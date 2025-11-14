Världens största cyberhärva avslöjad – tusentals datorer drabbade

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Poliser från hela världen slog nyligen till i en hemlig aktion som Europol kallar Operation Endgame.

Resultatet: tre globala cybernätverk krossades – Rhadamanthys, Elysium och VenomRAT.

Bakom dessa namn döljer sig några av de mest ökända digitala vapnen på nätet – verktyg som stulit miljontals användaruppgifter, lösenord och kryptovalutor.

Vid razzior i flera länder beslagtogs över tusen servrar och en misstänkt huvudman greps i Grekland den 3 november. Han misstänks vara hjärnan bakom VenomRAT – ett program som gav hackare full kontroll över sina offers datorer.

Miljontals offer – ovetande

Europol beskriver resultatet som ett hårt slag mot den organiserade cyberbrottsligheten.

”De avvecklade systemen bestod av hundratusentals infekterade datorer med flera miljoner stulna användaruppgifter”, skriver myndigheten.

De flesta offren hade ingen aning om att deras datorer var infekterade.

Bland det beslagtagna fanns också spår efter över 100 000 kryptoplånböcker, potentiellt värda tiotals miljoner kronor, kopplade till Rhadamanthys-nätverket – ett så kallat ”infostealer”-program som specialiserar sig på att tömma användares digitala fickor.