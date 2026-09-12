Nu har Google försämrat sin söktjänst i Sverige – så påverkas du

EU utdömde böter och hotade med nytt vite

I juli dömdes Google till böter på 460 miljoner euro av EU, berättar Reuters. Skälet var att den amerikanska bjässen ”gynnat sina egna tjänster i sökresultat för shopping, hotell, transport och sport, i strid med EU:s digitala marknadslag som syftar till att tygla Big Tech-företagens makt”, skriver nyhetsbyrån.

Europeiska kommissionen gav Google en respit på 60 dagar att följa det så kallade DMA-avtalet med hot om vite på 5 procent av den totala globala omsättningen.

Det är bakgrunden till den förändring som nu har ägt rum och som gjort att även smidiga funktioner som realtidspriser direkt i sökresultatet plockats bort. Dessutom tvingas användare, enligt tester som gjorts, göra om sina sökningar flera gånger för att hitta rätt.

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Svenskar: Google Maps – vart tog du vägen?

Därtill har den interaktiva Google Maps-kartan försvunnit, vilket irriterar många svenskar. Om du söker på en adress eller en restaurang kan du inte längre bara klicka på kartbilden för att öppna Google Maps. Det beror på att EU kräver att Google inte får låsa användaren till sin egen karttjänst.

”För att uppfylla DMA-kraven gör vi betydande förändringar i Sök i Europa”, säger Nick Fox, Googles vice vd för kunskap och information, i ett uttalande till Reuters.

”Dessa förändringar försämrar användarupplevelsen för européer – de stärker online-mellanhänder på bekostnad av lokala företag och tar bort användbara funktioner som folk förlitar sig på varje dag. Användare utanför EU kommer inte att påverkas av dessa förändringar”.

Beskedet: Google Play rättar in sig i ledet

”EU:s tillsynsmyndigheter utfärdade separata böter på 430 miljoner euro i juli för restriktioner som hindrade apputvecklare från att gratis hänvisa användare till billigare erbjudanden i konkurrerande appbutiker eller webbplatser”, konstaterar Reuters och uppger att företaget meddelar att Google Play planerar att följa de beslutade reglerna och att en uppdatering av de externa erbjudandeprogrammen redan har skett.

AI-explosionen har i sin tur lett till att Googles algoritmer luras. Internetsajter har blivit så duktiga på sökoptimering (SEO) med hjälp av generativ från AI att deras länkar ofta hamnar i topp. Och det är AI-skrivna texter i första hand, där människor alltså inte är huvudförfattare utan tvärtom AI-robotar, som rankas högst.

Gränsen för vad som är reklam har suddats ut

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Det har också blivit så, vilket du säkert märkt som svensk, att gränsen för vad som är betald reklam på Google har blivit mer diffus.

När du gör en sökning i dag (särskilt på mobilen) måste du ofta skrolla förbi flera skärmsidor av ”sponsrade” länkar innan du når de faktiska sökresultaten. Sökmotorn har i mångt och mycket förvandlats från en neutral ”hitta-verktyg” till en svars- och annonsmotor.

Det här utvecklingen har fått många svenskar att röra sig mot alternativa sökmotorer. I sammanhanget nämns europeiska alternativ som DuckDuckGo, Brave Search eller franska Qwant.

Tänk också på att du kan använda Googles webbflik, den finns i menyn högst upp, som rensar bort AI-svar, kartblock och widgets för att bara visa rena textlänkar.

Trump på krigsstigen mot EU:s tillsynsmyndigheter

Google har under sin existens dragit på sig böter på 10,38 miljarder euro på grund av sina konflikter med EU:s konkurrensmyndigheter.

USA:s president Donald Trump är upprörd och anser att EU begår ”rån” mot amerikanska företag. Trump har hotat med att inleda en utredning om saken.

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