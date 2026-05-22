Medan Europa fortfarande diskuterar framtidens laddinfrastruktur testar Kina redan nästa steg. På en bensinstation i Zhejiangprovinsen visas nu en helautomatisk robot som själv kan identifiera bilen, öppna tanklocket och fylla tanken utan mänsklig hjälp.
Kina testar robot som tankar bilen helt själv
Det som länge sett ut som science fiction börjar nu bli verklighet i Kina.
Det statliga energibolaget Sinopec har tillsammans med teknikföretag utvecklat ett robotsystem som automatiserar hela tankprocessen.
Föraren behöver i princip bara köra fram bilen innan robotarmen tar över resten.
Systemet använder kameror, sensorer och AI för att känna igen olika bilmodeller och hitta rätt position för tankningen.
Därefter öppnas tanklocket automatiskt samtidigt som roboten för in munstycket och fyller bilen.
Enligt uppgifterna ska hela processen kunna genomföras på omkring två minuter.
Det är ännu bara ett pilotprojekt men utvecklingen visar hur snabbt kinesiska bolag försöker förändra hela mobilitetsmarknaden genom automatisering och artificiell intelligens.
Automatiseringen är redan på väg in i bilindustrins fabriker.
BMW använder nu allt fler avancerade robotar i sina batterianläggningar där maskinerna tar över både tunga och repetitiva arbetsmoment, något som visar hur snabbt hela fordonssektorn förändras genom AI och automation.
Kina driver utvecklingen snabbare än Europa
Skillnaden mellan Kina och Europa börjar nu bli allt tydligare inom fordons och energiteknik.
Medan många europeiska bensinstationer fortfarande bygger på traditionella lösningar investerar kinesiska aktörer aggressivt i autonoma system, robotteknik och AI styrda tjänster.
Målet handlar inte bara om bekvämlighet utan också om effektivitet och lägre personalkostnader.
För stora energibolag kan automatiseringen dessutom bli ekonomiskt attraktiv i längden.
Robotarna kan arbeta dygnet runt och samtidigt minska behovet av bemanning på stationerna.
Tekniken väntas också kunna användas för elbilar där robotiserade system automatiskt ansluter laddkablar utan att föraren behöver lämna bilen.
Det skulle kunna bli särskilt attraktivt i framtidens självkörande fordon där hela processen sker automatiskt.
En försmak av framtidens bilvärld
Utvecklingen säger också mycket om vart bilindustrin är på väg.
Under lång tid har fokus legat på själva bilen men nu flyttas allt mer uppmärksamhet mot infrastrukturen runt omkring.
Tankning, laddning och service håller gradvis på att automatiseras i takt med att AI systemen blir mer avancerade.
För Europa innebär utvecklingen ett växande tryck.
Kina har redan tagit stora kliv inom elbilar och batteriteknik.
Nu försöker landet också ta ledningen inom nästa generations automatiserade mobilitet där hela användarupplevelsen blir mer sömlös och digitaliserad.
Och kanske är den självtankande roboten bara början.
