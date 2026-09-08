Bläckfisk blir vanligare i brittiska vatten – äter upp fiskarnas fångst

Ett tydligt exempel är bläckfisken. Utanför Englands sydkust har beståndet ökat kraftigt under de senaste två åren.

Konkurrar med andra arter

I fiskhamnen Brixham kom mer än 700 ton bläckfisk in under årets första sju månader. Det är över sex gånger mer än den genomsnittliga årsvolymen under perioden 2021–2024, skriver The Economist.

För fiskarna innebär utvecklingen både möjligheter och problem. Bläckfisken kan ge vissa båtar stora fångster, men den konkurrerar samtidigt med fiskare som är beroende av andra arter.

Bläckfiskar äter bland annat krabbor och andra skaldjur och kan ta sig in i hummertinor och tömma dem på fångst.

I sydvästra Storbritannien minskade fångsterna av brunkrabba och kungsmussla med omkring 50 procent under årets första nio månader jämfört med samma period året före.

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