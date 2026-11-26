Nästan hälften av svenskarna återanvänder lösenord på flera tjänster. Det räcker för att botar ska länsa dina konton när en sajt läcker.
Varannan svensk gör lösenordsmissen – så kapas hela ditt liv
49 procent av svenskarna använder samma lösenord till flera olika konton på nätet, enligt en Novus-undersökning gjord på uppdrag av Internetstiftelsen. Ytterligare 22 procent avstår från att svara på frågan, vilket pekar på ett stort mörkertal.
Enligt Internetstiftelsens internetexpert Måns Jonasson ger detta angripare öppet mål till stora delar av privatpersoners digitala liv så fort ett enda konto kapas.
Botar testar miljoner kombinationer
Metoden kallas credential stuffing. När en mindre webbshop, en träningsapp eller ett forum utsätts för ett dataintrång hamnar mejladresser och lösenord till försäljning på nätet.
Enligt Stöldskyddsföreningens tjänst Säkerhetskollen buntas sådana uppgifter ihop i enorma paket. I januari 2026 avslöjade säkerhetsforskaren Jeremiah Fowler en oskyddad databas med över 149 miljoner stulna inloggningar, där även svenska konton ingick.
Kriminella använder automatiserade program som blixtsnabbt testar de läckta kombinationerna mot helt andra tjänster. Fungerar koden hos din e-postleverantör kan angriparen återställa lösenorden till resten av dina konton och beställa varor i ditt namn.
Sluta byta i onödan – gör detta i stället
Rådet att byta lösenord med jämna mellanrum har skrotats. Enligt Internetstiftelsens folkbildningsansvarige Björn Appelgren bör man bara byta i två fall: om uppgifterna hamnat i en dataläcka eller om samma lösenord används på flera sajter.
Myndigheten för civilt försvars enhet CERT-SE uppmanade den 13 november 2026 till skärpt vaksamhet och rekommenderar tvåfaktorsautentisering eller passkeys där det går. Då räcker inte ett stulet lösenord för att logga in.
I databasen Have I Been Pwned, som drivs av säkerhetsexperten Troy Hunt, fanns i juni 2026 över 17,7 miljarder läckta konton registrerade. Via sajten Internetkunskap kan svenskar kostnadsfritt söka på sin mejladress för att se om den finns med i någon känd läcka.
Läs också:
Har du något av dessa 20 lösenord? Byt genast. Dagens PS
Krisläge inför prishöjningen: Polisen beordras att bunkra drivmedel. E55