Paradisöarna som blivit Rysslands bakdörr runt sanktioner

Det avslöjar Wall Street Journal i en granskning.

Många av varorna omfattas av västerländska exportrestriktioner eller kan användas både civilt och militärt, enligt tidningen. Enligt WSJ har bland annat mikrochip passerat Malé som kan användas i avancerade vapensystem, optisk utrustning som kan användas för satellitövervakning samt höghållfasta nitar och bultar för flygindustrin.

”Det här visar att det finns effektiva kanaler långt utanför de vanliga misstänkta”, säger Pavlo Shkurenko, forskare inom sanktioner vid Kyiv School of Economics Institute, till WSJ.

Flygs direkt till Moskva

Enligt WSJ:s granskning anländer ett Aeroflot-plan till Malé varje morgon. Lokala mellanhänder och Rysslandskopplade logistikföretag hjälper sedan till att hantera lasten.

Varorna lämnar i många fall aldrig flygplatsen, utan kommer som import till Maldiverna.

I stället flyttas de över till ett Aeroflot-plan som efter ungefär två timmar lyfter mot Moskva.

Den ursprungliga fraktinformationen kan innehålla namnet på det västerländska företaget som sålt varan och den ursprungliga köparen. När lasten skickas vidare från Malé utfärdas en ny fraktsedel där säljaren och varornas ursprung inte längre framgår, enligt WSJ.

På så sätt kan varor som ursprungligen kommer från USA, Europa eller Kina hamna i Ryssland utan att den ursprungliga handelsvägen syns i den nya dokumentationen.