Datacenter slår oljan – världens nya guldrush

Växande jättar – och överbelastade elnät

De flesta nya datacenter byggs i eller nära storstäder med över en miljon invånare. Hälften av dem som nu planeras är enorma anläggningar på minst 200 megawatt.

Men den snabba expansionen har sitt pris: elnäten hänger inte med. I vissa områden, som norra Virginia, är väntetiden för att koppla in ett nytt datacenter uppemot tio år.

I Dublin har man till och med pausat alla nya elanslutningar fram till 2028.

Jakten på kraft – och lösningen i sikte

Problemet är inte bara elbristen, utan även flaskhalsar i leveranskedjorna. Kablar, transformatorer och viktiga metaller är i kort supply.

Nya företag som Amperesand och Heron Power utvecklar solid state-transformatorer som kan reagera snabbare och integrera sol- och vindkraft effektivare.

Men tekniken väntas inte rullas ut i större skala förrän om minst ett par år.

Framtiden: solkraft driver serverhallarna

IEA räknar med att förnybar energi kommer stå för största delen av strömmen till datacenter senast 2035. Solenergi har blivit favoritvalet tack vare sjunkande kostnader, och ska enligt prognosen stå för 400 terawattimmar av datacenterns elbehov under nästa decennium.

Naturgas står för 220 terawattimmar, och små kärnkraftverk – om de blir verklighet – kan bidra med ytterligare 190 terawattimmar.

Datacentren har gått från att vara tekniska kulisser till att bli den nya tidens oljefält. Skillnaden? Här pumpas inte upp svart guld – utan rådata, som driver allt från sociala medier till självkörande bilar.

