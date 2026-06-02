"Frihetens skepp" – drömmen om ett liv utan hemland

1,8 kilometer av ambition

Planerna beskriver ett fartyg på 1,8 kilometer i längd och 250 meter i bredd, fördelat på 25 våningar. Ombord ska 50 000 permanenta invånare bo, tillsammans med 10 000 gäster och 20 000 besättningsmedlemmar.

Projektet beräknas kosta runt 12 miljarder pund, motsvarande ungefär 150 miljarder kronor. Finansieringen är ännu inte på plats, något som vd:n Roger Gooch bekräftar. Ett nytt ledningsteam på tolv personer har plockats ihop för att förverkliga drömmen, men utan kapital förblir fartyget ritningar.

Ett helt samhälle under ett tak

Ombord planeras sjukhus, grundskolor, köpcentrum, restauranger, parker och en intern spårvagn som förbinder fartygets olika delar. En vattenpark, idrottsanläggningar och en arena med plats för 15 000 åskådare ingår också i ritningarna.

Det finns ett fotbollsplan, kulturlokaler och cirka 3 000 kommersiella ytor. Tanken är att ingenting ska saknas. Fartyget ska inte kännas som ett kryssningsfartyg utan som en fungerande stad, med allt det innebär: vardagsliv, kultur och service samlat på ett ställe.

Livet på havet passar inte alla

Konceptet tilltalar en specifik profil: Den ekonomiskt oberoende individen som vill kombinera rörlighet med struktur. Det handlar om remote-arbetaren med globala kunder, FIRE-rörelsens anhängare som nått ekonomiskt oberoende tidigt, eller pensionären som vill slippa fasta nationsgränser.

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Den svenska inkomstpensionen betalas ut oavsett var i världen du bor. Garantipensionen däremot kan försvinna vid utlandsflytt, vilket den blivande sjöfararen måste räkna in i kalkylen.

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