är mest akut och viktigt just nu. Finns det något du kan delegera till andra?
Att be om hjälp och eller att lämna över vissa uppgifter är inte ett tecken på svaghet, utan snarare på att du tar ansvar för helheten.
Gränssättning är också viktigt. Även att du kommunicerar med din chef eller ditt team om hur du upplever din situation. Kanske kan din chef hjälpa dig med prioriteringsordningen när du känner att det kör ihop sig och det blir övermäktigt.
Ofta finns det större förståelse och möjligheter till stöd än du tror. Men det kräver att du är öppen med hur du har det. Att du vågar visa när du inte hinner med. Att du ställer frågan här är ju ett tecken på att den processen redan har startat hos dig och att du vill ha en förändring.
Ta pauser
Planera in regelbundna pauser under arbetsdagen. Även en kort paus är bättre än ingen. Det är också gynnsamt för dig att motionera på din fritid. Sömnen är också viktig eftersom stressade situationer kräver att du vilat för att kunna vara fokuserad.
Sist men inte minst, acceptera att du inte kan vara allt för alla hela tiden. Få förväntar sig att du ska klara av allt på egen hand. Det är mänskligt att ha begränsningar. Försök att fokusera på det du faktiskt åstadkommer, istället för att fastna i tankar kring att det du gör inte duger. Klappa dig själv på axeln ofta. Beröm dig själv för både framsteg
Att du vågar prata om hur du mår är ett viktigt steg mot förändring och visar på både mod och självinsikt. Behöver du konkreta verktyg stresshantering finns det många bra metoder som en coach eller terapeut skulle kunna hjälpa dig med.
Lycka till.
Läs även: Krönika: Därför blir du arbetsnarkoman – Dagens PS
