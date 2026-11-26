Enligt Internetstiftelsens internetexpert Måns Jonasson ger detta angripare öppet mål till stora delar av privatpersoners digitala liv så fort ett enda konto kapas.

Botar testar miljoner kombinationer

Metoden kallas credential stuffing. När en mindre webbshop, en träningsapp eller ett forum utsätts för ett dataintrång hamnar mejladresser och lösenord till försäljning på nätet.

Enligt Stöldskyddsföreningens tjänst Säkerhetskollen buntas sådana uppgifter ihop i enorma paket. I januari 2026 avslöjade säkerhetsforskaren Jeremiah Fowler en oskyddad databas med över 149 miljoner stulna inloggningar, där även svenska konton ingick.

Kriminella använder automatiserade program som blixtsnabbt testar de läckta kombinationerna mot helt andra tjänster. Fungerar koden hos din e-postleverantör kan angriparen återställa lösenorden till resten av dina konton och beställa varor i ditt namn.

Sluta byta i onödan – gör detta i stället

Rådet att byta lösenord med jämna mellanrum har skrotats. Enligt Internetstiftelsens folkbildningsansvarige Björn Appelgren bör man bara byta i två fall: om uppgifterna hamnat i en dataläcka eller om samma lösenord används på flera sajter.

Myndigheten för civilt försvars enhet CERT-SE uppmanade den 13 november 2026 till skärpt vaksamhet och rekommenderar tvåfaktorsautentisering eller passkeys där det går. Då räcker inte ett stulet lösenord för att logga in.

I databasen Have I Been Pwned, som drivs av säkerhetsexperten Troy Hunt, fanns i juni 2026 över 17,7 miljarder läckta konton registrerade. Via sajten Internetkunskap kan svenskar kostnadsfritt söka på sin mejladress för att se om den finns med i någon känd läcka.

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