Det har sagts länge att artificiell intelligens, eller AI, kommer att förändra hur vi använder våra datorer. Nu är skiftet här på allvar.
De nya AI-datorerna tar över – men bara 1 av 3 vill ha dem
Men vad är egentligen en AI-dator, och vilka fördelar ger den jämfört med en traditionell dator?
Svaret ligger djupt inne i maskinens hårdvara. En ny studie visar att dessa smarta datorer redan omformar marknaden på ett påtagligt sätt.
Framtiden för persondatorer är redan här
Enligt en ny studie från Gartner Research kommer persondatorer med inbyggd AI att uppgå till 77,8 miljoner enheter år 2025. Detta motsvarar 31 procent av den globala marknaden för datorer, skriver Computer Sweden.
Den snabba ökningen förväntas fortsätta och år 2026 beräknas AI-datorer stå för över 50 procent av den totala försäljningen. Detta trots att marknaden just nu dämpas av faktorer som tullar och konsumenternas tvekan att göra större inköp.
Enligt Gartner menar dock senior forskningschef Ranjit Atwal att användarna kommer att investera i AI-datorer för att vara redo för den växande integrationen av AI. Han säger att ‘AI-datorer omformar marknaden’.
Den tekniska kärnan
Den stora skillnaden mellan en AI-dator och en traditionell dator ligger i den dedikerade hårdvaran. AI-datorer har en så kallad NPU (Neural Processing Unit), vilket är en processor som är specifikt designad för att hantera AI-uppgifter, skriver PC Mag.
Även om en vanlig dators centrala processor (CPU) och grafikprocessor (GPU) kan utföra AI-relaterade uppgifter, är de inte lika effektiva. NPU:n är optimerad för att hantera komplexa algoritmer parallellt, vilket gör AI-uppgifterna både snabbare och mer energieffektiva, vilket är särskilt viktigt för bärbara datorer.
Företag som Intel, AMD och Qualcomm har alla lanserat processorer med inbyggda NPU:er för att möta den växande efterfrågan.
Sänkta kostnader och ökad säkerhet
Ett av de främsta skälen till att företag välkomnar AI på datorer är att det sänker kostnaderna och ökar säkerheten. Istället för att förlita sig på dyra molnbaserade lösningar, där data skickas till externa servrar, kan AI-datorer bearbeta information lokalt.
Detta minskar de kostnader och säkerhetsrisker som är förknippade med molnbaserad AI.
Enligt en undersökning av IDC fann deltagarna att de mest övertygande funktionerna hos AI-datorer var förbättrad dataintegritet (75 procent) och förebyggande av säkerhetsrisker (74 procent). Detta har lett till att fler företag planerar att lansera AI på datorer, och andelen AI-datorer i bruk förväntas växa från bara 5 procent 2023 till 94 procent 2028.
Användarnas tveksamhet och anpassning
Även om tekniken är här, är inte alla användare redo för skiftet. Enligt en undersökning från Forrester Research uppger över 60 procent av vuxna internetanvändare i USA att de är benägna att vänta tills priset på AI-datorer har sjunkit innan de överväger ett köp.
Endast 33 procent är mer benägna att uppgradera tidigare för att skaffa en AI-dator.
Dessutom förstår 50 procent av de tillfrågade inte varför de skulle vilja ha en AI-dator, och 61 procent anser inte att de använder AI tillräckligt mycket för att motivera ett köp.
Trots detta framhåller Steve Long, senior vice president för Lenovos Intelligent Devices Group, att AI-datorer ger användaren tid tillbaka genom att automatisera och effektivisera arbetsflöden.
Han säger att ‘dessa enheter sköter det tunga arbetet så att teamen kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter’.
Pris och tillgänglighet
Priset för AI-datorer är högre än för en traditionell dator. Även om det kommer att sjunka i takt med att tekniken mognar, är det en stor faktor för konsumenterna. E
nligt Gartner kommer 40 procent av mjukvaruleverantörerna att fokusera på AI byggd för datorer i slutet av 2026, vilket är en dramatisk ökning från bara 2 procent 2024.
Detta kommer att leda till en snabbare utveckling av mjukvara som utnyttjar NPU-enheterna, vilket i sin tur gör AI-datorerna mer attraktiva.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
