En oroväckande trend sprider sig snabbt inom cyberbrottslighet, där lösenordsstölder har fått en explosionsartad ökning.
Varning: Hackarna låtsas vara folk du känner
Varning: Hackarna låtsas vara folk du känner
En oroväckande trend sprider sig snabbt inom cyberbrottslighet, där lösenordsstölder har fått en explosionsartad ökning. Hackare använder avancerade metoder för att komma åt personliga uppgifter och autentiseringskoder, ofta genom till synes pålitliga avsändare. Detta skapar en falsk känsla av trygghet som gör det allt svårare att skilja äkta meddelanden från bedrägerier. Nu varnar experter för
Hackare använder avancerade metoder för att komma åt personliga uppgifter och autentiseringskoder, ofta genom till synes pålitliga avsändare. Detta skapar en falsk känsla av trygghet som gör det allt svårare att skilja äkta meddelanden från bedrägerier.
Nu varnar experter för att detta kan vara en förberedelse inför större och mer samordnade attacker.
Mängder av inloggningsuppgifter samlas in
I en färsk rapport från Cisco Talos, som är Ciscos expertavdelning för hotanalyser, framgår det att nätfiske fortfarande är den vanligaste metoden för att skaffa sig första tillgång till system.
Det som sticker ut i rapporten för andra kvartalet 2025 är att tre fjärdedelar av alla nätfiskekampanjer utnyttjade äkta, men hackade, e-postkonton för att lura mottagare och på så sätt komma runt säkerhetskontroller.
Ett av de mest anmärkningsvärda fynden var att dessa attacker främst syftade till att samla in ännu fler legitima inloggningsuppgifter.
Falska sidor och falsk säkerhet
Metoden är sofistikerad: offren skickas till falska inloggningssidor där deras användardata och tokens för flerfaktorautentisering fångas upp. Därefter används dessa uppgifter för att genomföra nya, mer riktade nätfiskeattacker mot andra anställda.
Dessa meddelanden kan se ut som “personliga” brev från en kollega, vilket ytterligare minskar misstänksamheten.
Utöver att hackade uppgifter används för utpressning eller stöld av känslig information, säljs de också vidare mellan olika kriminella aktörer.
De nya AI-datorerna tar över – men bara 1 av 3 vill ha dem
Det har sagts länge att artificiell intelligens, eller AI, kommer att förändra hur vi använder våra datorer. Nu är skiftet här på allvar. Men vad är
Cyberbrottslingar förbereder större angrepp
Henrik Bergqvist, en cybersäkerhetsexpert på Cisco Sverige, kommenterar att “en våg av nätfiskeattacker för att samla på sig stora mängder användarkonton kan ofta vara en indikation på att kriminella förbereder större och koordinerade kampanjer, exempelvis för ransomware.”
Han betonar att den stora mängden attacker som använder hackade konton understryker vikten av att vara misstänksam mot innehållet, även när avsändaren verkar pålitlig.
Det är också avgörande att ha effektiva skydd på plats för att minimera risken för stölder.
Domstolen går emot techjätten Meta
En domare har avslagit Metas begäran att avfärda en stämning som lämnats in av en tidigare anställd, vilket innebär att fallet nu går vidare. Den tidigare
Flerfaktorsautentisering är nyckeln
Trots att kriminella grupper ständigt letar efter sätt att kringgå flerfaktorsautentisering (MFA), ses det som ett av de mest kritiska skydden för att försvåra deras verksamhet.
Enligt Cisco Talos-rapporten saknades, var felkonfigurerad eller kringgicks flerfaktorsautentisering i över 40 procent av de incidenter som inträffade under det andra kvartalet.
Bergqvist poängterar vikten av att hålla sin MFA-lösning både aktiverad, uppdaterad och övervakad för att förhindra manipulation från hackare.
Svenska företag saknar beredskap – AI-attacker ökar lavinartat
Europa har blivit en av de mest utsatta regionerna för digitala attacker, med miljontals intrång under de senaste åren. En ny rapport visar att den ökande
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
