Varning: Hackarna låtsas vara folk du känner

Hackare använder avancerade metoder för att komma åt personliga uppgifter och autentiseringskoder, ofta genom till synes pålitliga avsändare. Detta skapar en falsk känsla av trygghet som gör det allt svårare att skilja äkta meddelanden från bedrägerier.

Nu varnar experter för att detta kan vara en förberedelse inför större och mer samordnade attacker.

Mängder av inloggningsuppgifter samlas in

I en färsk rapport från Cisco Talos, som är Ciscos expertavdelning för hotanalyser, framgår det att nätfiske fortfarande är den vanligaste metoden för att skaffa sig första tillgång till system.

Det som sticker ut i rapporten för andra kvartalet 2025 är att tre fjärdedelar av alla nätfiskekampanjer utnyttjade äkta, men hackade, e-postkonton för att lura mottagare och på så sätt komma runt säkerhetskontroller.

Ett av de mest anmärkningsvärda fynden var att dessa attacker främst syftade till att samla in ännu fler legitima inloggningsuppgifter.