Värmebölja på väg: Så klarar du extremvärmen

Stanna inomhus mitt på dagen

Experter rekommenderar att man dagtid stannar inomhus de varmaste timmarna, håller fönster och fönsterluckor stängda och ventilerar hemma under de svalare morgon- och kvällstimmarna i stället.

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Under den varmaste delen av dagen bör man undvika att gå utomhus. Om man måste rekommenderas löst sittande, ljusa kläder av material som bomull och linne.

Det är även material lämpliga för sängkläder, eftersom de bidrar till att hålla kroppen sval.

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Undvik solen – sätt på kepsen

Solskyddsmedel varannan timme och att undvika direkt solexponering, framför allt mitt på dagen, är två andra råd.

Ska man vistas i solen mitt på dagen är det också viktigt att skydda huvudet med en hatt eller keps.

Euronews påpekar att ögon och ögonlock är känsliga för UV-strålar och att man därför bör använda solglasögon och då solglasögon med specifikt UV-skydd.

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Mycket vatten – gå inte törstig

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Att dricka vatten och annan vätska regelbundet är nyckeln till att hålla kroppen hydrerad.

2-3 liter vatten om dagen är WHO:s rekommendation.

”Det är viktigt att inte vänta och gå och vara törstig”, säger Tiago Villanueva som även påpekar att det är angeläget att hålla mängden alkohol och koffein nere.

Även om man beter sig ”rätt” i alla avseenden kan man känna sig dålig under extremvärme.

Därför är det viktigt att vara uppmärksam på tidiga varningstecken som yrsel, illamående, trötthet, svaghet och förvirring.

De första åtgärderna då är att söka svalka, duscha eller bada, spreja vatten på sig, dricka och söka läkarvård om symtomen blir värre.

Europa värms upp snabbast – här Madrid i extremvärmen under en värmebölja och under värmebölja och hur affärslivet anpassar sig. (Foto: Manu Fernandez/AP-TT)

Barn och äldre i riskzonen

”De som löper högre risk är äldre vuxna, särskilt över 65 år, personer med kroniska sjukdomar, spädbarn och små barn, socialt isolerade personer, utomhusarbetare och hemlösa”, summerar Tiago Villanueva.

Barn svettas mindre per kilogram kroppsvikt och har en högre ämnesomsättning, vilket gör att de blir varma snabbare under perioder med extrema temperaturer.

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Även personer som tar mediciner kan löpa högre risk. Vissa receptbelagda och receptfria läkemedel kan störa kroppens förmåga att reglera temperaturen, svettas eller hålla sig hydrerad.

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