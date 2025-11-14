Tre av nätets mest fruktade hackergrupper har slagits ut i en samordnad polisinsats – men kampen mot cyberbrotten är långt ifrån över.
Världens största cyberhärva avslöjad – tusentals datorer drabbade
Poliser från hela världen slog nyligen till i en hemlig aktion som Europol kallar Operation Endgame.
Resultatet: tre globala cybernätverk krossades – Rhadamanthys, Elysium och VenomRAT.
Bakom dessa namn döljer sig några av de mest ökända digitala vapnen på nätet – verktyg som stulit miljontals användaruppgifter, lösenord och kryptovalutor.
Vid razzior i flera länder beslagtogs över tusen servrar och en misstänkt huvudman greps i Grekland den 3 november. Han misstänks vara hjärnan bakom VenomRAT – ett program som gav hackare full kontroll över sina offers datorer.
Miljontals offer – ovetande
Europol beskriver resultatet som ett hårt slag mot den organiserade cyberbrottsligheten.
”De avvecklade systemen bestod av hundratusentals infekterade datorer med flera miljoner stulna användaruppgifter”, skriver myndigheten.
De flesta offren hade ingen aning om att deras datorer var infekterade.
Bland det beslagtagna fanns också spår efter över 100 000 kryptoplånböcker, potentiellt värda tiotals miljoner kronor, kopplade till Rhadamanthys-nätverket – ett så kallat ”infostealer”-program som specialiserar sig på att tömma användares digitala fickor.
En ny kung på den digitala undre världen
Rhadamanthys dök upp 2022 och spreds först via falska Google-annonser innan den tog fart i mörka nätforum.
Efter att myndigheter tidigare i år stängde ned en annan populär hackarprogramvara, Lumma, exploderade Rhadamanthys i popularitet.
Enligt cybersäkerhetsbolaget Black Lotus Labs blev det snabbt det mest spridda informationsstöldverktyget på nätet, med över 12 000 infekterade användare bara i oktober.
”Rhadamanthys blev nästa stora namn i cybervärlden efter Lummas fall”, säger forskaren Ryan English på Black Lotus Labs.
”Men vi vet att det bara är en tidsfråga innan någon ny aktör tar över. Det är som att spela whack-a-mole – man slår ned en, och tre nya dyker upp.”
Polisens eviga katt-och-råtta-lek
Trots framgångarna erkänner både polisen och branschen att kampen är ständig. För varje nätverk som krossas uppstår ett nytt – snabbare, anonymare och mer sofistikerat.
”Vi kan bara göra så mycket åt gången”, säger English.
Europol lovar dock att fortsätta pressa de digitala brottslingarna.
Operation Endgame är, enligt myndigheten, bara början på en långsiktig global offensiv mot de som tjänar pengar på stulna identiteter och digitala bedrägerier.
Så även om den här rundan gick till lagen, är det tydligt att cyberkriget fortsätter – och nästa slag kan redan vara på väg att utkämpas i det dolda.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
