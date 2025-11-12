EU vill fasa ut kinesisk teknik – Huawei och ZTE kan portas

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Kina varnar – men EU står fast

Kinas utrikesdepartement har reagerat kraftigt. Talespersonen Lin Jian kallade beslutet politiskt motiverat och varnade för att det riskerar att hämma teknisk utveckling.

“Att politisera handel och teknik under förevändning av säkerhet kommer att bromsa framsteg”, sade han vid en presskonferens.

Samtidigt stiger aktiekurserna för kinesernas europeiska konkurrenter. Nokia i Finland ökade med två procent och Ericsson i Sverige med drygt en procent efter nyheten om EU:s planerade lagförslag.

Splittrat Europa

EU:s medlemsländer har hittills haft en spretig linje.

Sverige och Storbritannien införde tidigt förbud mot Huawei, medan länder som Spanien och Grekland fortsatt att använda kinesisk utrustning.

Tyskland har aviserat att man från 2026 vill förbjuda nyckelkomponenter från både Huawei och ZTE, och Finland planerar att utvidga sitt befintliga förbud.

Kommissionen varnar nu för att den ojämna hanteringen gör hela EU sårbart.

“Brist på snabb handling utsätter unionen som helhet för risker”, säger Regnier.

Operatörerna oroade

Alla välkomnar inte utvecklingen. Telekomoperatörer i flera länder befarar högre kostnader och förseningar. Huawei har länge erbjudit lägre priser och modern teknik, vilket gjort deras utrustning svår att ersätta på kort sikt.

Men EU menar att säkerheten väger tyngre än priset. Den planerade lagen är en del av en bredare strategi för att minska beroendet av Kina, särskilt inom områden som energi, teknik och infrastruktur.

En del av ett större geopolitiskt skifte

Bakgrunden till konflikten sträcker sig tillbaka till USA:s hårda linje mot kinesisk teknik under Donald Trumps första presidentperiod.

Washington har länge pressat sina europeiska allierade att porta Huawei, med argumentet att företaget kan användas som ett verktyg för kinesisk övervakning.

När Trump återvände till Vita huset i år har frågan fått ny fart.

Samtidigt försöker europeiska aktörer som Nokia utnyttja läget – inte minst eftersom Kina samtidigt minskar användningen av västerländsk teknik i sina egna nätverk.

Vad händer nu?

Virkkunens förslag väntas presenteras under våren. Om det antas kan det bli ett historiskt steg – från frivilliga rekommendationer till bindande EU-lag.

Det skulle i praktiken innebära slutet för Huawei och ZTE i Europas mobilnät, och början på en ny era där teknik och geopolitik är mer sammanflätade än någonsin.

Om förslaget går igenom kan Europas nät bli mer oberoende – men också dyrare. Frågan är om säkerhet och självbestämmande väger upp priset.

