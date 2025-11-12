EU vill förbjuda kinesiska teknikjättar som Huawei och ZTE från Europas nätverk – ett steg mot större digital självständighet.
EU vill fasa ut kinesisk teknik – Huawei och ZTE kan portas
EU-kommissionen förbereder ett lagförslag som kan innebära slutet för kinesiska jättar som Huawei och ZTE i unionens telekomnät. Bakgrunden är växande oro för att företag med nära band till Peking kan äventyra Europas säkerhet.
Redan 2020 uppmanade kommissionen medlemsländerna att undvika leverantörer som anses vara “högrisk”. Men nu vill kommissionens vice ordförande Henna Virkkunen gå längre – från rekommendation till bindande lag.
Om förslaget går igenom kan länder som ignorerar reglerna riskera både rättsliga åtgärder och ekonomiska straff.
“Säkerheten i våra 5G-nät är avgörande för vår ekonomi”, säger kommissionens talesperson Thomas Regnier till Bloomberg.
Från rekommendation till lag
Hittills har varje EU-land själv bestämt hur mycket kinesisk teknik som får användas i mobilnäten. Den nya lagen skulle tvinga alla att följa samma säkerhetslinje – ett steg mot en gemensam europeisk front.
Förslaget omfattar även fibernät och framtida bredbandsprojekt, där Virkkunen vill begränsa kinesiska leverantörers inflytande.
Enligt Bloomberg kan EU även dra in stöd via sitt globala biståndsprogram Global Gateway till länder utanför unionen som väljer Huawei som leverantör.
Kina varnar – men EU står fast
Kinas utrikesdepartement har reagerat kraftigt. Talespersonen Lin Jian kallade beslutet politiskt motiverat och varnade för att det riskerar att hämma teknisk utveckling.
“Att politisera handel och teknik under förevändning av säkerhet kommer att bromsa framsteg”, sade han vid en presskonferens.
Samtidigt stiger aktiekurserna för kinesernas europeiska konkurrenter. Nokia i Finland ökade med två procent och Ericsson i Sverige med drygt en procent efter nyheten om EU:s planerade lagförslag.
Splittrat Europa
EU:s medlemsländer har hittills haft en spretig linje.
Sverige och Storbritannien införde tidigt förbud mot Huawei, medan länder som Spanien och Grekland fortsatt att använda kinesisk utrustning.
Tyskland har aviserat att man från 2026 vill förbjuda nyckelkomponenter från både Huawei och ZTE, och Finland planerar att utvidga sitt befintliga förbud.
Kommissionen varnar nu för att den ojämna hanteringen gör hela EU sårbart.
“Brist på snabb handling utsätter unionen som helhet för risker”, säger Regnier.
Operatörerna oroade
Alla välkomnar inte utvecklingen. Telekomoperatörer i flera länder befarar högre kostnader och förseningar. Huawei har länge erbjudit lägre priser och modern teknik, vilket gjort deras utrustning svår att ersätta på kort sikt.
Men EU menar att säkerheten väger tyngre än priset. Den planerade lagen är en del av en bredare strategi för att minska beroendet av Kina, särskilt inom områden som energi, teknik och infrastruktur.
En del av ett större geopolitiskt skifte
Bakgrunden till konflikten sträcker sig tillbaka till USA:s hårda linje mot kinesisk teknik under Donald Trumps första presidentperiod.
Washington har länge pressat sina europeiska allierade att porta Huawei, med argumentet att företaget kan användas som ett verktyg för kinesisk övervakning.
När Trump återvände till Vita huset i år har frågan fått ny fart.
Samtidigt försöker europeiska aktörer som Nokia utnyttja läget – inte minst eftersom Kina samtidigt minskar användningen av västerländsk teknik i sina egna nätverk.
Vad händer nu?
Virkkunens förslag väntas presenteras under våren. Om det antas kan det bli ett historiskt steg – från frivilliga rekommendationer till bindande EU-lag.
Det skulle i praktiken innebära slutet för Huawei och ZTE i Europas mobilnät, och början på en ny era där teknik och geopolitik är mer sammanflätade än någonsin.
Om förslaget går igenom kan Europas nät bli mer oberoende – men också dyrare. Frågan är om säkerhet och självbestämmande väger upp priset.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
