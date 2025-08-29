De nya AI-datorerna tar över – men bara 1 av 3 vill ha dem

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Den tekniska kärnan

Den stora skillnaden mellan en AI-dator och en traditionell dator ligger i den dedikerade hårdvaran. AI-datorer har en så kallad NPU (Neural Processing Unit), vilket är en processor som är specifikt designad för att hantera AI-uppgifter, skriver PC Mag.

ANNONS

Även om en vanlig dators centrala processor (CPU) och grafikprocessor (GPU) kan utföra AI-relaterade uppgifter, är de inte lika effektiva. NPU:n är optimerad för att hantera komplexa algoritmer parallellt, vilket gör AI-uppgifterna både snabbare och mer energieffektiva, vilket är särskilt viktigt för bärbara datorer.

Företag som Intel, AMD och Qualcomm har alla lanserat processorer med inbyggda NPU:er för att möta den växande efterfrågan.

Sänkta kostnader och ökad säkerhet

Ett av de främsta skälen till att företag välkomnar AI på datorer är att det sänker kostnaderna och ökar säkerheten. Istället för att förlita sig på dyra molnbaserade lösningar, där data skickas till externa servrar, kan AI-datorer bearbeta information lokalt.

Detta minskar de kostnader och säkerhetsrisker som är förknippade med molnbaserad AI.

Enligt en undersökning av IDC fann deltagarna att de mest övertygande funktionerna hos AI-datorer var förbättrad dataintegritet (75 procent) och förebyggande av säkerhetsrisker (74 procent). Detta har lett till att fler företag planerar att lansera AI på datorer, och andelen AI-datorer i bruk förväntas växa från bara 5 procent 2023 till 94 procent 2028.

Användarnas tveksamhet och anpassning

ANNONS

Även om tekniken är här, är inte alla användare redo för skiftet. Enligt en undersökning från Forrester Research uppger över 60 procent av vuxna internetanvändare i USA att de är benägna att vänta tills priset på AI-datorer har sjunkit innan de överväger ett köp.

Endast 33 procent är mer benägna att uppgradera tidigare för att skaffa en AI-dator.

Dessutom förstår 50 procent av de tillfrågade inte varför de skulle vilja ha en AI-dator, och 61 procent anser inte att de använder AI tillräckligt mycket för att motivera ett köp.

Trots detta framhåller Steve Long, senior vice president för Lenovos Intelligent Devices Group, att AI-datorer ger användaren tid tillbaka genom att automatisera och effektivisera arbetsflöden.

Han säger att ‘dessa enheter sköter det tunga arbetet så att teamen kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter’.

Pris och tillgänglighet

Priset för AI-datorer är högre än för en traditionell dator. Även om det kommer att sjunka i takt med att tekniken mognar, är det en stor faktor för konsumenterna. E

nligt Gartner kommer 40 procent av mjukvaruleverantörerna att fokusera på AI byggd för datorer i slutet av 2026, vilket är en dramatisk ökning från bara 2 procent 2024.

ANNONS

Detta kommer att leda till en snabbare utveckling av mjukvara som utnyttjar NPU-enheterna, vilket i sin tur gör AI-datorerna mer attraktiva.

Missa inte:

Valår: Då hittar Regeringen 80 miljarder i reformutrymme. News 55

Jordbävning på börsen: USA inte längre hetast. E55

Då riskerar du att få högre skatt på ISK nästa år. Realtid