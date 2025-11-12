För första gången satsas mer pengar på datacenter än på att hitta ny olja. Världen har fått en ny energihungrig motor – och den går på data.
Datacenter slår oljan – världens nya guldrush
Enligt en färsk rapport från Internationella energiorganet (IEA) kommer världen i år att lägga cirka 580 miljarder dollar, ungefär 6 400 miljarder kronor, på att bygga och driva datacenter.
Det är 40 miljarder dollar mer än vad som investeras i att hitta nya oljefyndigheter.
Ett tecken, säger IEA, på hur den digitala ekonomin har tagit över där den fossila en gång styrde.
AI sväljer el – fem gånger mer till 2030
Särskilt artificiell intelligens står för den stora explosionen. Enligt rapporten väntas elförbrukningen från AI-drivna datacenter femfaldigas före 2030 och då redan ha fördubblat den totala energimängden som alla datacenter använder idag.
USA står för hälften av ökningen, medan Europa och Kina delar på resten.
Växande jättar – och överbelastade elnät
De flesta nya datacenter byggs i eller nära storstäder med över en miljon invånare. Hälften av dem som nu planeras är enorma anläggningar på minst 200 megawatt.
Men den snabba expansionen har sitt pris: elnäten hänger inte med. I vissa områden, som norra Virginia, är väntetiden för att koppla in ett nytt datacenter uppemot tio år.
I Dublin har man till och med pausat alla nya elanslutningar fram till 2028.
Datacenter poppar upp på oväntade ställen
Att bygga datacenter i Afrika har länge varit en dyr och omständlig process. Det försöker Marocko ändra på, tack vare stor tillgång på solenergi. När det
Jakten på kraft – och lösningen i sikte
Problemet är inte bara elbristen, utan även flaskhalsar i leveranskedjorna. Kablar, transformatorer och viktiga metaller är i kort supply.
Nya företag som Amperesand och Heron Power utvecklar solid state-transformatorer som kan reagera snabbare och integrera sol- och vindkraft effektivare.
Men tekniken väntas inte rullas ut i större skala förrän om minst ett par år.
Framtiden: solkraft driver serverhallarna
IEA räknar med att förnybar energi kommer stå för största delen av strömmen till datacenter senast 2035. Solenergi har blivit favoritvalet tack vare sjunkande kostnader, och ska enligt prognosen stå för 400 terawattimmar av datacenterns elbehov under nästa decennium.
Naturgas står för 220 terawattimmar, och små kärnkraftverk – om de blir verklighet – kan bidra med ytterligare 190 terawattimmar.
Datacentren har gått från att vara tekniska kulisser till att bli den nya tidens oljefält. Skillnaden? Här pumpas inte upp svart guld – utan rådata, som driver allt från sociala medier till självkörande bilar.
Datacenter-boomen: ”Sverige växer mest i Europa just nu”
Tack vare utvecklingen inom AI pågår en byggboom av datacenter. Och Sverige är den marknad som växer mest just nu i hela Europa. Det berättar Pearse Dolan
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
