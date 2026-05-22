Kina testar robot som tankar bilen helt själv

Föraren behöver i princip bara köra fram bilen innan robotarmen tar över resten.

Systemet använder kameror, sensorer och AI för att känna igen olika bilmodeller och hitta rätt position för tankningen.

Därefter öppnas tanklocket automatiskt samtidigt som roboten för in munstycket och fyller bilen.

Enligt uppgifterna ska hela processen kunna genomföras på omkring två minuter.

Det är ännu bara ett pilotprojekt men utvecklingen visar hur snabbt kinesiska bolag försöker förändra hela mobilitetsmarknaden genom automatisering och artificiell intelligens.

Automatiseringen är redan på väg in i bilindustrins fabriker.

BMW använder nu allt fler avancerade robotar i sina batterianläggningar där maskinerna tar över både tunga och repetitiva arbetsmoment, något som visar hur snabbt hela fordonssektorn förändras genom AI och automation.

Kina driver utvecklingen snabbare än Europa

Skillnaden mellan Kina och Europa börjar nu bli allt tydligare inom fordons och energiteknik.

Medan många europeiska bensinstationer fortfarande bygger på traditionella lösningar investerar kinesiska aktörer aggressivt i autonoma system, robotteknik och AI styrda tjänster.

Målet handlar inte bara om bekvämlighet utan också om effektivitet och lägre personalkostnader.

För stora energibolag kan automatiseringen dessutom bli ekonomiskt attraktiv i längden.

Robotarna kan arbeta dygnet runt och samtidigt minska behovet av bemanning på stationerna.

Tekniken väntas också kunna användas för elbilar där robotiserade system automatiskt ansluter laddkablar utan att föraren behöver lämna bilen.

Det skulle kunna bli särskilt attraktivt i framtidens självkörande fordon där hela processen sker automatiskt.