Varmare vatten gör att bläckfiskar syns allt oftare utanför Storbritanniens kust. Men det har också sina nackdelar.
Bläckfisk blir vanligare i brittiska vatten – äter upp fiskarnas fångst
Klimatförändringarna håller på att förändra livet i brittiska vatten.
När havstemperaturerna stiger söker sig nya arter norrut, samtidigt som fiskar som länge varit vanliga runt Storbritannien trängs undan.
Ett tydligt exempel är bläckfisken. Utanför Englands sydkust har beståndet ökat kraftigt under de senaste två åren.
Konkurrar med andra arter
I fiskhamnen Brixham kom mer än 700 ton bläckfisk in under årets första sju månader. Det är över sex gånger mer än den genomsnittliga årsvolymen under perioden 2021–2024, skriver The Economist.
För fiskarna innebär utvecklingen både möjligheter och problem. Bläckfisken kan ge vissa båtar stora fångster, men den konkurrerar samtidigt med fiskare som är beroende av andra arter.
Bläckfiskar äter bland annat krabbor och andra skaldjur och kan ta sig in i hummertinor och tömma dem på fångst.
I sydvästra Storbritannien minskade fångsterna av brunkrabba och kungsmussla med omkring 50 procent under årets första nio månader jämfört med samma period året före.
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Tonfisken har börjat återvända
Havets medeltemperatur runt England ligger nu omkring 2,2 grader över genomsnittet för de föregående 40 åren. Det har gjort brittiska vatten mer lämpade för arter som tidigare främst förekom längre söderut.
Yngre bläckfiskar kan exempelvis föras norrut med vindar över Engelska kanalen och har fått bättre möjligheter att överleva när vattnen blivit varmare.
Även tonfisk, som tidigare var vanlig längs den brittiska kusten innan överfiske minskade bestånden, har börjat återvända.
Samtidigt får kallvattenarter som torsk och kolja allt svårare att klara förhållandena utanför Storbritanniens sydkust. När temperaturen stiger drar de sig längre norrut.
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Skickas till Spanien
För fiskeindustrin är omställningen komplicerad. Storbritannien saknar tillräcklig kapacitet för att förädla de stora mängderna bläckfisk, vilket gör att merparten av fångsten från Brixham skickas till Spanien.
Även konsumenterna kan behöva vänja sig vid förändringen. Bläckfisk är fortfarande ovanligt på brittiska restaurangmenyer, trots den snabbt växande tillgången.
På längre sikt väntas den brittiska fiskenäringen kunna anpassa sig genom att rikta in sig på nya arter, exempelvis sardiner, havsabborre och bläckfisk.
För tropiska länder kan utvecklingen bli betydligt svårare, eftersom fiskbestånden försvinner mot svalare vatten utan att det finns nya varmare områden att ta deras plats.
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