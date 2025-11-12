Amazon ger sig in i lågprisracet med appen Bazaar – en global utmanare som ska locka kunder från Shein och Temu.
Amazon ger sig in i lågprisracet – utmanar Shein och Temu
Amazon tar ett djärvt steg in på lågprismarknaden. Med den nya appen Amazon Bazaar vill företaget vinna över prismedvetna kunder som annars handlar från Shein eller Temu.
Frågan är om den amerikanska jätten nu lyckas ta över tronen i lågprisvärlden.
En ny app för fyndjägare
Amazon Bazaar är Amazons svar på de asiatiska lågprisappar som tagit världen med storm. Appen finns redan i 14 länder, bland annat Hongkong, Filippinerna, Nigeria, Argentina och Peru – regioner där e-handel växer snabbt men där priset är avgörande.
Här handlar allt om billiga fynd. De flesta varor kostar under 10 dollar – omkring 110 kronor – och vissa produkter går för så lite som 20 kronor.
Till skillnad från Amazons vanliga plattform är Bazaar fristående. Den riktar sig till kunder som gillar att fynda, snarare än till dem som vill ha snabb frakt via Prime. Det handlar om enkelhet, låga priser och glädjen i att hitta något oväntat.
Billigt, fritt och flexibelt
Appen erbjuder gratis frakt för köp som når upp till en viss miniminivå, samt fria returer inom 15 dagar. Leveranstiden ligger på upp till två veckor – inte snabbt enligt västerländska mått, men helt rimligt på marknader där priset väger tyngre än hastigheten.
Språkmässigt stödjer Amazon Bazaar sex språk, inklusive engelska, spanska och kinesiska. Betalning kan ske med vanliga kort som Visa, Mastercard och American Express, och kunder kan använda sina befintliga Amazon-konton.
Inspirerad av Shein och Temu – men med en egen twist
Det märks tydligt att Amazon sneglat på Shein och Temu. Precis som dessa appar satsar Bazaar på spelifierad shopping med kampanjer, “lucky draws” och rabatter som uppmuntrar till återkommande köp.
Den typen av lekfullt köpbeteende är populärt bland yngre användare – de som hellre handlar via mobilen än på datorn.
Skillnaden ligger i Amazons trovärdighet. Där konkurrenterna ofta kritiseras för bristande transparens och miljöhänsyn, betonar Amazon att Bazaar följer företagets egna kvalitets- och säkerhetskrav. Det är en lågprisapp – men med större ansvar i botten.
En strategi för framtiden
Lanseringen av Amazon Bazaar kan också ses som en strategisk förberedelse. Flera länder diskuterar hårdare regler mot kinesiska e-handelsplattformar som Shein och Temu, särskilt kring dataskydd och import. Om dessa aktörer tvingas bromsa sin expansion, kan Amazon snabbt fylla tomrummet.
För konsumenterna betyder det fler valmöjligheter och fortsatt prispress. För Amazon är det ett sätt att vinna nya kunder på tillväxtmarknader där man tidigare haft svårt att nå ut.
En digital basar med gammaldags själ
Namnet Bazaar är ingen slump. Det för tankarna till den klassiska marknaden – en plats där handel handlar lika mycket om nyfikenhet som om behov. Med sin nya lågprisapp försöker Amazon återuppliva den känslan, fast i digital form.
Så medan Shein och Temu fortsätter kämpa med kritik och regleringar, kliver Amazon in med en egen tolkning av lågprishandel. En modern version av den gamla basaren – fast i fickformat.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
