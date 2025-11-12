Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Datacenter slår oljan – världens nya guldrush

Läge att satsa på datacenter i stället för olja? (Foto: Canva. Bilden är ett montage)
Läge att satsa på datacenter i stället för olja? (Foto: Canva. Bilden är ett montage)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

För första gången satsas mer pengar på datacenter än på att hitta ny olja. Världen har fått en ny energihungrig motor – och den går på data.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Enligt en färsk rapport från Internationella energiorganet (IEA) kommer världen i år att lägga cirka 580 miljarder dollar, ungefär 6 400 miljarder kronor, på att bygga och driva datacenter.

Det är 40 miljarder dollar mer än vad som investeras i att hitta nya oljefyndigheter.

Ett tecken, säger IEA, på hur den digitala ekonomin har tagit över där den fossila en gång styrde.

AI sväljer el – fem gånger mer till 2030

Särskilt artificiell intelligens står för den stora explosionen. Enligt rapporten väntas elförbrukningen från AI-drivna datacenter femfaldigas före 2030 och då redan ha fördubblat den totala energimängden som alla datacenter använder idag.

USA står för hälften av ökningen, medan Europa och Kina delar på resten.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

Växande jättar – och överbelastade elnät

De flesta nya datacenter byggs i eller nära storstäder med över en miljon invånare. Hälften av dem som nu planeras är enorma anläggningar på minst 200 megawatt.

Men den snabba expansionen har sitt pris: elnäten hänger inte med. I vissa områden, som norra Virginia, är väntetiden för att koppla in ett nytt datacenter uppemot tio år.

ANNONS

I Dublin har man till och med pausat alla nya elanslutningar fram till 2028.

Datacenter poppar upp på oväntade ställen

Att bygga datacenter i Afrika har länge varit en dyr och omständlig process. Det försöker Marocko ändra på, tack vare stor tillgång på solenergi. När det

Jakten på kraft – och lösningen i sikte

Problemet är inte bara elbristen, utan även flaskhalsar i leveranskedjorna. Kablar, transformatorer och viktiga metaller är i kort supply.

Nya företag som Amperesand och Heron Power utvecklar solid state-transformatorer som kan reagera snabbare och integrera sol- och vindkraft effektivare.

Men tekniken väntas inte rullas ut i större skala förrän om minst ett par år.

Framtiden: solkraft driver serverhallarna

IEA räknar med att förnybar energi kommer stå för största delen av strömmen till datacenter senast 2035. Solenergi har blivit favoritvalet tack vare sjunkande kostnader, och ska enligt prognosen stå för 400 terawattimmar av datacenterns elbehov under nästa decennium.

Naturgas står för 220 terawattimmar, och små kärnkraftverk – om de blir verklighet – kan bidra med ytterligare 190 terawattimmar.

ANNONS

Datacentren har gått från att vara tekniska kulisser till att bli den nya tidens oljefält. Skillnaden? Här pumpas inte upp svart guld – utan rådata, som driver allt från sociala medier till självkörande bilar.

Datacenter-boomen: ”Sverige växer mest i Europa just nu”

Tack vare utvecklingen inom AI pågår en byggboom av datacenter. Och Sverige är den marknad som växer mest just nu i hela Europa. Det berättar Pearse Dolan

Missa inte:

Försäkringen blev en skuldfälla – arbetsskadade krävs på miljoner. News 55

Felaktigt utskick från Pensionsmyndigheten har skapat oro. E55

Svenska spelundret drar in miljarder – men moln tornar upp sig. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DatacenterGuldOlja
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS