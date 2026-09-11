”Även om AI-modeller utmärker sig inom forskning och tekniska färdigheter som programmering, saknar de fortfarande förmågan till vissa grundläggande sätt som människor använder datorer på, till exempel att göra val i rullgardinsmenyer och använda kortkommandon”, stod det i ett internt meddelande enligt tidningen.

Dataläcka stoppade satsningen

Programmet möttes snabbt av motstånd från de anställda. Flygblad och memes spreds internt och en petition fick mer än 1 800 underskrifter.

Projektet fick dessutom ett internt smeknamn: ”Saurons öga”. Ledningen framställdes som skurken från ”The Truman Show”.

När ett dataläckage under sommaren avslöjade problem kring hur den insamlade informationen kunde nås stoppades programmet. Meta har enligt Business Insider därefter gjort upplägget frivilligt, men programmet är fortfarande pausat. Meta har avböjt att kommentera uppgifterna.

”Det var en historisk seger. Zuckerberg ville ha mer data – han försökte göra det på det här sättet, men det fungerade inte”, säger William Fitzgerald, grundare av påverkans- och kommunikationsbyrån The Worker Agency till Business Insider.