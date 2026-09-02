Maldiverna är mest känt för vita stränder, lyxresorter och turister. Men paradisöarna har också blivit Rysslands väg förbi sanktioner.
Paradisöarna som blivit Rysslands bakdörr runt sanktioner
Västerländska och kinesiska varor värda hundratals miljoner dollar har passerat flygplatsen i Maldivernas huvudstad Malé på väg till Ryssland, bland annat avancerad elektronik och flygplansdelar.
Det avslöjar Wall Street Journal i en granskning.
Många av varorna omfattas av västerländska exportrestriktioner eller kan användas både civilt och militärt, enligt tidningen. Enligt WSJ har bland annat mikrochip passerat Malé som kan användas i avancerade vapensystem, optisk utrustning som kan användas för satellitövervakning samt höghållfasta nitar och bultar för flygindustrin.
”Det här visar att det finns effektiva kanaler långt utanför de vanliga misstänkta”, säger Pavlo Shkurenko, forskare inom sanktioner vid Kyiv School of Economics Institute, till WSJ.
Flygs direkt till Moskva
Enligt WSJ:s granskning anländer ett Aeroflot-plan till Malé varje morgon. Lokala mellanhänder och Rysslandskopplade logistikföretag hjälper sedan till att hantera lasten.
Varorna lämnar i många fall aldrig flygplatsen, utan kommer som import till Maldiverna.
I stället flyttas de över till ett Aeroflot-plan som efter ungefär två timmar lyfter mot Moskva.
Den ursprungliga fraktinformationen kan innehålla namnet på det västerländska företaget som sålt varan och den ursprungliga köparen. När lasten skickas vidare från Malé utfärdas en ny fraktsedel där säljaren och varornas ursprung inte längre framgår, enligt WSJ.
På så sätt kan varor som ursprungligen kommer från USA, Europa eller Kina hamna i Ryssland utan att den ursprungliga handelsvägen syns i den nya dokumentationen.
Över 630 miljoner dollar
Maldivernas egna tulluppgifter visar nästan ingen export till Ryssland alls under perioden 2022–2025: omkring 2 300 dollar i tonfisk och 25 dollar i broschyrer.
Men rysk handelsstatistik som samlats in av det amerikanska analysföretaget Import Genius visar något helt annat, enligt WSJ.
Rysslands import från Maldiverna steg från mindre än 7 miljoner dollar 2021 till mer än 630 miljoner dollar 2022 – året då Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. År 2024 uppgick importen till omkring 160 miljoner dollar.
Maldiverna saknar den industriella bas som skulle kunna förklara ett sådant exportflöde till Ryssland.
Rekordnivå i juli
Import Genius varnar samtidigt för att siffrorna sannolikt underskattar den verkliga handeln. Ryska myndigheter började censurera delar av handelsstatistiken under 2024 och stängde sedan tillgången till uppgifterna helt i början av 2025.
I juli rapporterade flygplatsoperatören Maldives Airports Company en rekordnivå på 126 ton – på en dag. Enligt den statliga tv-kanalen PSM News stod Aeroflot, som driver dagliga kommersiella flygningar, för 12 procent av den utgående frakten under första halvåret, skriver ryskspråkiga Moscow Times, som är baserad i Amsterdam.
”Vi stödjer inget krig”
WSJ beskriver flera lokala företag som spelar en roll i transportkedjan.
Ett av dem är Freight Care. Företagets vd Hussain Waheed bekräftar att bolaget hanterar varor som transporteras genom Malé till Ryssland, men förnekar att företaget medvetet har hjälpt till att transportera varor som kan användas för vapentillverkning.
”Vi stödjer inget krig”, säger Waheed till tidningen.
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