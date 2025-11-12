Amazon ger sig in i lågprisracet – utmanar Shein och Temu

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Billigt, fritt och flexibelt

Appen erbjuder gratis frakt för köp som når upp till en viss miniminivå, samt fria returer inom 15 dagar. Leveranstiden ligger på upp till två veckor – inte snabbt enligt västerländska mått, men helt rimligt på marknader där priset väger tyngre än hastigheten.

ANNONS

Språkmässigt stödjer Amazon Bazaar sex språk, inklusive engelska, spanska och kinesiska. Betalning kan ske med vanliga kort som Visa, Mastercard och American Express, och kunder kan använda sina befintliga Amazon-konton.

Inspirerad av Shein och Temu – men med en egen twist

Det märks tydligt att Amazon sneglat på Shein och Temu. Precis som dessa appar satsar Bazaar på spelifierad shopping med kampanjer, “lucky draws” och rabatter som uppmuntrar till återkommande köp.

Den typen av lekfullt köpbeteende är populärt bland yngre användare – de som hellre handlar via mobilen än på datorn.

Skillnaden ligger i Amazons trovärdighet. Där konkurrenterna ofta kritiseras för bristande transparens och miljöhänsyn, betonar Amazon att Bazaar följer företagets egna kvalitets- och säkerhetskrav. Det är en lågprisapp – men med större ansvar i botten.

Vi får se om appen kommer mer norröver i framtiden. (Foto: Amazon)

En strategi för framtiden

Lanseringen av Amazon Bazaar kan också ses som en strategisk förberedelse. Flera länder diskuterar hårdare regler mot kinesiska e-handelsplattformar som Shein och Temu, särskilt kring dataskydd och import. Om dessa aktörer tvingas bromsa sin expansion, kan Amazon snabbt fylla tomrummet.

För konsumenterna betyder det fler valmöjligheter och fortsatt prispress. För Amazon är det ett sätt att vinna nya kunder på tillväxtmarknader där man tidigare haft svårt att nå ut.

ANNONS

En digital basar med gammaldags själ

Namnet Bazaar är ingen slump. Det för tankarna till den klassiska marknaden – en plats där handel handlar lika mycket om nyfikenhet som om behov. Med sin nya lågprisapp försöker Amazon återuppliva den känslan, fast i digital form.

Så medan Shein och Temu fortsätter kämpa med kritik och regleringar, kliver Amazon in med en egen tolkning av lågprishandel. En modern version av den gamla basaren – fast i fickformat.

Missa inte:

Polisutredning: Vem förgiftar personal på sjukhuset i Uppsala? News 55

Våga prata om ekonomi med din nya kärlek. E55

Skandalen kostade 100 miljoner kronor – orsak: Mänskligt misstag

ANNONS